Jotkin kasvomaskit haisevat pahalle, mutta miksi? "Ensiksi on sanottava, että maskien ei kuuluisi haista miltään", toteaa asiantuntija

Kun Yle kysyi ihmisiltä kokemuksia kasvomaskien käytöstä, moni nosti esiin yhtenä ongelmana niiden epämiellyttävän hajun.

Pyysimme Työterveyslaitoksen vanhempaa asiantuntijaa Erja Mäkelää kertomaan, mistä voi olla kyse. Mäkelä on perehtynyt työssään henkilönsuojaimiin ja koronan myötä erityisesti kasvomaskeihin.

Miksi jotkut maskit haisevat pahalle?

Ensiksi on sanottava, että maskien ei kuuluisi haista miltään, eivätkä hyvälaatuiset maskit haise. Hajuongelmasta on tullut meille Työterveyslaitoksellekin tänä vuonna palautetta. Maskeja valmistetaan nyt niin paljon, että parhaimmat materiaalit eivät ehkä riitä kaikille valmistajille. Luulen, että kyse on siitä. Neuvoni on, että jos on ostanut maskeja, jotka haisevat, kannattaa seuraavalla kerralla ostaa joku toinen tuote.

Mitä haisevalle maskille kannattaa tehdä?

Asiasta kannattaa reklamoida suoraan maskin valmistajalle tai myyjälle. Jos esimerkiski suu-nenäsuojainten valmistaja tai myyjä eivät noteeraa reklamaatiota, kannattaa tehdä valitus lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Jos kyse on FFP-hengityksensuojaimesta tai täysin luokittelemattomasta maskista, kuluttaja voi valittaa hajuongelmasta turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

Kannattaako kertakäyttöistä maskia mennä itse pesemään tai tuulettamaan?

Maskin voi tuulettaa kuivissa olosuhteissa. Pesemisasiaa on vaikeampi kommentoida. Jos maski on tarkoitettu kertakäyttötuotteeksi, peseminen saattaa vähentää maskin suojauskykyä.

Onko maskien hajuongelma sinulle tuttu? Voit osallistua keskusteluun 17.12. kello 23:een saakka.