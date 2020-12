EU haluaa kiristää digijättien vastuuta nettisisällöistä – sakkomaksut voisivat nousta kymmeniin miljardeihin

Mielenosoittaja, jolla on Mark Zuckerberg naamari kasvoillaan pitää kädessään pahvista puhekuplaa "Regulate me!" [Säätele minua!]. Mielenosoitus tapahtui 15.12. 2020 EU-komission rakennuksen edessä.

Mielenosoittaja, jolla on Mark Zuckerberg naamari kasvoillaan pitää kädessään pahvista puhekuplaa "Regulate me!" [Säätele minua!]. Mielenosoitus tapahtui 15.12. 2020 EU-komission rakennuksen edessä. Kenzo Tribouillard / AFP

Euroopan unioni on julkistanut kaksi lakialoitetta, joiden tavoitteena on saada suurimmat digitaalisten palvelujen tuottajat kantamaan enemmän vastuuta alustoillaan olevasta sisällöstä. Lait koskevat digitaalisia palveluita ja kaupankäyntiä verkossa.

Luonnoksen mukaan digitaalisten palveluiden jättiyritykset joutuisivat maksamaan jopa 10 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdostaan pahimmista sääntörikkomuksista. Tämä tarkoittaisi miljardien sakkoja yhtiöille.

Myös jättiyhtiön hajottaminen viimeisenä keinona olisi mahdollista.

Komissio haluaa kohdistaa tiukennetut säädökset yhtiöille, joilla katsotaan olevan "kohtuuttoman suuri vaikutusvalta" yleisöön. Tämä tarkoittaa yrityksiä, joilla on asiakkainaan yli 45 miljoonaa EU-kansalaista, eli kymmenen prosenttia unionin väestöstä.

Tällaisia yhtiöitä ovat yhdysvaltalaiset Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft ja Snapchat.

Myös kiinalainen Alibaba ja ByteDance, eteläkorealainen Samsung ja Hollannin Booking.com olisivat AFP:n tietojen mukaan yhtiöitä, joita uudet säännöt tulisivat koskemaan.

Yrityksille on määrä antaa lista, jonka tehtävät yritysten tulee tehdä noudattaakseen uutta lakia. Yritysten pitää esimerkiksi jakaa tietynlaista tietoa jatkossa kilpailijoiden tai viranomaisten kanssa. Yritysostoista on kerrottava jatkossa sääntelyviranomaisille.

Yritykset saavat myös listan, joka kertoo mikä on kiellettyä. Yritysten on muun muassa lopetettava omien palvelujensa suosiminen alustoillaan tai tietojen kerääminen omilta alustoilta ja kilpailla näin muiden yritysten kanssa.

Digitaalisia palveluita ja markkinoita säädellyt aiempi EU-lainsäädäntö oli vuodelta 2000 ja siksi pahasti puutteellinen. Monia nykyajan toimintamuotoja ei vuosituhannen vaihteessa ollut vielä olemassakaan.

Muutama yritys portinvartijana

Esitysten laadintaa ovat johtaneet komissaarit Margrethe Vestager ja Thierry Breton. He ovat todenneet suurimmaksi ongelmaksi sen, että muutama jättiyritys pystyy toimimaan taloudellisen ja henkisen kehityksen portinvartijoina.

– Olemme kuulleet kansalaistemme ja yritystemme viestin, joka on selvä. Muutaman yrityksen liiketaloudelliset ja poliittiset intressit eivät saa sanella tulevaisuuttamme. Eurooppa tarvitsee omat säännöt, he kirjoittivat Irish Times (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä.

Komissio haluaa asettaa internetin viestintäalustoille suuremman vastuun niillä esillä olevasta laittomasta sisällöstä, kuten vihapuheesta, disinformaatiosta, yllyttämisestä terrorismiin ja lapsipornosta.

Internetin kauppapaikkojen ylläpitäjille tulisi myös vastuuta, jos niillä myydään laittomia tai väärennettyjä tuotteita.

Mainoksiin tulee merkitä selkeästi, että kyse on mainoksesta, sekä siitä, kuka mainostaja on. Lisäksi kohdennettuun mainontaan on merkittävä, miksi kyseinen internetin käyttäjä on valittu mainoksen kohteeksi.

Komission esityksen on saatava taakseen EU-parlamentin, samoin kuin sen jäsenvaltioiden hyväksyntä. Prosessista odotetaan pitkää ja hankalaa, sillä kaupan toimijat ja itse lainsäädännön kohteena olevat jättiyritykset pyrkinevät vahvasti vaikuttamaan lopputulokseen.

Lähteet: Reuters, AFP