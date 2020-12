Kirjeenvaihtajalta: Saksassa on edessä joulu ilman lahjaostoksia ja uusivuosi ilman raketteja – Euroopan suurin talous menee säppiin, mutta taloustieteilijät kiittävät

BerliiniAluksi idea tuntui kivalta ja pandemiavarmalta.

Kun ravintolat ja kahvilat määrättiin Saksassa marraskuun alussa kiinni, moni paikka alkoi myydä asiakkailta suljetusta oviaukosta mukillista viiniglögiä eli Glühweinia mukaan.

Kadunkulmiin nousseet glögipisteet nousivat hitiksi. Ei ihme, sillä kaikki muu hauska oli osana marraskuun sulkua kielletty. Urheilu- ja kulttuuripaikat oli suljettu ja kotimaanmatkailu tiukasti rajoitettua.

Ulkona nautittu kuuma juoma turvavälein ja vähän lisätienestejä kärsiville ravintoloille – mikä voisi mennä vikaan?

Paljon. Viikko sitten Saksan liittokansleri Angela Merkel puhui harvinaisen tunteikkaasti liittopäivillä eli Saksan parlamentissa.

Hän puhui katuglögeistä.

– Tiedän, miten paljon rakkautta on laitettu glögi- ja vohvelikojujen pystyttämiseen, mutta se ei vastaa sitä, mistä me sovimme. Ruokaa saa ostaa vain mukaan, Merkel sanoi (siirryt toiseen palveluun).

Marraskuussa julistettujen rajoitusten idea oli, että saksalaiset vähentäisivät kontakteja ja liikkumista. Tavoite oli leikata kolme neljästä kohtaamisesta ja saada tautimäärät alas.

Tässä ei onnistuttu. Tautimäärät kasvavat jälleen rikkoen uusia päiväennätyksiä. Kolmas aalto näyttää iskevän ennen kuin toista aaltoa oli saatu painettua alas.

Glögeillä saattaa olla vaikutusta asiaan.

– Olen sydämeni pohjasta pahoillani, mutta jos hintana on 590 kuollutta päivässä, tällainen ei ole mielestäni hyväksyttävää, Merkel sanoi viitaten koronakuolemien ennätyspäivään.

Harri Vähäkangas / Yle

Sunnuntaina Merkel ja osavaltiojohtajat tekivät odotetun päätöksen. Kuusi viikkoa jatkunut osittainen sulku ei enää riitä.

Keskiviikosta alkaen Saksaan tulee täysi yhteiskunnan sulku, joka jatkuu ainakin tammikuun 10. päivään asti. Suuria höllennyksiä on turha Merkelin mukaan odottaa vielä silloinkaan.

Sulku tuo Saksaan liudan uusia rajoituksia jo marraskuussa päätettyjen lisäksi.

Kaikki muut paitsi välttämättöminä pidetyt kaupat on suljettava. Koulut ja päiväkodit menevät kiinni siten, että joululomia pidennetään molemmista päistä. Hätähoito on yhä auki sitä tarvitseville perheille. Ilotulitteiden myynti kielletään uudeksivuodeksi. Taustalla on ajatus, etteivät ihmiset kokoontuisi tai kuormittaisi jo valmiiksi täysiä sairaaloita räjähdevammoillaan. Poliittinen johto kannustaa sulkemaan työpaikat, jos etätyö ei ole mahdollista. Glögin myynti kaduilla käytännössä kielletään uusilla rajoituksilla, jotka koskevat alkoholinkäyttöä julkisella paikalla.

Käytännössä Euroopan suurin talous menee säppiin.

Silti Saksan talousviisailta tulee kiitosta.

