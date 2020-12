Koronahuoli on pitänyt syksyllä sadat lapset erityisjärjestelyin etäopetuksessa – myös Väinö, Niilo ja Otto Lampinen opiskelevat kotona, ettei vakavasti sairas pikkuveli saisi tartuntaa

Koronan takia kotiin opiskelemaan jääneiden oppilaiden määrä on kasvanut syksyllä.

Aluehallintovirasto on kysynyt kunnilta peruskoululaisten etäopetuksesta. Tuorein kysely on valmistumassa näinä päivinä.

Perusopetuslain 18 pykälän perusteella erityisin opetusjärjestelyin opetusta saavien oppilaiden ja kotiopetuksessa kokonaan perheiden vastuulla opiskelevien määrä on selkeästi kasvussa.

– Tarkkoja lukuja ei täysin kotiopetuksessa olevien osalta ole. Määrä on kuitenkin sadoissa, mutta jää alle tuhannen, sanoo opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kotiopetukseen jäämisen syitä ei ole tilastoitu.

– Pyysimme nyt ensimmäistä kertaa kuntia arvioimaan kotiopetukseen hakeutumisen syytä. Useissa vastauksissa arveltiin taustalla olevan koronapelko ja oma tai läheisen riskiryhmään kuuluminen, kertoo Kyllönen.

Keski-Pohjanmaalla Perhossa Jenni Vikman-Lampisen ja Jussi Lampisen kolme alakoululaista lasta ovat pitkäkestoisesti etäopetuksessa pikkuveljen harvinaisen sairauden vuoksi. Perhe yrittää edelleen varjella kaikin tavoin kuopusta koronatartunnalta.

4-vuotias Eetu sairastaa NACC1-geenimutaatiosta johtuvaa neurologista sairautta. Siihen liittyy vaikea epilepsia, autonomisen hermoston säätelyhäiriö, itkuisuus ja kehitysvamma. Arvion mukaan Eetulla on maailmassa nykyään 30 kohtalotoveria. Lähimmät löytyvät Norjasta ja Irlannista.

Kuntien linjauksissa edelleen eroja

Perhossa kunta ja koulu suhtautuivat heti keväällä myötämielisesti veljesten etäkoulunkäyntiin, vaikka Eetun vanhemmat tekivät ratkaisunsa jo ennen hallituksen päätöstä koulujen sulkemisesta.

Eskarilainen ja kakkos- ja viitosluokkalaiset pojat olivat jääneet kotiin maanantaina 16.3.2020, kun suomalaiset odottivat hallituksen kokouksen loppumista ja päätöstä.

Ylä- ja alakoulut avattiin vasta toukokuun lopussa 2020 pariksi viikoksi. Osa koronan kannalta riskiryhmään kuuluvista oppilaista jatkoi etäopiskelua erityisen opetusjärjestelyn avulla. Vain osa kunnista myönsi opetuksen erityiset järjestelyt myös, jos oppilaan perheessä oli riskiryhmäläinen.

Perhossa veljekset jäivät etäkouluun kevätlukukauden loppuun saakka.

– Hyvin sujui. Opettajat olivat tyytyväisiä, hyvin oli asiat opittu, Jenni Vikman-Lampinen kertoo.

Kuntien linjauksissa on edelleen eroa. Osa tekee päätöksen herkemmin, osa harkitsee tiukemmin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että on menty perhelähtöisyys edellä opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien sekava käytäntö keväällä sai yhdenvertaisuusvaltuutetun suosittelemaan, että myös perheenjäsenen sairaus antaisi korona-aikana lapselle oikeuden erityisiin opetusjärjestelyihin.

– Kuntien linjauksissa on edelleen (syksyllä 2020) eroa. Osa tekee päätöksen herkemmin, osa harkitsee tiukemmin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että on menty perhelähtöisyys edellä, toteaa opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen Länsi- ja Sisä-Suomen avista.

Hän arvioi, että esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen avin alueella, johon myös Perhon kunta kuuluu, kotiopiskelussa on syyslukukaudella 2020 kymmeniä peruskoululaisia. Määrä on vaihdellut syksyn mittaan sadan molemmin puolin.

Erityisien opetusjärjestelyjen turvin pitkäkestoisesti etäopetuksessa olevien oppilaiden määrää on vaikea arvioida.

– Kuntien ilmoituksien mukaan alueellamme on syksyn aikana tehty reilu 3000 päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä, joista suurin osa koskee lyhytkestoisia karanteeni- tai altistumistilanteita, kertoo Kyllönen.

Tiukka eristäytyminen jatkuu

Kun Yle haastatteli Jenni Vikman-Lampista maaliskuussa 2020, hän kertoi, että perhe oli eristäytynyt niin tiukasti kuin mahdollista.

Kaupassa ei enää käyty, vaan ostokset tilattiin paikallisesta lähikaupasta. Sukulaisia ja kavereita tavattiin vain harvakseltaan ja aina ulkona.

