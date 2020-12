Päivi Koskinen näkee perheiden ahdingon toivekuusen oksilta: pienille lapsille toivotaan lelujen sijaan talvikenkiä – "Monta itkua olen itkenyt"

Monen suomalaisen hyvä joulumieli on tänäkin vuonna vapaaehtoisten hyväntekijöiden varassa.

Vapaaehtoisten lahjoittaman avun varaan on joutunut tänä vuonna yli 50 000 uutta perhettä, arvioidaan Mannerheimin lastensuojeluliitosta.

Nokialaisen kirppiksen kassan vieressä on joulukuusi. Oksilla roikkuu pieniin lappuihin kirjoitettuna joululahjatoiveita, joita kuka tahansa voi ohi kulkiessaan napata mukaansa ja toteuttaa.

Suomalaisten lapsiperheiden kasvanut ahdinko konkretisoituu joulukuuseen jätetyistä toiveista: kumisaappaita, vaatteita, talvikenkiä.

Ei leluja, vaan ihan tavallisia asioita.

Lahjakuusen ylläpitäjät Timo Osmonen ja kirppisyrittäjä Päivi Koskinen ovat seuranneet läheltä, kuinka korona on romahduttanut monen hyvin toimeentulevan perheen talouden.

– Monta itkua olen itkenyt, kun olen kirjannut näitä toiveita koneelle, Koskinen sanoo.

Uusien asiakkaiden tulva ja tarpeiden muutos on huomattu myös Pelastusarmeijassa ja Pelastakaa lapset ry:ssä.

– Perheet tarvitsevat enenevässä määrin apua selviytyäkseen elämisen perustarpeiden, kuten ruuan ja hygieniatarvikkeiden ostamisesta, sanoo Pelastakaa lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Koronavuosi on pahentanut etenkin niiden lapsiperheiden tilannetta, joissa vanhemmat ovat tulleet yllättäen irtisanotuiksi tai lomautetuiksi ja talous on pettänyt. Mannerheimin lastensuojeluliiton arvion mukaan avuntarvitsijoiden joukkoon on tullut tänä vuonna 50 000 perhettä lisää.

– Perheet joutuvat tinkimään melkein kaikesta, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kansalaisyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan johtava asiantuntija Liisa Partio.

Vaikeat ajat ovat aktivoineet tavalliset ihmiset

Joulun alla eri puolelle somea on putkahtanut ilmoituksia, joissa kerätään joululahjatoiveita ja muita lahjoituksia.

Kuntien ja kaupunkien puskaradioryhmistä löytyy viljalti erilaisia hyväntekeväisyystempauksia ja auttamisprojekteja, jotka voivat olla paikallisen kauppiaan, kaupparyhmän tai aktiivisten kuntalaisten jalalle panemia.

Esimerkiksi reilun 85 000 jäsenen Puskaradio Oulu on aktiivinen julkaisualusta yksityisten hyväntekeväisyystempauksille.

– Ryhmämme toimii alustana kadonneiden tavaroiden etsijöistä aina mustaherukkamehupurkin vientiin sairaanaolevalle, kertoo Puskaradio Oulun ylläpitäjä Tiina Mansikka.

Pienellä teoilla voi saada aikaan niin isoja juttuja. Timo Osmonen

Joskus Facebook-ryhmä itse voi olla keräyksen alulle panija. Ryhmien tavoittavuus ja sitä kautta vaikuttavuus voi olla suuri.

Toissa jouluna Puskaradio Oulu keräsi 23 900 euroa paikallisten yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten teho-osastolle.

Myös Nokialla toivekuusta ylläpitävät Timo Osmonen ja Päivi Koskinen mainostavat hyväntekeväisyystempauksiaan sosiaalisessa mediassa.

– On joka kerta uskomattoman hienoa huomata, miten pienellä teoilla voi saada aikaan niin isoja juttuja, Osmonen sanoo.

Lakimuutos helpotti keräyksiä

Yksityisten organisoimien pienkeräysten toteuttaminen helpottui tänä keväänä, kun rahankeräyslain uudistus astui voimaan. Uusi laki mahdollistaa pienimuotoiset yksityisten ja yhdistysten suorittamat keräykset, kunhan keräyksen järjestäjä tekee poliisille ilmoituksen hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamisesta.

MLL:n johtava asiantuntija Liisa Partio muistuttaa, että keräyksiä koskevat pykälät on syytä selvittää huolella ennen kuin ryhtyy toimeen.

– Kannattaa myös tarkistaa, onko jollain muulla jo käynnissä samankaltaisia kampanjoita omalla alueella.

Päivi Koskinen ja Timo Osmonen ovat kotipaikkakunnallaan tunnettuja aktiivisesta hyväntekeväisyystyöstään. Jani Aarnio / Yle

Timo Osmonen ei ole joutunut opettelemaan hyväntekeväisyystoiminnan sääntöjä kantapään kautta.

– Onneksi on ollut osaavia taustajoukkoja, jotka ovat hoitaneet nämä asiat. Minulle on jäänyt ideoijan rooli.

Puskaradio Oulu käyttää keräysten varsinaiseen toteuttamiseen vakiintuneiden yhdistysten palveluja. Esimerkiksi tämän vuoden keräyksen alustana toimii Lastenklinikoiden Kummit ry:n verkkopalvelu.

– Kummien kanssa on helppo toteuttaa keräys, kun siellä on luvat kunnossa. Ryhmänä olisi hankalaa saada rahankeräyslupa.

Uusia ideoita isoille toimijoille

Mannerheimin lastensuojeluliiton Liisa Partio arvelee, että avustusten keräämisen tavat tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa merkittävästi.

Tähän asti keräykset ovat olleet Suomessa perinteisesti isojen ja vakiintuneiden järjestöjen kuten MLL:n, Pelastakaa lapset ry:n, Pelastusarmeijan ja Hope ry:n vastuulla. Nyt apua tulee myös yksittäisiltä kansalaisilta.

MLL:ssa on seurattu yksityishenkilöiden aktivoitumista tyytyväisenä.

– Usein vakiintuneet hyväntekeväisyysjärjestöt ottavat käyttöön yksityisten hyväntekijöiden parhaat luovat ideat, Partio sanoo.

Nokialla Timo Osmosen ideapankki on tuottanut jo vuosia uusia keinoja toisten auttamiseksi, eikä tyrehtymistä ole näköpiirissä.

Tänä jouluna mies on heittänyt jo hyvissä ajoin pukin vaatteet niskaan ja käynyt toimittamassa joululahjoja tarvitseville. Siinä sivussa hän on tehnyt TikTokiin suosittuja tanssivideoita lastensa kanssa.

– Pitää myöntää, että joulupukki on saanut tontuilta muutaman kerran näpeilleen.