Marraskuussa julistettu osittainen sulku ei vähentänyt Saksan koronatartuntoja toivotulla tavalla. Kontakteja on edelleen liikaa esimerkiksi alkutalven hitiksi nousseiden glögikojujen luona. Kuva Berliinin Wilmersdorfer Strasselta. Filip Singer / EPA

Tunnettua Ifo-tutkimuslaitosta johtava Clemens Fuest sanoo päätöksen olevan "sijoitus tulevaisuuteen"

– Nyt teollisuus pysyy auki ja tuotanto jatkuu monin osin, Fuest sanoo Süddeutsche Zeitungin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Jos koulujen ja päiväkotien sulku olisi ollut edessä vasta tammikuussa, tilanne työpaikoilla ja tuotannossa olisi ollut selvästi vaikeampi. Lomakaudella yhteiskunta toimii muutenkin puoliteholla.

Myös muilta taloustieteilijöiltä tulee tukea (siirryt toiseen palveluun) kovalle päätökselle.

Se ei silti poista yksittäisten kauppiaiden tai ravintoloitsijoiden ahdinkoa.

Saksassa on aitoa pelkoa siitä, että pandemia vie mukanaan ison osan Saksan kivijalkakaupoista ja niiden mukana perinteisen kaupunkikulttuurin.

Sulku keskellä joulusesonkia syö kaupan alan arvion mukaan 60 prosenttia joulukuun liikevaihdosta.

Siksi sunnuntaina puhui Merkelin lisäksi myös valtiovarainministeri Olaf Scholz.

Hän antoi saman signaalin, joka on kuultu läpi pandemian. Terveet yritykset autetaan erilaisin tukitoimin pandemian yli.

Aina kun tulee uusia rajoituksia, tulee myös uusia tukia.

Vuodenvaihteen sulusta kärsiville yrityksille korvataan 90 prosenttia kiinteistä kuluista. Kattona on puoli miljoona euroa yritystä kohti.

Marraskuun tukipaketissa valtio lupasi puolestaan kuitata 75 prosenttia liikevaihdosta.

Avokätinen tuki kertoo paitsi Saksan talouden tasapainosta normaalitilanteessa (se saa lainaa hyvin ehdoin), myös pandemianhallinnan perusajatuksesta.

Talouden kannalta kestävin strategia on se, että pandemia pitää saada padottua eikä terveydenhoitojärjestelmää voi päästää ylikuormittumaan.

Perustuslakiin kirjattu velkajarru on poistettu. Saksa ottaa lisävelkaa monen nollavuoden jälkeen.

Harri Vähäkangas / Yle

Verrattuna Euroopan muihin suuriin maihin Saksa menestyi hyvin pandemian hoidossa keväällä.

Nyt aiempi menestys on vaakalaudalla. Saksassa raportoidaan päivittäin satoja koronaan liittyviä kuolemia. Marraskuun rajoitustoimista päättäminen meni poliittiseksi tappeluksi.

Samaan aikaan saksalaiset ovat eläneet pääosin hyvin kurinalaisesti ja huomattavasti tarkemmin varotoimin kuin mitä Suomessa vaaditaan.

Heti keväällä tuli maskipakko käytännössä kaikkiin julkisiin sisätiloihin ja liikennevälineisiin. Maskittomia uhkaa sakko. Ravintolat raivasivat ison osan asiakaspaikoistaan pois jo keväällä. Kaupoissa asiakasmääriä rajoitetaan erilaisilla mittareilla.

Siksi marraskuun kevytsulku tuntui monesta epäreilulta.

Harri Vähäkangas / Yle

Mutta yhteiskunnan suluista päätettäessä ei määritellä sitä, minkä alan yrittäjät toimivat vastuullisesti ja minkä eivät. Pandemiaa padotaan vähentämällä ihmisten välisiä kontakteja.

Merkel on sanonut jo aiemmin, että on poliitikkojen tehtävä päättää, mistä kontakteja lähdetään ensin vähentämään. Päätöksissä huomioidaan se, mikä sosiaalinen ja taloudellinen hinta milläkin sululla on.

Nyt Saksan johto päätti, että kauppojen auki pitäminen keskellä pahinta jouluruuhkaa olisi tullut kalliimmaksi kuin niiden sulkeminen.

Voit keskustella aiheesta 17.12. klo 23 asti.

Lue myös: Uusimmat tiedot koronatilanteesta meiltä ja maailmalta