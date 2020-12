Kaksi tanskalaisyritystä rynnisti Suomen autovuokramarkkinoille – toinen aikoo vyöryttää jopa parisataa sähköautoa Helsinkiin

Useassa maassa toimiva tanskalaisyritys Greenmobility on aloittanut sähköautojen vuokrauksen Helsingissä.

Greenmobilityn toimitusjohtaja Thomas Heltborg Juul kertoo Ylelle, että yritys aikoo tuoda jopa kaksisataa autoa Helsinkiin lähikuukausina. Aluksi autoja on kuitenkin vain 25.

– Koronatilanteen takia aloitamme tällä automäärällä ja seuraamme, miten palvelumme käynnistyy, Juul sanoo.

Autot vuokrataan suoraan kadulta yrityksen sovelluksella, ja palautetaan samoin pysäköimällä auto kadunvarren parkkipaikalle vuokrauksen päätteeksi. Palvelussa on ainoastaan Renault-merkkisiä sähköautoja, joiden vuokra-aika on minuuteista viikkoon.

Vuokraaminen maksaa 50 senttiä minuutti, tosin useamman tunnin tai päivän vuokrauksille on erilliset pakettihinnat ja kilometrirajat. Esimerkiksi päivän vuokraus maksaa 75 euroa.

Konsepti muistuttaa monelta osin Drive Now -yhteiskäyttöautopalvelua, jota pyöritti finanssiryhmä OP. Se lakkautti kuitenkin keväällä 2017 aloittamansa, 150 autoa käsittäneen palvelun alkuvuodesta.

Miksi Greenmobility uskoo saavansa palvelunsa kannattamaan, kun aiemmalta yrittäjältä se ei näyttänyt onnistuvan?

– Tiedämme, että Drive Now on ollut Helsingissä aiemmin. Siksi monet tuntevat jo ennestään tällaisen palvelun, ja odotamme saavamme heistä käyttäjiä, Juul sanoo.

– Meidän liiketoimintamme pyörii hyvin eri tavalla kuin Drive Now'n. Palvelumme on kustannustehokkaampi. Jos saamme Helsingissä yhtä paljon käyttäjiä kuin heillä oli, toimintamme siellä on voitollista, Juul katsoo.

Kustannustehokkuudesta on jonkinlaista näyttöä, sillä Greenmobility kertoi syksyllä (siirryt toiseen palveluun) olevansa ensimmäinen pelkkiä sähköautoja yhteiskäyttöön tarjoava yritys, joka on saanut toimintansa voitolliseksi.

Yritys on listautunut Kööpenhaminan pörssiin. Voitollista toiminta on ollut Kööpenhaminassa, jossa autoja on 400. Eri kaupungeissa yrityksen autoja on kaikkiaan lähes tuhat.

Koronavirustilanne on karsinut Kööpenhaminassa autojen käyttäjiä, kun lentomatkustajat ovat kaikonneet ja monet palvelut ovat kiinni.

– Koronatilanteen takia käyttäjämäärä on laskenut 15–20 prosenttia. Uusia käyttäjiä olemme tosin saaneet ihmisistä, jotka eivät nyt halua käyttää julkista liikennettä, Juul kertoo.

Kööpenhamina tunnetaan kaupunkina, jossa pyöräily on suosittua. Arkistokuva talvelta 2019. Jussi Koivunoro / Yle

Myös tanskalainen vertaisvuokrauspalvelu laajensi Suomeen

Tanskasta on äskettäin laajentunut Suomeen toinenkin autovuokrausta tarjoava yritys. Vertaisvuokrausta tarjoava Gomore avasi palvelunsa marraskuun alkupuolella.

Gomore toimii myös Tanskassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Sen kautta auton omistaja voi laittaa autonsa vuokrattavaksi silloin, kun sitä ei itse tarvitse. Palvelu toimii siis Airbnb'n tapaan.

Halvimmillaan Gomoren palvelussa auton saa vuokrattua päiväksi muutamalla kymmenellä eurolla.

Gomoren tavoitteena on saada ensimmäisenä toimintavuotena Suomen palveluun mukaan 25 000 jäsentä ja 1 000 autoa. Maissa, joissa palvelu jo toimii, sillä on yli 2,5 miljoonaa jäsentä.

Vastaavantyyppistä palvelua tarjoaa myös suomalaisyritys Blox Car. Yle kertoi marraskuussa jyväskyläläisestä miehestä, joka kertoi tienaavansa jopa satoja euroja kuukaudessa vuokraamalla autoaan.

Tuolloin haastateltujen yrittäjien mukaan vertaisvuokrauksen suosio on tänä vuonna kasvanut huomattavasti.

