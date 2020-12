Piispa ottaa kantaa keskusteluun koronarokotteesta: Rokotteen ottaminen kristityn vastuu

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ottaa terävästi kantaa koronarokotteen puolesta. Häkkinen kertoo, että haluaa puuttua keskusteluun, koska muun muassa sosiaalisessa mediassa koronarokotetta on vastustettu uskonnollisin perustein. Ylen MOT-ohjelma käsitteli asiaa hiljattain.

– Koronarokote on nähty esimerkiksi Ilmestyskirjan pedon merkkinä, ja on puhuttu, että ihmisiin pistetään myrkkyä, jolla eksytetään kansoja. Keskustelu on liittynyt salaliittoteorioihin, joita on vain perusteltu Raamatulla ja kristinuskolla, Häkkinen sanoo.

Häkkinen korostaa, että koronarokotteiden vastustaminen raamatullisin perustein edustaa epätervettä uskonnollisuutta ja virheellistä Raamatun tulkintaa. Sen sijaan Raamattu opettaa heikoimmassa asemassa olevista huolehtimiseen.

– Kristityn vastuu on suojella elämää ja elää vastuullisesti. Siihen liittyy vastuu myös lähimmäisten terveydestä, mitä rokotteen ottaminen edesauttaa. Se on myös lähimmäisenrakkautta, Häkkinen sanoo.

Häkkisen mukaan kristinuskon näkökulmasta on perusteltua suhtautua lääketieteeseen ja farmasiaan myönteisesti ja koronarokotteen ottaminen edustaa kristityn vastuuta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta aikoo ottaa koronarokotteen sitten, kun se on saatavilla. Joka viides ilmoittaa, että ei ota rokotetta, ja kuudennes ei ota kantaa.

Mikä on piispan viesti niille seurakuntalaisille, jotka ovat aidosti huolissaan rokotteeseen mahdollisesti liittyvistä terveysriskeistä? Moni muistaa vielä sikainfluenssapidemian ja pandemrix-rokotteen, joka lisäsi perinnöllisesti alttiiden nuorten riskiä sairastua nukahtelusairauteen eli narkolepsiaan.

– En halua vähätellä ihmisten huolta. Kristityn vastuu on olla jakamassa oikeaa tietoa ja hälventää turhia pelkoja, Häkkinen sanoo.

