Joululauluja ei pitäisi laulaa yhdessä Islannissa, Tanskassa pyöritään kuusen ympärillä turvavälein – tällainen on koronajoulu Pohjoismaissa

Joulupukki tapasi lapsia Tanskan Aalborgin eläintarhassa muovikuplan suojaamana. Kuva on otettu 13. marraskuuta. Henning Bagger / EPA

Joulunviettoon valmistautuvia ohjeistetaan koronavirusaikana monin tavoin turvalliseen juhlintaan. Monet perinteet onnistuvat tänäkin jouluna, mutta hieman uudella tavalla tehtyinä.

Perusohjeet tartuntojen välttämiseksi ovat kaikissa Pohjoismaissa samanlaiset, mutta naapurimaiden välillä on myös eroja.

"Ole tänä jouluna erityisen huomaavainen. Hyvää joulua ja pidä turvaväli", lukee Helsingborgiin pystytetyssä kyltissä. Kuva on otettu 7. joulukuuta. Johan Nilsson / EPA

Ruotsi: Ei vierasta joulupukkia taloon

Ruotsi erottuu edelleen muista Pohjoismaista luottamalla paljon ihmisten omaan vastuuseen. Toisin kuin naapurimaissa, Ruotsissa ei kannusteta kasvomaskien käyttämiseen.

– Sinun pitää ottaa muut, erityisesti riskiryhmiin kuuluvat, huomioon. Sinun pitää itse miettiä, miten vältät tartunnan saamisen ja tartunnan levittämisen, kansanterveysviranomainen (siirryt toiseen palveluun) ohjeistaa ruotsalaisia.

Viranomaiset ovat antaneet joukon ohjeita, joita ihmisten toivotaan noudattavan. Uusia suosituksia on pidetty niin merkittävinä, että niistä lähetettiin maanantaina tekstiviesti kännyköihin.

Joulun aikaan kaikki juhlat suositellaan juhlittavaksi samalla pienellä porukalla. Jos joulupukin halutaan vierailevan, suositellaan hänen olevan joku tästä porukasta.

– Pyri mukauttamaan perinteitä leviämisriskin pienentämiseksi, Kansanterveysviranomainen ohjeistaa.

Ihmisten tapaamista on syytä rajoittaa ja tehdä se mieluiten ulkoilmassa. Glögijuhlat kannattaa pitää virtuaalisesti, ja turvavälit pitäisi jouluruuhkassa ja välipäivien ostoksillakin muistaa.

Matkustamisessa suositellaan käyttämään tartuntariskin kannalta turvallisinta liikkumistapaa ja välttämään joukkoliikennettä, jos istumapaikan ostaminen ei ole mahdollista.

Ruotsissa on tilastoitu (siirryt toiseen palveluun) pandemian aikana yhteensä 341 029 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja lisättiin tilastoon tiistaina 20 931. Edellisen kerran tilastoa päivitettiin perjantaina.

Tiistaina maassa ilmoitettiin 153 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu Ruotsissa 7 667.

Bergenin perinteisen piparkakkukaupungin avajaisia lykättiin tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi. Kuva on otettu 8. joulukuuta. Marit Hommedal / EPA

Norja: Ei liikaa väkeä kirkkoon

Norjassa on joulupöydässäkin muistettava turvavälit. Kokoontumisrajoitusta lievennetään joulunpyhiksi, ja joulunviettoon saa oman kodin asukkaiden lisäksi osallistua kymmenen vierasta.

Yhdessä saa näin suurella joukolla kuitenkin olla vain kahtena päivänä, muistuttavat Norjan kansanterveysviranomaiset (siirryt toiseen palveluun). Jos haluaa vieraita sekä jouluksi että uudeksivuodeksi, voi yhden päivän käyttää esimerkiksi jouluaattona ja toisen uudenvuodenaattona.

Jos itse vierailee jonkun toisen juhlissa, saa kotiinsa kutsua suuremman joukon vieraita vain kerran. Muina päivinä vieraiden enimmäismäärä on viisi.

Turvavälin juhliijoiden välillä on oltava vähintään metri. Kahden metrin turvaväli tarvitaan, jos joulua vietetään alueella, jossa on paljon tartuntoja ja paikalla on riskiryhmään kuuluvia. Mikäli turvavälien pitäminen ei onnistu, ei kotiin saa vieraita kutsua.

Kirkossa käyvät kirjataan ylös, eikä sisällä kirkossa saa olla kerrallaan yli 50 ihmistä.

Norjalaisia kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista, eikä ulkomaille pitäisi tänä jouluna ollenkaan matkata. Kymmenen päivän karanteeni odottaa suuren tartuntariskin maista Norjaan tulevia.

Kasvomaskeja koskevat ohjeet vaihtelevat. Esimerkiksi Oslossa maskia on pidettävä julkisissa sisätiloissa, kun turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Norjassa on koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia tilastoitu (siirryt toiseen palveluun) yhteensä 395. Tiistaina uusia tapauksia ilmoitettiin kaksi.

Tartuntoja on pandemian aikana tilastoitu yhteensä 41 334. Uusia tapauksia ilmoitettiin tiistaina 41.

Kööpenhaminan Tivoli sulki porttinsa 9. joulukuuta koronarajoitusten vuoksi. Nils Meilvang / EPA

Tanska: Ei ruuhkaa pakettien hakuun

Tanskassa joulunviettoa koskee sama kokoontumisrajoitus kuin muutakin elämää. Joulua saa olla saman katon alla juhlimassa enintään kymmenen henkeä, neuvovat maan kansanterveysviranomaiset (siirryt toiseen palveluun).

