Katso suoraa lähetystä klo 15.30: Pirkanmaan tiukat rajoitukset jatkuvat ensi vuoden puolelle, lasten harrastukset ensimmäinen asia, mikä voi helpottaa – Yle seuraa

Pirkanmaan koronatilanne ei osoita taittumisen merkkejä useista rajoituksista ja suosituksista huolimatta. Sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrä on kasvussa, vaikka taudin ilmaantuvuus on hieman laskenut.

Pirkanmaan pandeamiaryhmä kokoontui tiistaina ja kertoo iltapäivällä, mitä tilanteelle tehdään. Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat suorana tilaisuutta, joka alkaa kello 15.30.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä oli teknisiä ongelmia etäyhteydessä, minkä takia kokouksen alku viivästyi.

Paikalla on ohjausryhmän jäseniä. Pirkanmaan tilannetta esittelevät johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä infektiolääkärit Janne Laine ja Jaana Syrjänen.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä päätti tiistain kokouksessaan jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia suosituksia 10. tammikuuta asti. Alun perin monen suosituksen piti päättyä 21. joulukuuta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lasten sisäharrastukset pysyvät tauolla ja monet paikat kiinni. Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus pysyy voimassa.

– Sellaista helpotusta tilanteeseen ei ole tullut, Pirkanmaan ”koronanyrkin” puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand TAYSista kertoo.

Koronanyrkki antaa suositukset, ja aluehallintoviraston odotetaan antavan niistä viralliset rajoitukset pian.

Lasten harrastuksia voidaan helpottaa vuodenvaihteen jälkeen

Juhani Sandin mukaan lasten harrastukset voisivat olla ensimmäinen asia, mitä helpotetaan vuodenvaihteen jälkeen, jos ihmiset noudattavat nyt suosituksia ja ohjeita.

Tarpeetonta matkustamista ja isoja sukulaistapaamisia tulisi joulun aikaan välttää. Esimerkiksi Lapin matkailukeskuksista palatessa kannattaa Sandin mukaan ottaa tartuntariski huomioon palatessa töihin, kouluun tai harrastuksiin.

Jos perheen nuori opiskelee toisella paikkakunnalla, hän on Sandin mukaan tervetullut kotiin viettämään joulua.

Sairaalahoidon tarve lisääntynyt

TAYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 57 koronapotilasta, joista 5 on tehohoidossa. Kuolonuhrien määrä kasvoi maanantaina kahdella. Koronan seurauksena on kuollut TAYSin alueella nyt 25 ihmistä.

Infektiolääkäri Janne Laineen mukaan jos nyt ote herpaantuu, tartuntaluvut voivat lähteä uudelleen nousuun.

Tartuntoja on todettu yhä enemmän iäkkäiden ikäryhmissä, ja tilanne näkyy myös sairaalahoidossa. Erityisesti Rauhaniemessä todettu tartuntaketju näkyy Pirkanmaan viime viikon tartunta- ja sairaalahoidon tilastoissa.

Tiistaina kerrottiin 32 uudesta koronatartunnasta. Yhteensä todettuja tartuntoja on nyt 1 639.

Pirkanmaa on ollut koronaviruksen kiihtymisvaiheessa, mutta ottanut jo monia leviämisvaiheen rajoituksia käyttöönsä.

Isoista rajoituksista ainoastaan toisen asteen etäopetus on Pirkanmaalta käyttämättä. Oppilaitokset jäävät kuitenkin pian joulutauolle, ja toistaiseksi tartuntoja on tullut melko vähän kouluista.

Viime viikolla tartuntoja oli eniten 10–19-vuotiailla, mutta nämä tartunnat tulivat useimmiten perhepiiristä.

Kaikki koronarajoitukset ja -suositukset löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Tämä tartuntalähteistä tiedetään

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 187 koronatartuntaa. 79 prosentissa tapauksista tiedetään tartunnan lähde, infektiolääkäri Jaana Syrjänen kertoo.

Kolmannes sairastuneista oli jo valmiiksi karanteenissa. Tartunnan sai oman perheen sisältä 58 henkilöä. Hoivayksiköstä tuli tartunta 29 henkilölle, näistä 25 oli Rauhaniemen sairaalan potilasta ja neljä omaista.

Työpaikaltaan tartunnan sai 11, joista Rauhaniemen sairaalasta tartunnan sai yhteensä viisi työntekijää. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli 20 tapausta ja yksityisistä juhlista kuusi tapausta.

Ravintolasta tai baarista tuli kolme tartuntaa.

Koulusta tai oppilaitoksesta tuli viisi tartuntaa kolmesta eri yläkoulusta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaksi tartuntaa.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla viisi tartuntaa myös ulkomailta. Lisäksi todettiin yhdeksän tartuntaa yksittäisistä tunnetuista lähteistä.

