Kannabiksen kasvatukseen ja käyttöön soveltuvien tuotteiden myynti jo miljoonaluokkaa – siemeniä myydään kuitenkin vain "keräilijöille"

Myynnissä on muun muassa kasvatustelttoja, vesiviljelylaitteita ja kannabiksen siemeniä.

Kuopiolainen Kaninkolo on esimerkki uusista, niin sanottuihin sisäpuutarhatuotteisiin erikoistuneista myymälöistä.

Myynnissä on tavanomaisia puutarhatuotteita, kuten ruukkuja ja kasviravinteita, mutta myös vähän erikoisempia artikkeleita: kasvatustelttoja, suuritehoisia LED-valoja, kannabiksen siemeniä ja bongiksi kutsuttuja vesipiippuja.

Kyse on laillisista tuotteista, joita voi kuitenkin käyttää myös siihen, mikä on laissa kielletty.

– Niillä voi polttaa myös kannabista, mutta niillä voi polttaa myös kaikkea muuta, sanoo Kaninkolo-ketjun omistavan Red Eyed Rabbit Oy:n yrittäjä Mikko Pietarinen.

Bongiksi kutsutussa vesipiipussa voi polttaa yrttejä tai rohdoksia. Toni Pitkänen / Yle

Oreganon kasvatusta kotona teltassa?

Pietarisen mukaan on asiakkaan asia, mitä hän polttaa, ja onko se laitonta vai laillista. Jos myyjä ei tiedä, mitä asiakas ostamallaan tuotteella tekee, se ei voi olla siitä myöskään vastuussa, Pietarinen järkeilee.

Jos asiakas kuitenkin sattuisi kertomaan, että hän ostaa tavarat kannabiksen kasvatusta ja pössyttelyä varten, olisi tilanne hänen mukaansa toinen.

– Silloin me kieltäydymme myymästä ja osoitamme kädellä ovea.

Entä kuinka uskottavaa on, jos asiakas ostaa ison kasvatusteltan, vesiviljelylaitteita ja LED-valoja, ja kertoo kasvattavansa oreganoa?

– Kyllä niillä voi kasvattaa myös oreganoa, Pietarinen hymyilee.

Osa myynnissä olevista kasvatusteltoista on varsin massiivisia. Violetissa teltassa oleva kasvi on appelsiini. Toni Pitkänen / Yle

Kannabiksen siemeniä vain ”keräilijöille”

Oreganoa enemmän esillä on hamppu, jonka lehden kuva löytyy mitä erilaisimmista tuotteista. Kaninkolon Kuopion myymälässä oli aiemmin myynnissä jopa ruukussa kasvavia cannabis sativa -kasveja.

Myymälöiden valikoimissa on myös kannabiksen siemeniä, joita saa lain mukaan kasvattaa koristekasviksi, mutta ei huumausainetarkoituksiin. Siemeniä myydään ainoastaan täysi-ikäisille ja ”keräilytarkoituksiin”.

Helsinkiläisen Seeds of Love -myymälän nettisivujen mukaan siementen keräily on mukava harrastus kenelle tahansa, joka on kiinnostunut hampusta ja sen kasvitieteellisistä ja kulttuurisista ulottuvuuksista. ”Hyvin koostettu ja säilötty siemenkokoelma voi kasvattaa arvoaan ajan myötä harrastajapiireissä”, nettisivuilla vinkataan.

Kannabiksen siemeniä on aiemmin hankittu ulkomaisista verkkokaupoista, mutta nyt niitä saa myös suomalaisista kivijalkamyymälöistä. Toni Pitkänen / Yle

Siementen keräily vaatii kuitenkin rahaa, sillä pelkästään yksi siemen voi maksaa jopa yli kymmenen euroa. Aiemmin pelkästään ulkomaisten verkkokauppojen harjoittama siemenkauppa onkin osaltaan nostanut alan suomalaisyritysten liikevaihdon nousuun.

– Lajia harrastetaan kohtalaisen laajasti, myhäilee helsinkiläisen Liff Oy:n omistaja Juha Vihervaara, jolla on Seeds of Love -myymälä Helsingissä ja Turussa. Vihervaaran omistuksessa on myös tukkukauppa Mellow Submarine.

Sekä Vihervaara että Pietarinen uskovat omien yritystensä liikevaihdon ylittävän kuluvan vuoden aikana jo miljoona euroa.

– Vuonna 2019 liikevaihto oli noin 600 000, ja nyt mennään yli 1,2 miljoonan, Pietarinen arvelee.

Myymälöitä Rovaniemeltä Seinäjoelle

Vihervaaran ja Pietarisen lisäksi alalla toimii Suomessa ainakin parikymmentä muuta vastaavanlaista yrittäjää. Myymälöitä on muun muassa Helsingissä, Tampereella, Vaasassa, Seinäjoella ja Rovaniemellä.

Vihervaaran mukaan hän on toiminut alalla pisimpään, kun taas Pietarisen Kaninkolo-ketju on kooltaan suurin. Kuopion lisäksi Kaninkolo löytyy nyt jo Lahdesta, Jyväskylästä, Hämeenlinnasta ja Turusta, jossa myymälä avasi ovensa joulukuussa.

Pietarisen mukaan seuraava myymälä avataan maalis-huhtikuussa Kotkassa.

– Kun Suomi on valloitettu, sen jälkeen valloitetaan EU, hän virnistää.

Suomessa alalla toimii jo ainakin parikymmentä kivijalkamyymälää. Toni Pitkänen / Yle

Kannabiksen käyttö ja kasvatus lisääntynyt

Uusimman tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jo noin joka neljäs suomalainen on ainakin joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Päivittäiskäyttäjiä arvioitiin jo pari vuotta sitten olevan 6 000–8 000.

Myös kannabiksen kotikasvatuksen yleistyminen on kansainvälinen trendi, joka näkyy Suomessa. Jo vuonna 2010 arvioitiin (siirryt toiseen palveluun), että noin 40 000–60 000 suomalaista on joskus kasvattanut kannabista. Aktiivisia kasvattajia arvioitiin tuolloin olleen noin 10 000.

Nämä trendit näkyvät myös ”sisäpuutarhatuotteiden” suosion kasvussa. Tuotteita ostavat asiakkaat suosivat käteismaksua.

– Liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee käteisellä, kertoo Juha Vihervaara.

Myymälässä asioivat kotipuutarhurit haluavat myös tavallista enemmän varjella omaa yksityisyyttään. Niinpä esimerkiksi kun Ylen kuvausryhmä vieraili Kuopion Kaninkolossa, ei kukaan asiakas halunnut tulla kuvatuksi tunnistettavasti.

Kannabiksen kasvattaminen koristekasviksi on laillista. Toni Pitkänen / Yle

