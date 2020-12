Miksi yhä vain harva ostaa sähkönsä pörssihintaan sidottuna, vaikka sen avulla voisi saada aikaan isot säästöt? Taustalla kolme syytä

Siitä ei ole kuin muutama vuosi, kun Suomessa vaihdettiin kaikki sähkömittarit etäluettaviksi. Ei enää vuotuista mittaritietojen kirjaamista ja enemmän tai vähemmän isojen tasauslaskujen maksamista.

Vaihtamisen uskottiin myös lisäävän kansalaisten kiinnostusta oman sähkönkulutuksen seuraamiseen ja siten sähkölaitteiden turhan käytön vähentämiseen.

Niin ikään odotettiin, että entistä laajempi joukko ottaisi käyttöön tuntihintaan perustuvat pörssisähkösopimukset, koska niissä voi hyödyntää pörssisähkön hintavaihtelua toisin kuin kiinteähintaisissa sopimuksissa.

Pörssihintaan sidotun sähkösopimuksen tekeminen onnistuu samalla tavalla kuin kiintehintaistenkin. Käytännössä kaikilla sähkönmyyjäyhtiöillä on valikoimissaan pörssisähkötuote.

Ei aivan mennyt kuin uskottiin ja kuviteltiin

Noin yhdeksän kymmenestä sähkösopimuksesta on kuitenkin yhä määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Pörssisähkösopimusten osuus on kasvanut vain muutamalla prosenttiyksiköllä neljässä vuodessa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Pörssisähkön hidas yleistyminen johtunee ainakin kolmesta tekijästä:

Suomalainen kuluttaja on varovainen ja arvostaa vakaata hintaa. Sähköenergian hinta on vain noin kolmannes sähkölaskun loppusummasta, sillä siirtomaksu ja verot kattavat laskusta noin kaksi kolmannesta. Markkinoilla ei ole vielä kyllin kattavia ja kuluttajaystävällisiä laitteita, joilla pörssisähkön hintavaihtelua voitaisiin hyödyntää automaattisesti ja tehokkaasti kotitalouden sähkön kulutuksessa.

Tähän kolmanteen tekijään puuttuu myös sähkömarkkinoiden asiantuntija.

Apulaisprofessori Samuli Honkapuro kaipaa markkinoille helppokäyttöisiä ratkaisuja, joilla tavallinen kotitalous voisi hyödyntää pörssisähkön hintavaihtelua mahdollisimman tehokkaasti. Kalle Purhonen / Yle

– Olisi tärkeää, että kuluttaja voi ostaa pakettina järjestelmän, joka optimoi sähkönkäyttöä tuntihintojen perusteella. Toisin sanoen sen pitää olla mahdollisimman helppoa kuluttajalle. Hänen pitäisi saada yhdeltä luukulta kaikki laitteet ja palvelut. Alalle tämä on varmaankin pitkälti tuotteistamiskysymys, LUT-yliopiston apulaisprofessori Samuli Honkapuro sanoo.

Rajut hintavaihtelut ongelmana

Ilman automaattista ”hintavahtia” kuluttajan on hankala hyödyntää pörssisähköön liittyvää hintavaihtelua. Päivästä ja kulutuksesta riippuen sähköpörssin niin sanottu spot-hinta voi heilahdella rajustikin, vaikka tyypillisesti pörssisähkö on edullisinta yöllä, kun kulutus on vähäistä.

Pohjois-Karjalan Sähkön myyntijohtaja Heikki Rantamäki on ollut tyytyväinen yhtiön kehittämän pörssisähkösopimuksen suosioon. Ari Haimakainen / Yle

– Spot-sähkön ongelma on, että sen hintaa on hankala ennustaa. Hinta voi vaihdella lähes nollasta sentistä pariinkymmeneen senttiin kilowattitunnilta jopa vuorokauden sisällä, Pohjois-Karjalan Sähkön myyntijohtaja Heikki Rantamäki kertoo.

Kirpeä muistutus pörssisähkön hintaherkkyydestä saatiin, kun Olkiluodon kakkosvoimala jouduttiin ajamaan alas vakavan tuotantohäiriön vuoksi.

