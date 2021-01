Tara yritti tappaa, Sini pahoinpiteli julmasti – Mikä pelasti heidät uudelta linnareissulta, johon moni sortuu?

Tara Heinonen (vas.) on tuomittu 6 ja Sini 5 vuoden vankeuteen. He ovat suorittaneet vankeusrangaistuksensa.

Sini oli 8-vuotias, kun hän syyllistyi elämänsä ensimmäiseen näpistykseen.

– Opettajalla oli koulussa hienoja leimoja. Me varastimme ne kaverini kanssa.

Sini ja kaveri jäivät kiinni ja saivat kovat nuhteet, mutta Sini oli oivaltanut jotain.

Varastelemalla voisi saada asioita, joita vähävaraisen perheen lapsena ei muutoin olisi saanut.

Kaupoista varastelu toi myös jännitystä elämään, joka oli usein hyvin vaikeaa.

– Olin koulukiusattu. Koin suurta yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta tästä maailmasta. Minusta tuntui, ettei minua kuulla, eikä ymmärretä.

Pääkaupunkiseudulla asunut Sini oli 10-vuotias, kun hän maistoi ensimmäisen kerran alkoholia. Joidenkin vuosien kuluttua hän alkoi käyttää huumeita. Niiden käyttöä hän rahoitti ryöstöillä.

– Ne olivat pystyryöstöjä keskellä kaupunkia.

Pystyryöstöiksi Sini sanoo ryöstöjä, jotka kohdistuivat tuntemattomiin ja kadulla yksin liikkuviin ihmisiin.

Sini kuvattiin Tampereella, jonne hän muutti vankilavuosien jälkeen. Hän ei halunnut enää palata pääkaupunkiseudulle. Antti Lähteenmäki / Yle

Sini aloittaa pakomatkan

Sinin elämään tulivat pian myös vakavat väkivaltarikokset.

– Ne teot liittyivät huumevelkoihin tai epäoikeudenmukaisuuksiin, mitä siellä maailmassa oli.

Poliisi otti usein Sinin kiinni jo samana päivänä, kun tämä oli tehnyt rikoksia.

–Suomessa jää aika helposti kiinni. Se on toisaalta hyvin kiitollista, Sini sanoo nyt.

Tuohon aikaan hän ei ajatellut samoin.

– Minulla on ollut hyvin suurta virkavallan vastustamista. En ole suostunut kuultavaksi tutkinnoissa, ja minut on vangittu usein kuulusteluissa.

Eräänä päivänä Sini menetti miehensa kanssa asunnon, jonne poliisit olivat tehneet kotietsinnän.

– Menimme silloin asumaan miehen vanhempien luokse, mutta hekään eivät meitä pitkään kestäneet.

Tämän jälkeen Sini ja hänen miehensä reissasivat pitkin Suomea ja myivät huumeita.

Tuomioitakin tuli, mutta Sini kokee välttyneensä ehdottomalta vankeustuomiolta, koska oli nuori nainen.

– Minua aina ymmärrettiin, kun itkeä tirautin oikeudessa.

Viimein tuli päivä, kun Sinille langetettiin viiden vuoden ehdoton vankeusrangaistus.

– Tuomio tuli törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä pahoinpitelystä.

Tuomion saatuaan Sini päätti, ettei halua vankilaan.

Hän aloitti pakomatkan.

Nainen on melko harvinainen näky vankilassa

Suomessa on lähes 3000 vankia. Heistä alle 10 % on naisia.

Naisille on kaksi omaa vankilaa.

Hämeenlinnan uudessa vankilassa on 100 vankipaikkaa naisille.

Vanajan vankilan avovankilaosastostolla on 60 paikkaa.

Loput naisvangit on sijoitettu kuuteen muuhun vankilaan, joissa he ovat eri osastoilla kuin miehet.

Kun nainen joutuu vankilaan, hänet tuomitaan hyvin yleensä väkivaltarikoksesta.

Päärikoksen lisäksi tuomioon saattaa sisältyä muitakin rikoksia.

Siviilipoliisi iski metroasemalla

Kun Sini oli saanut vankeustuomion, hän ei mennyt enää kotiinsa, vaan kierteli pitkin Helsinkiä tuttujensa luona.

Pakomatka päättyi Itäkeskuksen metroasemalle.

– Siiviilipoliisit ottivat minut siellä kiinni.

Sini joutui Hämeenlinnan vankilaan.

Ensimmäiset puoli vuotta hän oli suljetulla osastolla. Päivässä oli tunti ulkoilua, muun ajan Sini oli yksin omassa sellissään.

Siellä oli aikaa ajatella.

– Pystyin pysähtymään ja menemään itseeni. Näkemään sen, mihin pisteeseen elämä oli ajautunut.

