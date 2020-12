Arkkipiispa Tapio Luoma löysi koronajouluna uuden estradin ja lukee satuja Facebook-sivulla: ”Hyväntuuliset tarinat tuovat hyvää mieltä”

Arkkipiispa muistuttaa, että joulua ei ole peruutettu ja meillä on lupa nauttia siitä.

Arkkipiispa Tapio Luoma istuu muhkeassa nojatuolissa ja lukee Nalle-Kallen seurassa jouluisia satuja. Tarinat on koottu joulukalenteriksi, joka löytyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Facebook-sivulta (siirryt toiseen palveluun).

Idea syntyi syksyllä Martin seurakunnassa piispantarkastuksen yhteydessä. Tavoite on lähestyä lapsiperheitä, mutta sadut ovat koskettaneet arkkipiispan mukaan myös varttuneempaa väkeä.

– Luin omille lapsilleni iltasatuja, kun he olivat pieniä. Siinä saa kokea jotakin yhteistä heidän kanssaan. On hienoa, jos tällaisena isoisän ikäisenä voisi edelleenkin tuoda iloa lapsille. Tarinoilla on merkillinen voima ja hyväntuuliset tarinat tuovat hyvää mieltä pitkäksi aikaa.

Tarinoita ovat kirjoittaneet useat lastenkirjailijat sekä Turun ja Kaarinan lastenohjaajat.

– Monet kerhojen kokoontumiset ja joulujuhlat on peruutettu, joten voimme tällä tavalla huomioida lapsiperheitä.

Saduista saatu palaute on pääosin myönteistä. Saduissa valmistellaan joulua ja muun maussa siivotaan ja leivotaan.

Arkkipiispa vakuuttaa, että arjen touhut ovat tuttuja hänellekin.

– Kyllä imuri pysyy käsissä, ja samoin myös tiskiharja.

Joulua ei ole peruutettu

Arkkipiispa Tapio Luoma haluaa kannustaa suomalaisia luottamaan siihen, että koronapandemiasta selvitään. Samaan aikaan hän neuvoo nauttimaan joulusta. Myös kirkkoon voi mennä.

Kun seisomme arkkipiispan kanssa Turun tuomiokirkon portailla ihailemassa muhkeaa joulukuusta, yksittäisiä henkilöitä pujahtaa sisälle kirkkoon. Vahtimestarit kertovat, että parhaimmillaan viikonloppuisin on käynyt hiljentymässä satoja henkilöitä.

Luoma korostaa, että kirkon sanomalla on merkitystä myös tänä poikkeuksellisena aikana.

– Joulua ei ole peruutettu, vaan joulujuhla on olemassa ja meillä on lupa nauttia siitä. Olen keskustellut kirkkojen aukiolosta oman alueeni kirkkoherrojen kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkoissa pyritään pitämään ovia auki ja antamaan viesti, että kirkko ei ole kiinni, vaikka sinne ei voikaan kokoontua normaaliin tapaan.

Esimerkiksi Turun tuomiokirkko on avoinna joka päivä kello 9 ja 18 välillä. Striimattavien tilaisuuksien aikaan kirkkosaliin ei päästetä yleisöä koronarajoitusten vuoksi, mutta silloinkin kirkkosaliin voi kurkistaa eteisestä.

Arkkipiispa Tapio Luoma Turun tuomiokirkon portailla. Hän kertoo monien kirkkojen olevan avoinna jouluna hiljentymistä varten. Minna Rosvall / Yle

Koronajoulu vaatii muiden huomioon ottamista

Koronatilanne on niin vakava, että terveysviranomaiset ovat kannustaneet viettämään joulua vain lähipiirin, eli samassa taloudessa asuvien kanssa.

Arkkipiispa Tapio Luoma myöntää, että joulun vietto vaatii muiden ihmisten huomioon ottamista uudella tavalla. Hän pitäisi kuitenkin perinteistä kiinni, mutta soveltaisi niitä.

– Koronapandemia on aiheuttanut sosiaalisen kriisin, eli emme pysty tapaamaan toisiamme niin kuin yleisesti on totuttu. Toisaalta monissa kodeissa koetaan, että ollaan pakotetusti kodin omissa tiloissa, kun ei päästä harrastuksiin. Sekin saattaa olla välillä vaikeaa.

Arkkipiispa neuvoo ajattelemaan, että kukaan meistä ei koe tätä yksin, vaan tämä on kaikille yhteinen kokemus, jonka toivomme pian loppuvan.