Voimakas vaihtelu vaikeuttaa myös pörssisähkön vertaamista kiinteähintaisiin sähkösopimuksiin. Kuukausihinnaksi tasoitettunakin pörssisähkö on kuitenkin ollut edullisin tapa hankkia sähköenergia viime vuosina.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Pörssisähkön hinnassa on otettu huomioon myös arvonlisävero sekä kiinteät kuukausimaksut ja marginaali kymmenen suurimman myyjäyhtiön pörssisähkötuotteista laskettuna mediaanikustannuksena.

Tuuli tuo uusia asiakkaita

Tänä vuonna pörssisähkön suosiota on jonkin verran kasvattanut uusiutuvan energian lisääntynyt tuotanto.

Esimerkiksi Vattenfall kertoo, että pörssisähkösopimusten määrä on kasvanut noin 30 prosenttia viime vuodesta. Taustalla on erityisesti tuulivoiman yleistyminen, mikä osaltaan on tuonut lisää vaihtelua sähkön pörssihintaan.

– Uusiutuvan energian tuotannon kasvu näkyy sähkön hinnan vaihtelussa. Kuluttajat näyttävät huomanneen, että hintavaihteluista pääsee nyt hyötymään entistä paremmin, Vattenfall Suomen toimitusjohtaja Elina Kivioja kertoo.

Kivioja kannustaa suomalaisia ottamaan kaiken irti etäluettavien mittarien antamasta mahdollisuudesta hyötyä pörssisähkön hintavaihtelusta.

– Pörssisähkösopimuksen avulla on mahdollista vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan monipuolisemmin kuin kiinteän hinnan sopimuksissa, koska sähkölaskuun vaikuttaa sekä sähkön hinta että kulutus. Laskua voi pienentää esimerkiksi kuluttamalla sähköä niin sanotusti oikeaan aikaan tai yksinkertaisesti vain kuluttamalla vähemmän sähköä.

Toimitusjohtaja Elina Kiviniemi johtaa Vattenfallin toimintaa Suomessa. Hän uskoo uusiutuvan energian lisääntymisen saavan suomalaiset innostumaan yhä enemmän pörssisähköstä. Rami Moilanen / Yle

Ruotsissa etäluettavat mittarit eivät ole niin yleisiä kuin Suomessa. Niinpä Ruotsissa pörssisähkösopimuksissa sähkön hinta perustuu kuukauden keskiarvoon eikä tuntihintaan, kuten Suomessa.

Suomessa pörssisähkösopimuksiin sähkön tuntihintaan lisätään tavallisesti marginaali ja lähes poikkeuksetta peritään myös kiinteä kuukausimaksu. Näin kuluttaja kantaa kokonaan riskin sähkön hinnan vaihtelusta.

– Hintavaihtelun takia kehitimme pörssisähkötuotteen, jossa asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus vakauttaa sähkön hinta. Suuri osa asiakkaistamme on siirtynyt käyttämään pörssisähköä tämän tuotteen avulla ja olen varma, että heidän osuutensa on suurempi kuin myyjäyhtiöissä keskimäärin, Heikki Rantamäki kertoo.

Pohjois-Karjalan Sähkön sopimus antaa asiakkaalle mahdollisuuden sitoa sähkön hinta joko puoliksi tai kokonaan tietylle tasolle.

Myös tutkija uskoo pörssisähkösopimusten yleistyvän nykyistä rivakammin, kun kuluttajat oppivat hyödyntämään pörssisähkön hintavaihtelun edut ja toisaalta saavat käyttöönsä riittävän yksinkertaiset välineet ohjata kulutustaan.

– Pörssisähkön käyttäjä pystyy saamaan aikaan enemmän säästöjä, kun hintojen vaihtelu lisääntyy, apulaisprofessori Samuli Honkapuro tiivistää.

Altaissa riittää vettä

Sähkön tukkuhinta pysynee kohtuullisen matalalla myös ensi vuonna, sillä Pohjoismaissa sijaitsevat vesivoimaloiden vesivarastot ovat täyttyneet sateisen ja lämpimän vuoden ansiosta lähes piripintaan.

Päättymässä oleva vuosi on ollut vesivarastojen karttumisen kannalta huomattavasti edellisvuosia parempi ja on ylittänyt myös altaiden tavanomaisen tason lähes kahdenkymmenen vuoden seurannan aikana. Myös altaiden tyhjentäminen on aloitettu tavallista myöhemmin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Spot-kokki laittaa siis joulukinkkunsa uuniin yötä vasten tai vähintäänkin odottelee kovatuulista päivää, että kinkku kypsyisi mahdollisimman halvalla.