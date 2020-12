Ranuan eläinpuiston Sisu-jääkarhu muutti Isoon-Britanniaan

Nelivuotiaan jääkarhun uusi koti on Yorkshiren eläinpuistossa.

Ranuan eläinpuistossa syntynyt Sisu-jääkarhu on muuttanut Yorkshire Wildlife Park- eläintarhaan Isoon-Britanniaan. Siirto tehtiin EAZA:n jääkarhukoordinaattorin suosituksesta.

Sisun matka kohti Iso-Britanniaa alkoi Ranualta torstaina 10. joulukuuta. Jääkarhun kuljetettiin maanteitä pitkin ja laivalla. Kuljetus oli perillä sunnuntaina, 13. joulukuuta. Ranuan eläinpuistosta kerrotaan, että kolme vuorokautta kestänyt matka sujui ongelmitta.

Sisu viettää ensimmäiset päivät uudessa kodissaan vielä yleisöltä piilossa. Mikäli kaikki sujuu ongelmitta, on tavoitteena aloittaa Sisun tutustuttaminen Yorkshiren eläintarhan toiseen urosjääkarhuun, Lukaan, muutaman päivän kuluttua. Tutustuttaminen tapahtuu erillisissä aitauksissa.

Yorkshiren eläintarhan tavoitteena on siirtää Sisu ja Luka samaan aitaukseen aina alkukesään 2021 saakka, jonka jälkeen tavoitteena on aloittaa niiden tutustuttaminen myös eläintarhan muihin jääkarhuihin.

Toinen Ranualla elävänä syntynyt jääkarhu

Jääkarhu on määritelty luonnossa uhanalaiseksi ja lajille on perustettu Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestössä (EAZA) uhanalaisten lajien suojeluohjelma EEP (European Ex-situ Programme), johon Ranuan Eläinpuisto ja Yorkshire Wildlife Park myös kuuluvat. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää jääkarhujen eläintarhakanta elinvoimaisena ja perimältään riittävän monimuotoisena.

Jääkarhu Sisu syntyi Ranuan Eläinpuistossa 25.11.2016 ja oli Ranualla toinen syntynyt jääkarhupentu, joka jäi eloon.

Sisun vanhemmat ovat Ranuan Eläinpuistossa asusteleva jääkarhunaaras Venus ja jo kuollut uros Manasse. Sisun paino Ranualla ennätti nousta 450 kiloon, ja se onkin suurin petoeläin, joka on siirretty Ranuan eläinpuistosta. Ennusteen mukaan Sisu kasvaa isäänsä isommaksi, Manasse painoi 500 kiloa.

Ranuan ensimmäinen selvinnyt jääkarhunpentu Ranzo muutti toukokuussa 2014 Wienin eläintarhaan Itävaltaan.