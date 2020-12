Katso suorana klo 10.30 alkaen: Joulupukki tervehtii pikkupotilaita nosturin korista Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Joulupukki ottaa varaslähdön, ja tervehtii sairaita lapsia Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) nostolava-auton korista jo keskiviikkona 16.12.2020 aamupäivällä. Aiempina vuosina joulupukki on vieraillut lasten luona osastoilla aattona, mutta koronapandemia on muuttanut suunnitelmia.

– Tämä idea on superkehittelyn tulos, ja isoin kiitos kuuluu sairaalan varhaiskasvatuksen opettajalle Marja Rantaselle. Kun joulupukki ei pääse aattona osastoille, halusimme järjestää turvallisen joulupukin kierroksen, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi sanoo.

Yle seuraa suorana, kun joulupukkina häärivä Pasi Hyvärinen vilkuttaa lapsille lähietäisyydeltä, mutta ikkunan takaa koronaturvallisesti. Joulupukin apureina lapsia ilahduttamassa ovat Sorin Sirkuksen nuoret, jotka esiintyvät lapsille pihalla. Jos vain sää sallii, luvassa on hieno tulishow.

TAYSin lastentautien vastuualueen vs. ylihoitaja Maria Sukanen kertoo lähetyksessä, miten lasten ja nuorten sairaalalla on sujunut ensimmäinen vuosi uusissa tiloissa. Haastateltavana on myös Susanna Lohiniemi ja Sorin Sirkuksen tuottaja Piia Karkkola.

Sorin Sirkuksen tämänvuotisessa Soilu-joulushow'ssa ehdittiin nähdä komeaa tuliesitystä ennen kuin koronarajoitukset sulkivat sirkuksen ovet. Nyt nuoret esiintyjät ovat mukana ilahduttamassa TAYSin pikkupotilaita. Ennen koronarajoituksia Sorin Sirkus vieraili usein myös sairaalassa ja ilahdutti lapsia tuomalla sirkuksen sairaalavuoteen viereen. Sorin Sirkus / Heikki Järvinen

