Kiinan kuukapseli palasi Maan pinnalle – maapallon seuralaisesta ensimmäiset näytteet sitten vuoden 1976

Kiinalaisten Chang'e 5 -luotaimen paluukapseli on laskeutunut Mongoliaan. Kapseli toi Kuusta ensimmäiset näytteet yli 40 vuoteen.

Kiinasta on tullut kolmas valtio, joka on onnistunut tuomaan Kuun kiviä ja muuta sen pinta-ainesta maapallolle. Kiinan Chang'e 5 - aluksen paluukapseli on laskeutunut Sisä-Mongoliaan lähdettyään Kuusta viime sunnuntaina.

Kaikkiaan näytteenkeruumatka kesti vähän yli kolme viikkoa. Chang'e 5 laukaistiin kohti kuuta marraskuun 23. päivänä, ja kolmen vuorokauden lennon jälkeen luotain asettui Kuun kiertoradalle.

Sen laskeutujaosa irtautui 1. joulukuuta ja suuntasi kohti Myrskyjen merenä tunnettua isoa laavatasankoa, joka on Kuun maapallollekin näkyvällä puolella. Alue on aiemmin koskematonta seutua.

Laskeutujassa ollut poralaitteisto teki yhden Kuun päivän eli 14 Maan vuorokauden aikana Kuuperään kahden metrin syvyisen reiän. Siitä ja muualta Kuun pinnalta robottikäsi kahmaisi mukaansa kiviä ja hienojakoista pölyä, regoliittia.

Tämän jälkeen laitteen nousijaosa kohosi takaisin Kuun kiertoradalle ja siirsi kerätyn materiaalin emoluotaimeen, joka puolestaan aloitti matkansa kohti Maata.

Miehittämätön operaatio oli kokonaisuudessaankin teknisesti erittäin vaativa, mutta erityisesti nousijan lähtö Kuusta ja telakoituminen kiertoradalla odottavaan luotaimeen oli monimutkainen taidonnäyte.

Toiveissa lisätietoa Kuun historiasta

Viimeinen saalis Kuusta on vuodelta 1976, jolloin Neuvostoliiton Luna 24 -luotain toi maapallolle noin 170 grammaa kuuperästä otettuja näytteitä. Chang'e 5:n lastin on määrä olla jopa 2,2 kiloa.

Amerikkalaisten Apollo-lennoilta ja Neuvostoliiton miehittämättömiltä Luna-luotainmatkoilta saatiin aikanaan Maahan kaikkiaan 400 kiloa kiviä ja muuta kuuperää. Ne olivat iältään yli 3 miljardia vuotta, kun Chang'e 5:n odotettiin tuovan muassaan nuorempaa, "vain" noin 1,2 tai 1,3 miljardia vuotta vanhaa materiaalia.

Kuu toimii hyvin vertailukohtana muillekin aurinkokunnan kivikappaleille. Tuoreet näytteet saattavat olla avuksi esimerkiksi Marsin pinnan iän tarkemmassa määrittelyssä, kertoo tiedelehti Nature (siirryt toiseen palveluun).

Kiina on satsannut viime vuosina lujasti Kuun tutkimiseen. Chang'e-5 -avaruusaluksen ohjauskeskus Pekingissä. Shutterstock / All Over Press

Vulkaaninen toiminta askarruttaa

Kerätyn lastin toivotaan tuovan lisätietoa myös kiertolaisemme tuliperäisyydestä. 1960- ja 70-lukujen näytteiden perusteella Kuussa on ollut aktiivista tuliperäistä toimintaa vielä 3,5 miljardia vuotta sitten.

Tiedoissa on kuitenkin ristiriitaa, sillä myöhemmin Kuun pinnalta on havaittu laava-alueita, joilla saattaa olla ikää vain 1–2 miljardia vuotta. Vulkaanisen toiminnan olisi pitänyt olla loppunut jo paljon aiemmin.

Kuun historian tarkemman selvittämisen lisäksi Kiina saa Chang'e 5:n matkalta lisää tietoa tulevien kuulentojen varalle. Kiina aikoo lähettää Kuuhun miehitetyn lennon vuonna 2030.

Kiinalla on tällä haavaa Kuussa muitakin havaintolaitteita. Chang'e 4 -luotaimen mönkijä liikkuu edelleen Kuun pimeällä puolella.