– Mitä pienempi koti, sitä vähemmän vieraita.

Kuusen ympärillä saa tanssia ja joululauluja laulaa samassa taloudessa asuvien kanssa. Muihin vieraisiin on pidettävä kahden metrin turvaväli tanssin ja laulun aikana. Yhteiset naposteluastiat kannattaa tänä jouluna unohtaa, ja pää pitää niin selvänä, että koronaohjeet pysyvät muistissa.

– Muista turvavälit myös lahjoja kuusen alta hakiessa ja niitä avatessa, viranomaisohjeissa muistutetaan.

Jos tuttuja haluaa tavata, on se syytä tehdä ulkoilmassa, jossa on paljon tilaa. Kansanterveysviranomaiset suosittelevat tapaamisen sijaan muistamaan tuttavia mieluummin joulukortilla.

Ohjeissa korostetaan, että Tanskassa ei ole tapana jättää ketään yksin jouluna, joten korona-aikanakin pitäisi tervehtiä muita turvallisin tavoin.

Ulkomailta jouluksi Tanskaan saapuvilla pitää olla tulolleen hyvä syy. Tällainen on esimerkiksi ulkomailla opiskelevan nuoren tulo jouluksi perheensä luo.

Joukkoliikennettä käyttävän pitää käyttää maskia sekä kulkuneuvon kyydissä että asemalla.

Tanskassa on pandemian aikana tilastoitu (siirryt toiseen palveluun) yhteensä 116 087 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja ilmoitettiin tiistaina 2 992.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Tanskassa havaittu 961. Uusia tapauksia ilmoitettiin tiistaina 11.

Islannissa kehotetaan muodostamaan yhdessä juhlivien "kupla". Kuvassa joulukoristelua Reykjavikissa 14. joulukuuta. AOP

Islanti: Ei ylimääräisiä kokkeja keittiöön

Islannissa suositellaan, että joulua ja uuttavuotta juhlittaisiin enintään kymmenen hengen seurueissa. Yhteistä juhlintaa varten suositellaan "juhlakuplaa", eli seurueiden kokoonpanoissa ei pitäisi tapahtua vaihtelua.

Alle 15-vuotiaita lapsia ja COVID-19-taudin jo sairastaneita ei lasketa mukaan kymmenen hengen "kuplaan".

Sisätiloissa juhlivien pitäisi välttää yhdessä laulamista ja äänekkäästi puhumista tartuntojen leviämisen estämiseksi, terveysviranomaiset (siirryt toiseen palveluun) ohjeistavat.

Joulunvieton aikana kehotetaan varmistamaan hyvä ilmanvaihto ja pitämään tarjolla maskeja. Kätteleminen, haalaminen ja suukottelu on syytä jättää väliin.

Islannissa yli 15-vuotiaiden on käytettävä maskia, jos kahden metrin turvavälin pitäminen ei onnistu, muistuttavat terveysviranomaiset (siirryt toiseen palveluun). Vaatimus maskista ja turvavälistä ei koske esimerkiksi saman perheen jäseniä.

Jouluateriaa kokatessa keittiössä ei ole syytä hääriä ylimääräistä väkeä ja kokin tulisi käyttää hengityssuojainta sekä pestä usein käsiään. Käytön jälkeen on pöytäliinat ja lautasliinat muistettava pestä hyvin.

Jouluostokset kannattaa tehdä verkossa, mutta jos kauppaan pitää mennä, on ostoslista syytä tehdä valmiiksi etukäteen.

Ulkomailta joulunviettoon Islantiin saapuvien on oltava maassa 18. joulukuuta mennessä, jotta he ehtivät saada kaksi negatiivista koronatestin tulosta ja päästä karanteenista ennen joulua.

Islannissa tartuntoja on pandemian aikana tilastoitu (siirryt toiseen palveluun) 5 571. Tiistaina tilastoitiin kolme uutta tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on maassa ollut yhteensä 28.

Suomessa joulupukille suositellaan lahjojen jättämistä ulos. Ismo Pekkarinen / AOP

Suomi: Ei joulupukkia välttämättä sisälle

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (siirryt toiseen palveluun) neuvoo viettämään joulua alle kymmenen hengen ryhmissä ja mieluiten kotosalla läheisimpien ihmisten kanssa. Yhteydenpidossa sukulaisiin ja tuttaviin kehotetaan käyttämään mielikuvitusta ja hyödyntämään esimerkiksi etäyhteyksiä.

– Unohda kaappien nuohous ja panosta joulusiivouksessa sen sijaan pintojen desinfioimiseen ja käsihygieniaan, THL vinkkaa.

THL suosittelee, että joulupukkia pyydetään jättämään lahjat ulos. Pukin ja lasten väliset tervehdykset on syytä tänä jouluna tehdä ikkunan läpi tai turvavälin etäisyydellä ulkona.

Laulamista ja halailua kannattaa tänä jouluna harrastaa vain läheisten kesken.

Suomessa raportoitiin (siirryt toiseen palveluun) tiistaina 349 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt tilastoitu 31 459. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu yhteensä 466. Uusia tapauksia ilmoitettiin tiistaina viisi.

Kuinka koronarajoitukset vaikuttavat sinun joulunviettoosi? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 16. joulukuuta kello 23.00 saakka.