– On tärkeää ymmärtää ihmistä, joka haluaa vetäytyä omiin oloihinsa, ja häntä, joka kaipaa lähelleen toista. Tarvitsemme toinen toistemme kunnioittamista, lähimmäisen huomioon ottamista ja myöskin hänen turvallisuutensa varmistamista. Ymmärtämystä tarvitaan nyt aivan erityisen paljon.

Arkkipiispa Tapio Luoma korostaa, että joulua ei ole peruutettu, vaan sen vietosta on lupa nauttia. Minna Rosvall / Yle

Uusi vuosi tuo työtoveriksi hiippakunnan ensimmäisen naispiispan

Monen muun lailla arkkipiispa Tapio Luoma odottaa uutta vuotta innokkaasti. Ennen kaikkea mielessä on se, että koronapandemia saataisiin taltutettua.

Helmikuussa aloittaa työnsä vastavalittu Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Hän on kolmas naispiispa Suomessa, ja ensimmäinen nainen Turun hiippakunnan piispojen satojen vuosien jatkumossa.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen valittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi 3.12.2020. Arkistokuva. Yle / Maria Lammassaari

Arkkipiispa Tapio Luoma toivottaa uuden piispan lämpimästi tervetulleeksi uuteen työhön.

– Mari Leppänen on tuttu ihminen vuosien varrelta kirkon vastuutehtävissä, kuin myös hiippakuntadekaanin tehtävässä täällä Turun tuomiokapitulissa. Olen aivan varma, että hän tulee pärjäämään loistavasti.

Arkkipiispa Tapio Luoma (vas.) ja Mari Leppäsen edeltäjä Kaarlo Kalliala onnittelivat Leppästä valinnan jälkeen. Arkistokuva. Yle / Maria Lammassaari

Kirkossa riittää haasteita muun muassa nuorten tavoittamisessa. Tuoreen kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä pienempi osa mieltää itsensä uskonnolliseksi ihmiseksi. Nuorimmista naisista vain viidennes pitää itseään uskonnollisena ihmisenä.

Arkkipiispa Luoman mukaan tämä viesti täytyy ottaa vakavasti.

– Jään miettimään, mikä ero on uskonnollisuudella ja henkisyydellä. Monet heistä, jotka kokevat, etteivät ole uskonnollisia, kuitenkin mieltävät olevansa henkisiä. Materiaalinen todellisuus ei ole ihan kaikki, vaan elämässä on jotakin muutakin, mitä me nimitämme henkiseksi. Luulen, että puhumme aika samanlaisista asioista, kun puhumme uskonnollisuudesta ja henkisyydestä, pohtii Luoma.

Joulun valot kutsuvat kirkon läheisyyteen

Tänä jouluna Turun katukuvaa ja varsinkin historiallista Turkua eli tuomiokirkon ympäristöä on elävöitetty monin jouluvaloin. Valot (siirryt toiseen palveluun) ovat saaneet innostuneen vastaanoton, ja valaistuksia käydään katsomassa ja kuvaamassa hämärän aikaan.

Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä valot muistuttavat siitä, että tässä ajassa on jotakin niin erityistä, että koko ympäristö täytyy koristella vähän eri tavalla kuin normaalisti. Hän kannustaa lähtemään kävelylle valojen loisteeseen.

– Kävellen tapahtuvia tapaamisia ja jopa työpaikan kokouksia on voitu pitää näin, eli lähdetään sovitusti yhdessä ulkoilemaan ja siinä yhteydessä vaihdetaan ajatuksia ja parannetaan maailmaa.

Arkkipiispan omiin joulutilaisuuksiin korona on vaikuttanut. Esimerkiksi arkkipiispan perinteinen jouluhartaus Turun tuomiokirkossa vietetään virtuaalisesti. Uudenvuoden vastaanotto on jouduttu perumaan.

– Koen silti, että meillä on luovuutta löytää keinoja pitää esillä sitä asiaa, jonka takia kirkko tässä seisoo ja jouluvalot on laitettu, ja jonka takia kohta kirjoitamme uuden vuosiluvun 2021. Kristuksen syntymästähän tuokin on lähtenyt liikkeelle. Vaikka olosuhteet ovat poikkeukselliset ja osin jopa vaikeat, kirkko ja kirkon sanoma pyrkivät olemaan ihmisten tukena ja rohkaisun tuojana myös tänä aikana.