Sisälle sai tulla oman perheen lisäksi vain Eetun yöhoitaja. Hoitajia tarvitaan, koska sairaus saa pojan oksentelemaan paljon, eikä hän pysty kääntymään itse kyljelleen. Tukehtumisvaara on suuri.

Tiukka linja on pysynyt ja jatkuu edelleen samanlaisena.

– Normaalia elämää on ikävä. Pystyisipä välillä halaamaan läheisiä. Jouluna nähdään ulkosalla. Saa nähdä syödäänkö joulukinkkua nuotiolla.

Eetun tilanne ei ole muuttunut parempaan eikä onneksi huonompaankaan. Siksi perheessä ei löysäillä koronatoimissa.

– Kyllähän korona-aikaan myös tottuu. Ja kokee, että kotona on turvassa.

Syysflunssat on jo sairastettu ja perheenjäsenistä neljä testattu myös koronan varalta.

– Onneksi oli negatiiviset tulokset.

Ekaluokkalaisen opetus haasteellisinta

Perhe asuu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa koronatilanne on kiihtymisvaiheessa.

Kodissa on seurattu tarkasti tartuntalukuja, ja päätetty niiden mukaan, ovatko lapset lähi- vai etäopetuksessa.

Koska tilanne oli alkusyksystä rauhallinen, pojat, myös tuore ekaluokkalainen, saivat aloittaa syyslukukauden lähiopetuksessa.

Syksyn mittaaan lapset ovat olleet välillä etäopetuksessa, välillä lähiopetuksessa. Tiistaina 8.12. pojat jäivät taas kotiin ja vanhemmat aikovat pitää heidät etäopetuksessa ainakin lukukauden loppuun asti.

Jenni Vikman-Lampinen kiittelee koulun myönteistä suhtautumista etäilyyn. Pojat ovat saaneet opiskelumateriaalit kotiin. Tukea ja apua on ollut saatavissa koko ajan.

Kun muut istuvat luokassa, etäkoulua käyvät veljekset osallistuvat osalle tunneista Teamsin välityksellä ja osan hoitavat omin päin vanhempien valvonnassa.

Haasteellisinta on ekaluokkalaisen kanssa.

– Ryhmässä toimimisen opettamista ei kotona niin pysty toteuttamaan,Vikman sanoo.

Ekaluokkalainen Niilo ja isoveli Otto yhdellä kesän lukuisista veneretkistä. Jenni Vikman-Lampinen

Pojat eivät ole kotikoulussa, vaikka kotona opiskelevatkin.

Kotikoulu on eri asia kuin erityiset opetusjärjestelyt ja niiden puitteissa annettava etäopetus. Kotikoulussa oppivelvollisuuden täyttyminen on vanhempien vastuulla, erityisien opetusjärjestelyiden mukaisesti toteutettavassa etäkoulussa vastuun kantaa koulu.

Kuitenkin myös Suomen Kotikouluyhdistyksessä on tuntuma, että kotioppijoiden määrä on kasvanut. Tilastoja ei ole vielä saatavilla vuodelta 2020, mutta yhdistyksen jäsenmäärän kasvusta on jo huomioita.

– On mahdotonta ennustaa, onko muutos pysyvä. Oletettavasti osa kotiopetukseen siirtyneistä palaa takaisin kouluun koronatilanteen rauhoitettua, sanoo Kotikouluyhdistyksen varapuheenjohtaja Joanna Hartman.

Vuonna 2019 kotiopetuksessa oli Tilastokeskuksen mukaan 437 lasta.

Rokotteen ottaminen on kansalaisvelvollisuus

Jenni Vikman-Lampisen mukaan perheen lapset ovat ymmärtäneet, että sairasta pikkuveljeä on suojeltava. Kavereita on kuitenkin ikävä, vaikka yhteyttä pidetään virtuaalisesti ja joskus myös nähdään ulkona.

– Nyt oli haikeampaa jäädä taas (koulusta) pois. Toivotaan, että rokote tulisi pian, että pääsisi käymään ensi lukukauden pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Jenni Vikman-Lampinen pitää rokotteen ottamista kansalaisvelvollisuutena. Sillä tavalla suojaa heitä, jotka ovat heikoimpia.

Hän kokee, että koronaväsymyksestä huolimatta perhe on hitsautunut entistä paremmin yhteen. Pelko ei pidä enää niin tiukasti otteessaan, vaikka edelleen pitää olla tarkkana.

– Keväällä kannatin totaalista seisahdusta, mutta nyt ymmärrän, että on paljon muitakin asioita, joita pitää ottaa huomioon, ettei tulisi muita ongelmia. Päättäjät eivät ole helpon paikan edessä.

Kun korona joskus laantuu ja maailma avautuu, Perhossa pakataan matkalaukut.

– Koko perhe haaveilee lomareissusta.

