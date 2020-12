Vankilateatteri antaa rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin – neljä vankia on tehnyt Kuopiossa oman versionsa tunnetun novellin pohjalta

Kuopiossa on tehty tänä syksynä teatterihistoriaa. Kaupunginteatterin lavalla nähdään tällä viikolla ensimmäistä kertaa vankilateatteria.

Kyseessä on Taittuu ry:n vetämä ja Rikosseuraamuslaitoksen rahoittama projekti, ja mukana ovat myös Kuopion vankila ja Kuopion kaupunginteatteri.

Näytelmäprojektiin lähti mukaan neljä vankia. Maastanosto-esitystä on työstetty koko syksy, ja tällä viikolla sitä esitetään viisi kertaa yleisölle. Näytelmä pohjautuu venäläiskirjailija Nikolai Gogolin Päällystakki-novelliin.

Ohjaaja Kerttu Pyy antoi kuitenkin vangeille vapaat kädet muokata näytelmää heille sopivaksi. Ryhmä ideoi ja niin syntyi tarina räpylämäkeläisestä Jarpasta.

– Juonen perusrunkoa on osin säilynyt, mutta tarina on ihan eri. Jarpan toiveena on saada työpaikka ja sitä kautta perhe takaisin. Näytelmässä on myös autoon liittyviä haasteita ja voimannostokilpailua, kertoo ohjaaja Kerttu Pyy.

Kaksi miestä Maastanosto -näytelmän harjoituksessa Kuopion kaupunginteatterissa. Toni Pitkänen / Yle

Näytelmässä mukana olevat neljä vankia ovat kaikki "Jarppoja", vaikka roolihahmot vaihtelevat. Lavastus on hyvin pelkistetty ja neljän vangin lisäksi näyttämöllä nähdään vain lavamuusikko.

Kaikki näytelmässä mukana olevat miehet suorittavat vankeusrangaistustaan Kuopion vankilassa. Automekaanikko "Reiskaa" näyttelevä vanki esiintyy tässä jutussa nimettömänä.

– Näytelmäprojekti on ollut hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Tämä on antanut uudenlaisen tavan suorittaa tuomiota, kertoo automekaanikko "Reiska".

Vankinäyttelijät ovat edistyneet huimasti

Näytelmää on työstetty syyskuusta lähtien, ja harjoittelu on ollut hyvin intensiivistä. Ohjaaja Kerttu Pyy on tyytyväinen vankinäyttelijöiden erittäin vahvaan sitoumiseen. Kenelläkään heistä ei ollut aiempaa kokemusta näyttelemisestä ja teatterin tekemisestä.

– Näyttelijät ovat kehittyneet valtavasti. Työni suuri suola on nähdä se toiston ja harjoittelun tuottama kehitys. Iso harppaus on otettu, ja se näkyy kaikessa. Muun muassa siinä miten näyttelijä on lavalla, ottaa kontaktia toisiin ihmisiin ja miten käyttää ääntä ja omaa kehoaan, miettii Kerttu Pyy.

Automekaanikko "Reiskan" mukaan näytelmässä on riipaisu jokaisen mukana olevan vankinäyttelijän omaan elämään.

– Näytelmässä on tietynlaista haavetta millaista elämä olisi voinut olla, mutta esitys kuvastaa myös haasteita mitä kukin on käynyt läpi omalla tiellään, sanoo "Reiska".

Vankilateatterin Maastanosto -näytelmän harjoitus Kuopion kaupunginteatterissa. Toni Pitkänen / Yle

Hän itse otti näytelmäprojektin henkilökohtaisena haasteena. "Reiska" kokee pudonneessa yhteiskunnasta vähän pois ja eristäytyneensä tavallisten ihmisten parissa.

– Näytelmäprojekti on riisunut tietynlaisia tunnetiloja kuten ylpeyden nielemistä ja kasvattanut pitkäjänteisyyttä kun toistoja on ollut paljon. Kohtauksissa on viilattu myös pieniä yksityiskohtia, ja uskon tämän kokemuksen maksavan tulevaisuudessa hedelmää. Tästä on hyötyä monella eri elämän osa-alueella.

Näytelmäprojekti on antanut paljon

Vankinäyttelijät kertovat projektin opettaneen heille paljon. Vokaalit ja konsonantit ovat tulleet tutuiksi harjoituksissa. Myös hengitystekniikkaa ja kirjakieltä on opittu, sekä saatu siedätyshoitoa sosiaalisiin tilanteisiin.

Vankilateatterin Maastanosto -näytelmän ohjaaja Kerttu Pyy. Toni Pitkänen / Yle

Ohjaaja Kerttu Pyy on iloinen valmiista näytelmästä. Hän toivoo katsomoon myös sellaisia katsojia, jotka eivät käy teatterissa säännöllisesti.

– Näytelmä on raikas tulkinta ja absurdia tarinankerrontaa. Lavalla nähdään hienoja ja meheviä roolisuorituksia. Vankinäyttelijöillä tulee varmasti upeita onnistumisen paikkoja.

Automekaanikko "Reiska" odottaa esityksiä innolla, ja lavalla on varmasti jännitystä ensimmäisen esityksen alkaessa keskiviikkona. Pitkä harjoittelu huipentuu viiteen esitykseen tällä viikolla Kuopion kaupunginteatterissa.

– Tietynlainen voittajatunne tässä tulee. Olen kyllä aika helpottunut, kun tämä viikko on ohi. Projektin loppuminen tuo tyhjyyttä, mutta pitää keksiä jotain muuta, miettii automekaanikko "Reiska".

Maastanosto-esityksiin mahtuu koronarajoitusten takia katsomoon yhteen näytökseen enintään 40 katsojaa.

Lue lisää:

Vankilateatteri tarjoaa tekijöille onnistumisen kokemuksia

Vankilateatteri kohottaa itsetuntoa – "Rikoksen tekeminen voi olla helppoa, jos ei usko, että itsestä on muuhun"

Vankilateatteri kehittää vastuuntuntoa