Kymmenet tuhannet aikovat Lapin-lomalle, mutta onko nyt vastuullista matkustaa? Johtajaylilääkäri: "Toivotamme tervetulleeksi, mutta terveenä"

Vuodenvaihteen pyhien lähestyessä jopa kymmenet tuhannet suomalaiset suunnittelevat matkaa pohjoiseen. Keväällä turistien jonot nostattivat varoitteluja, jopa ahdistusta ja matkailuyritykset sulkivat vapaaehtoisesti. Nyt suhtautuminen on myönteisempi, vaikka koronatilanne on Suomessa jälleen huonontunut. Miksi näin?

Esimerkiksi terveydenhuollossa on menty keväästä eteenpäin. Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas nostaa esimerkiksi testauskapasiteetin, joka on nyt merkittävästi paremmalla tolalla kuin kevättalvella.

– Lapin sairaanhoitopiirin alueella Rovaniemeä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa on käytössä pika-antigeenitestit. Testeihin mennään nyt matalalla kynnyksellä ja tulokset saadaan hyvin nopeasti, mikä lisää turvallisuutta, Broas sanoo.

Myös Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mielestä Lappiin voi nyt matkustaa, kunhan tekee sen terveenä.

– Me toivotamme kaikki terveinä tervetulleiksi. Täällä on nähty, miten paljon haittaa tänä vuonna on tullut matkailuelinkeinolle ja isolle osalle lappilaisista. Sen vuoksi on hurjan tärkeää, että kotimaan matkailu toteutuisi hyvin joulun pyhinä, Mattila sanoi Ylen aamun haastattelussa.

Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtajan Nina Forsellin mukaan yksi syy on se, että matkailuyritykset osaavat nyt toimia koronatilanteessa paremmin kuin keväällä. Ravintoloissa, ohjelmapalveluyrityksissä ja tunturikeskusten kalustovuokraamoissa on kehitetty käytännön toimintatapoja ja laadittu ohjeita, joilla tartuntariskiä voitaisiin minimoida.

– Keväällä valmiuksia toimia uudessa tilanteessa ei vielä ollut, joten nähtiin paremmaksi sulkea omaehtoisesti. Nyt voidaan palvella asiakkaita kunhan huolehditaan siitä, että toimitaan turvallisesti, Forsell sanoo.

Riski ei ole kadonnut minnekään

Keväällä Pohjois-Suomen hiihtokeskuksista enemmistö sulki rinteet ja ravintolat vapaaehtoisesti ennen kauden päättymistä. Matkailyrityksistä myös suositeltiin ihmisiä luopumaan aikeistaan matkustaa Lappiin.

Huolena oli paitsi tartuntojen lisääntyminen, myös pienten kuntien sairaanhoitokapasiteetin riittävyys kymmenille tuhansille turisteille.

Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan valmius on myös hoitokapasiteetin osalta nyt parempi kuin muutama kuukausi sitten. Sairaalapaikkoja ei ole sen enempää, mutta suunnitelmat ylimääräisten tehohoitopaikkojen käyttöön ottamiseksi ovat Broaksen mukaan nyt valmiimmat.

Asiantuntijoiden mielestä paljon riippuu nyt ihmisten käyttäytymisestä; noudatetaanko suosituksia hygieniasta ja maskeista ja pysytäänkö poissa joukkokokoontumisista kuten baareista. Laduilla turvavälit on helppo pitää. Eeva Kuivas / Yle

Broas muistuttaa, että sinänsä riski tartuntojen leviämisestä ei ole kadonnut minnekään.

Tilanne on ristiriitainen: epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilta alueilta matkustaa tuhansittain ihmisiä alueille, missä epidemia on perusvaiheessa, kuten Lapissa. Lähtöalueilla noudatetaan tiukkoja kokoontumisrajoituksia ja julkisten tilojen toimintarajoituksia, mutta Lapissa niitä ei ole.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi varoittelee kotimaan matkustuksen myötä lisääntyvästä tartuntariskistä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Onko matkustaminen ylipäätään vastuullista tässä koronatilanteessa? Ylen aamun haastattelema Mäkijärvi vastasi, että se jää nähtäväksi. Jos suosituksia suojautumisesta ja kontaktien välttelemisestä noudatetaan, ei Lapin lomista tule viime kevään kaltaisia koronalinkoja.

Lue lisää: Nämä tiukat rajoitukset tulevat pääkaupunkiseudulle seuraavaksi kolmeksi viikoksi – HUS: "Tämä on se hetki, kun kaikkien on tehtävä uhrauksia"

Perheenäiti Nummelassa: Lasken päiviä, koska lähdemme Lappiin – suomalaiset paikkaavat matkailun lovea, mutta tappiot ovat silti hirvittäviä

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mielestä turvallisin koronajoulu kaikkien kannalta vietetään kotioloissa läheisten parissa. Mårten Lampén / Yle

Lapin tartuntojen taustalla usein matkustus

Markku Broaksen mukaan Lapissakin valmius koronarajoitusten kiristämiseen on herkässä, jos tilanne sitä vaatii. Broas muistuttaa, että tilanne Suomessa on huonontunut selvästi viime viikkoina.

Lapin koronakoordinaatioryhmä julkaisi Lappiin matkustaville vastikään ohjeet, joissa kehotetaan harkitsemaan, onko matka aivan välttämätön.

– On selvää, että riski tartuntojen määrän lisääntymiseen niin kiihtymisalueilla kuin meillä, on merkittävä. Siksi matkustamista olisi vakavasti harkittava, Broas sanoo.

Broaksen mukaan valtaosa Lapin koronatartunnoista liittyy nimenomaan matkustamiseen kotimaassa: joko tartunta on tullut Lappiin matkailijoiden mukana, tai tartunnan saanut on matkustanut Lapista korkeamman tartuntariskin alueelle.

Ala toivoi omaehtoisuutta, lääkäri kannattaa rajoituksia

Valtioneuvosto päätti hiljattain, että Lapinkin ravintoloissa on noudatettava leviämisalueille annettuja tiukempia rajoituksia aukioloajoista ja asiakasmääristä. Tämä on herättänyt myös kritiikkiä lappilaisissa yrityksissä.

Infektioylilääkäri Markku Broas pitää iltaravintolatoimintaa riskialttiina koronatartuntojen kannalta. Kuva Leviltä, missä maailmancup-kisaviikonlopun juhlinnasta lähti nyt jo pariinkymmeneen tartuntaan yltävä koronaketju. Yle (kuvaa muokattu)

Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell vakuuttaa, että koko ala on sitoutunut toimimaan vastuullisesti.

– Me näimme tärkeänä, että rajoitukset olisi otettu alalla omaehtoisesti käyttöön. Emme olisi ehkä toivoneet viranomaismääräyksiä, mutta nyt kun ne ovat voimassa niin niitä tietysti noudatetaan, Forsell sanoo.

Markku Broas muistuttaa, että niin keväällä kuin syksylläkin laajat tartuntaketjut jäljitettiin tunturikeskusten ravintoloihin. Myös esimerkiksi Meri-Lapin alueella Torniossa ravintolasta lähti kymmenien tartuntojen ketju.

Hän pitääkin tiukkoja ravintolarajoituksia hyvänä asiana.

– Ulkona liikkuminen ja omalla autolla matkustaminen ei ole riski. Iltaravintoloihin liittyy selkeä riski ja tartuntoja voi siellä syntyä, Broas sanoo.

Lue tuoreimmat tiedot koronavirustilanteeesta Suomessa tästä artikkelista. Lapin tuoreimmat koronauutiset löytyvät tästä jutusta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 asti.