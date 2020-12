Katso Ylen uutisten laulava joulukortti: Juontajien joulutervehdys kajahtaa talvimaisemasta

Uutisten joulutervehdyksen tuotanto on tänä vuonna ollut koronarajoitusten vuoksi poikkeuksellinen. Soittajat äänittivät osuutensa etätyönä, ja studiolla jokaisen esiintyjän osuus tallennettiin erikseen yksi kerrallaan.

Laulajina ovat uutisjuontajat Marjo Rein, Tommy Fränti, Piia Pasanen, Jussi-Pekka Rantanen, Matti Rönkä, Marjukka Havumäki ja päätoimittaja Riikka Räisänen. Heitä myötäilee uutisorkesteri U1.

Orkesterissa kitaraa soittaa toimittaja Matti Pitsinki, saksofonia kuvaaja Berislav Jurisic, pianoa radiotuottaja Antti Karhumäki, lyömäsoittimia käyttömestari Kari Degerman ja Puoli seitsemän toimittaja Matti Toivonen. Bassoa soittaa ulkomaantoimittaja Kari Nihti, joka on yhtyeen kapellimestari. Hänen käsialaansa on myös orkesterin tämänvuotinen kappale ”Yhdessä pärjätään”.

Uutistyön vastapainona soitto soi ja laulu raikaa

Kovan ja kiireisen uutistyön vastapainoksi monet uutislaiset harrastavat laulamista ja soittamista.

Uutisten bändillä on pitkät perinteet. Yle uutisten 40-vuotisjuhlaa juhlisti 1999 soitollaan Archie And The Bulletins Featuring The Anchorettes ja 50-vuotisjuhlaa vuonna 2009 The Bulletins. Yhtyeen perustajajäsenet ovat kapellimestari Nihti ja kitaristi Pitsinki.

Yli 20 vuoden aikana uutisbändi on esiintynyt lukuisissa Ylen sisäisissä tilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. Viime vuonna uutisorkesterin joulutervehdys oli tuttu jouluklassikko Kulkuset.

Uutisorkesteri U1 joulutunnelmissa vuonna 2019. Yle/Marja Väänänen

