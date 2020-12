Helsinkiläisessä vaatehuoneessa vedettiin Instagram-keikka, joka saattoi pelastaa ihmishengen – näin Henrik Majava soittaa nokkahuilua nenällään

Täältä se joulukuun alussa lähti: helsinkiläisestä vaatekomerosta.

Nenänokkahuilutaiteilija Henrik Majavan esiintyminen Verohallinnon Instagram-tilillä yllätti monet.

Keikka oli suora, ja kuvattu Majavan kotoa tämän kännykällä. Kaikessa kiireessä taustanauhatkin jäi kytkemättä päälle.

Esiintymisessä huomio ei kiinnity jouluvaloilla koristeltuun vaatekomeroon eikä Majavan instrumenttiin, joka on monille kouluaikojen takia ristiriitaisia tunteita herättävä nokkahuilu.

Hätkähdyttävää on tapa, jolla Majava käsittelee soitintaan. Hän ei nimittäin puhalla huiluun suullaan, vaan toisella sieraimellaan.

– Kun se huilu ei osunut suuhun, niin se meni nenään, Majava sanoo nyt, pari viikkoa Verohallinnon keikan jälkeen.

Majavan, eli Nasal Recorderin, keikkatallenne on yksi katsotuimmista Verohallinnon Instagram-tilillä: katselukertoja on lähes 14 000.

– Fakta on se, että kyllähän jokainen nokkahuilumusiikista pitää. Nokkahuilu on kuitenkin keskiaikainen taidesoitin. Elämäntehtäväni on palauttaa se sille jalustalle, jolle se kuuluu, Majava kertoo.

Kuuntele Henrik Majavan nenäsoittoa Yle Helsingin Instagram-tililtä (siirryt toiseen palveluun) .

Läpimurto lontoolaisessa yökerhossa

Verohallinnolla on ollut joulukuun ajan ollut käynnissä somekamppanja, joka on ikään kuin etäfestari. Verohallinnon Instagram-tilillä on esiintynyt lähes päivittäin mitä erilaisempia muusikoita ja taiteilijoita. Esiintyjät on haettu vapaalla haulla.

Näin Henrik Majavakin päätyi mukaan. Ensiesiintymisestä ei kuitenkaan ollut kyse.

Vielä jokin aika sitten hän asui Lontoossa. Majava oli osallistumassa erään yökerhon show'hun, johon piti valmistella esitys. Majava päätyi soittamaan nokkahuilua nenällään.

Yksittäinen keikka venyikin vakipestiksi yökerhossa. Parhaimmillaan Majava soitti nokkahuilua nenällään viidesti viikossa.

"Pystyn kahden tunnin setin vetämään tuosta noin vain, ja aina 1500-luvun musiikista Ricky Martiniin", Majava kehuu. Hänen bravuurinsa on Louis Amstrongin kappale What a Wonderful World. Sara Salmi / Yle

Teatteriohjaajaksi valmistunut Majava on ollut aina musikaalinen, ja hän soittaa myös esimerkiksi trumpettia ja pianoa.

Nenällä soittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, vaikka se siltä voi näyttää. Tekniikka vaatii treeniä: Majava arvioi harjoitelleensa nenällä soittamista viimeiset 15 vuotta.

– Koska ihmisellä on kaksi sierainta, ilmaa menee paljon hukkaan. Siksi oikea tekniikka on tärkeä.

Majava soittaa aina samalla sieraimella. Hän on kuitenkin harjoitellut soittamista molemmilla sieraimilla – yhtäaikaa kahdella huilulla. Näytteeksi Majava esittää pätkän ikiklassikosta Ostakaa makkaraa.

Tästä voit kuunnella Majavan haastattelun Radio Suomessa:

Yksi palaute noussut ylitse muiden

Vaikka vaatekomero on palvellut hyvin tähän asti, eikä naapuritkaan ole soitosta häiriintyneet, Henrik Majavan tähtäimessä ovat jo isommat lavat.

– Musiikkitalo, Finlandia-talo, Oopperatalo, Majava luettelee mahdollisia keikkapaikkoja.

Mitenkään tyhjältä Majavan kalenteri ei tälläkään hetkellä näytä. Verohallinnon keikka poiki mukavasti lisää esiintymisiä. Keväällä voi pitää jopa kiirettä, sillä Majava on mukana tv-ohjelma Talentin tulevalla kaudella.

Ura nenänokkahuilutaiteilijana on vasta alussa, mutta yhtä Majavan saamaa palautetta voi olla vaikea enää ylittää.

Tuntematon nainen lähetti Majavalle kiitoksensa. Nainen kertoi, että oli hautonut itsemurhaa viikon, mutta Majavan keikka oli estänyt aikeet.

– Silloin ajattelin, että vaikka en saisi tästä ikinä pennin jeniäkään, niin tällä työllä on joku tarkoitus.