Sini aloitti vankilassa terapian. Oli pakko, hän sanoo.

– Kun 15 vuoden jälkeen alkaa selvin päin miettiä, mitä kaikkea on tehnyt ja miten paljon on satuttanut ihmisiä, niin niiden ajatusten kanssa eläminen on aika musertavaa. En olisi pystynyt ottamaan vastaan sitä kaikkea ilman terapiaa.

Sini hakeutui terapian lisäksi väkivaltakurssille, jossa käytiin läpi sitä, mikä ajoi Siniä väkivaltaan. Hän kävi myös valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen.

"Naisilla on usein raskas traumatausta"

Vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilanen sanoo, että vankiloissa on nyt tajuttu vertaistuen merkitys naisvangeille. Ronan Browne / Yle

Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen on tehnyt 25 vuotta työtä naisvankien kanssa.

Hän sanoo, että naisvangit eroavat selkeästi yhdessä asiassa miesvangeista.

– Naisilla on usein vaikea ja raskas traumatausta. Heille on kertynyt paljon vaikeita elämäntapahtumia ja väkivallan kokemuksia. Väkivalta on alkanut usein lapsuudesta. On saattanut olla useita lähellä olevia ihmisiä, jotka ovat satuttaneet ja vahingoittaneet.

Tammi-Moilanen katsoo, että naisvankien olisi tärkeää päästä hoitamaan elämäänsä kuntoon jo vankilassa.

Pelkkä lusiminen ei riitä.

– Jos me vain rankaisemme, se ei tuota kovin hyvää yhteiskunnan turvallisuudelle.

Useilla on häpeää äitiydestä, joka on voinut mennä ihan palasiksi. Lapset ovat jossain. Kaisa Tammi-Moilanen

Vankilanjohtaja pyrkii luomaan vankilaan turvallisen ympäristön, jossa väkivaltaa voidaan käsitellä eri tavoin.

– Se on näiden naisten elämän yksi isoin asia. Lisäksi monella on vyyhti mielenterveysongelmia ja vaikea parisuhde. Useilla on häpeää äitiydestä, joka on voinut mennä ihan palasiksi. Lapset ovat jossain.

Vyyhdin avaaminen ei onnistu yksin.

– Nämä naiset tarvitsevat paljon apua, että ymmärtävät menneen ja ryhtyvät tekemään itse valintoja elämässään. Siinä on paljon hommaa.

"Vankilassa aika kuluu hitaammin kuin missään muualla"

Tara Heinonen asuu Ylöjärvellä neljän lapsensa ja aviomiehensä kanssa. Antti Lähteenmäki / Yle

36-vuotias Tara Heinonen muutti jokin aika sitten perheensä kanssa Helsingistä Ylöjärvelle. Perhe asuu maalaismaisemissa ja viettää rauhaisaa elämää.

Aina elämä ei ole ollut yhtä auvoista.

Heinonen alkoi käyttää nuorena päihteitä ja ajautui tekemään rikoksia.

– Luulen, että siihen liittyy paljon lapsuuden ja nuoruuden ongelmia lähinnä oman olemisen ja hyvinvoinnin osalta. Ongelmat johtivat mutkan kautta vääriin tuttavapiireihin ja vääriin valintoihin, joita ei sitten voinut enää pysäyttää.

Heinonen joutui vuonna 2003 Hämeenlinnan vankilaan vakavasta rikoksesta.

Kuuden vuoden tuomio tuli tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.

– Syy tekoon oli todella heppoinen. Se johti vakavaan väkivaltaan, ja siitä tuli tällainen tuomio. Teko oli tehty päihtyneenä, huonovointisena nuorena henkilönä.

– Vankila-aika on hyvin paradoksaalista. On paljon hyviä hetkiä. Mutta kyllä vankilassa olo on suurimmaksi osaksi juuri sitä, mitä se on eli rangaistusaikaa. Siellä aika kuluu huomattavasti hitaammin kuin missään muualla elämässä. Ja olosuhteet ovat aika brutaalit monellakin tavalla varsinkin huonovointiselle ihmiselle.

Kun Heinonen vapautui vankilasta, hän sai pian lapsen. Se oli alku muutokselle.

– Katalyytti muutokseen oli lapsi. Aloin laittaa lapsen syntymän jälkeen elämääni kuntoon.

Hän sai uuden elämän rakentamiseen monenlaista apua.

– Sain apua psykiatriseen hyvinvointiin ja päihdeongelman hoitamiseen. Olen saanut apua myös lastensuojelun osalta.

Heinonen on kiitollinen siitä, että hän on saanut tehdä monenlaista vankilavuosien jälkeen.

