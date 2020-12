Danske Bank: Talvesta on tulossa vaikea pahentuneen epidemiatilanteen takia

Danske Bank ennakoi, että tulevasta talvesta on tulossa vaikea pahentuneen koronatilanteen takia.

Danske Bank on lieventänyt tämän vuoden kasvuennustettaan –3,3 prosenttiin aiemmin arvioidusta –4,5 prosentista, sillä syksy on ollut odotuksia vahvempi. Pankki ennakoi kuitenkin, että talvesta on tulossa vaikea pahentuneen koronatilanteen takia.

Ensi vuoden ennustettaan Danske Bank pudottaa 2,2 prosentin kasvuksi aiemmasta 2,5 prosentista. Lyhyen aikavälin näkymät ovat heikentyneen huomattavasti epidemian pahentumisen takia. Samalla myönteiset rokoteuutiset ovat kohottaneet odotuksia ensi vuoden jälkipuoliskosta.

– Suomen talous on jatkanut toipumista yksityisen kulutuksen palautuessa kohti tavanomaisempaa tasoa. Toistaiseksi epidemiatilanne on meillä ollut parempi kuin useimmissa maissa, mutta loppusyksystä on saatu todeta, etteivät suomalaisetkaan ole immuuneja koronalle, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Dansken mukaan maailmantalouden näkymät ovat toiveikkaat ja kasvusuuntaiset. Vaikka pandemia aiheuttaa edelleen tuhoa, rokote tarjoaa tien talouden normalisoitumiseen.

Danske toteaa ennusteessaan, että taloudet elpyvät eri tahtia: kasvuprosentit ovat suurimpia maissa, joissa kriisikin on ollut syvin, mutta niiltä saattaa kestää pidempään päästä koronaa edeltäneen ajan tasolle.

– Pääskenaariossamme maailmantalous hidastuu talvella ja useat maat kokevat loivan taantuman. Elpyminen käynnistyy keväällä 2021 ja ripeimmin toipuvissa maissa bruttokansantuote saavuttaa kriisiä edeltäneen tason vuoden loppuun mennessä, toteaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