– Olen ollut työkokeilussa, kokemusasiantuntijan koulutuksessa, ja olen opiskellut avoimessa ammattikorkeakoulussa. Mahdollisuuksia on ollut, ja ne minä olen kyllä käyttänyt.

8 kuvaa huume-elämästä ja 8 kuvaa uudesta elämästä

Sini kirjoittaa runoja, ottaa valokuvia sekä piirtää ja maalaa. Vankilasta vapauduttuaan hän järjesti Tampereella oman valokuvanäyttelyn. Antti Lähteenmäki / Yle

34-vuotias Sini pääsi vankilasta useita vuosia sitten.

Hän muutti Tampereelle, koska ei halunnut palata takaisin pääkaupunkiseudulle. Siellä on liikaa muistoja ja entisiä kavereita.

– Tampereella on hyviä tukitoimia vapautuville vangeille. Pääsin kuntouttavaan työtoimintaan, päihdekuntoutukseen ja itsehoitoryhmiin, josta sain uusia ja raittiita ystäviä.

Tampereella toteutui Sinin suuri unelma.

Hän järjesti oman valokuvanäyttelyn.

Siinä oli kahdeksan kuvaa tunteista, joita koetaan silloin, kun pää on täynnä huumeita. Toiset kahdeksan kuvaa olivat niistä tunteista, joita Sini oli saanut elämäänsä, kun oli lopettanut huumeiden käytön.

– Valokuvanäyttely oli ensimmäinen asia elämässäni, jonka suoritin alusta loppuun. Sain siitä paljon voimaa.

Sinin käsivarteen oli tatuoitu pääkallo. Sini sanoo, että se muistutti häntä vankilavuosien jälkeen joka päivä vanhasta elämästä. Sini peitti pääkallon uudella tatuoinnilla nelisen vuotta sitten. Antti Lähteenmäki / Yle

Vauva, usko ja vertaistuki

Sini ei halua esiintyä tässä jutussa sukunimellään ja kasvoillaan, ettei menneisyys toisi ongelmia hänen nykyiseen elämäänsä.

Hän aloittaa pian työt uudessa vakituisessa työpaikassa.

Tukea Sini tarvitsee edelleen elämässään. Sitä hän saa ystäviltä, uudesta parisuhteesta ja uskosta.

– Löysin seurakunnan ja sain tulla uskoon noin neljä vuotta sitten.

Sini iloitsee myös ajokortista, jonka hän sai vankilavuosien jälkeen.

– Olen saavuttanut kaikki ne unelmat, joista ajattelin ennen, etteivät ne ole minua varten.

Tara Heinonen ja Sini ovat molemmat sitä mieltä, että lapsuuden perheen tuki on ollut hyvin tärkeää.

– Äiti ja isä ovat ihania. Olen aina saanut mennä kotiin, olinpa sitten tehnyt mitä tahansa. Ilman vanhempia en olisi tässä, Sini kertoo.

Tara Heinonen saa pian viidennen lapsensa, laskettu aika on tammikuun lopussa.

– Elämä tuntuu tosi hyvältä. Se alkaa olla nyt rutiininomaista ja tavallista. Se on ainoa asia, mitä olen koskaan halunnut, hän sanoo.

He ajattelevat, ettei kukaan toinen ole tehnyt niin paljon pahaa kuin he. Kaisa Tammi-Moilanen

Lähes joka toinen naisvanki palaa takaisin vankilaan.

Vankiloissa pohditaan kaikkia mahdollisia keinoja, joilla naisten rikoskierteen voisi katkaista.

Tara Heinonen ja Sini korostavat vertaistuen merkitystä. Sen voima on tajuttu nyt vankiloissakin, jossa vertaistukea ollaan lisäämässä naisvangeille.

– Pakko sanoa, ettei vankiloissa ole aiemmin ymmärretty, kuinka iso asia vertaistuki on. Me alamme käyttää vankityössä nykyistä enemmän naisvertaisia, sanoo vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

– Melkein kaikki naisvangit ajattelevat, että he ovat huonoja naisia ja kukaan muu ei ole tehnyt niin paljon pahaa kuin he. Se on sitten iso asia, kun he kohtaavat jonkun, jolla on sama historia ja joka on siitä selvinnyt.

Aina joskus joku onnistuu, niin kuin Tara Heinonen tai Sini.

Niistä tarinoista iloitaan suuresti kaltereiden molemmin puolin.

– Näin ei tapahdu aina ja kaikille. Mutta olen nähnyt näitä tarinoita. Ja siksi tätä työtä on hyvä tehdä, Tammi-Moilanen sanoo.

Tara Heinonen ja Sini lähettävät terveiset naisille, jotka ovat tällä hetkellä vankilassa.

