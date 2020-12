Koronavuosi siivitti kirjojen myynnin hurjaan kasvuun – WSOY:n Timo Julkunen: "Ylivoimaisesti paras vuosi vuosikymmeneen"

Kirjamyynti on ollut tänä vuonna huipussaan.

Kirjojen myynnin kasvu on ollut jopa ennätyksellisen suurta.

Koronapandemian aikana hyvät uutiset kulttuurin saralla ovat olleet harvassa. Ilahduttavana poikkeuksena on kirja-ala: kirjojen myynnin kasvu on ollut jopa ennätyksellisen suurta. Kustantamoista kerrotaan, että kuluneen vuoden myynti on ylittänyt kaikki odotukset.

WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkusen mukaan kirjamyynti on kasvanut kustantamossa tänä vuonna peräti 25 prosenttia. Vuositasolla tulos kasvaa 7–8 miljoonaan euroa.

– Osasimme odottaa myynnin kasvua, mutta emme näin isosti. Tämä menee yli kaikkien odotusten. Meidän talollemme tämä on ylivoimaisesti paras vuosi vuosikymmeneen.

Julkusen mukaan suosio ei näy pelkästään äänikirjojen myynnissä. Perinteinen painettu kirjakin tekee hyvin kauppansa. Lisäksi e-kirjojen eli digilaitteilla luettavien kirjojen myynti on nousussa.

– Kriisin aikaan hyvät tarinat kelpaavat ihmisille. Kirja on ollut turvallinen kumppani, Julkunen toteaa.

Kauhukuvat eivät toteutuneet

Otavan myyntijohtaja Nona Ratia kertoo, että jännittävimmät päivät tämän vuoden joulumyynnin osalta ovat vielä edessä, mutta myynnin kasvu näkyy siitä huolimatta jo selkeästi.

– Täytyy olla tosi onnellinen, kun kauhukuvat eivät ole toteutuneet.

Keväällä kirjakaupoissa kärvisteltiin, kun asiakkaat pysyttelivät kotona koronaeristyksissä. Vaikea tilanne näkyi kivijalkaliikkeissä, joiden myynnissä oli laskua jopa 40 prosenttia.

Viime kevään notkahduksen jälkeen myymälöiden kirjamyynti on elpynyt, ja syksy on ollut kirjakaupoille hyvää aikaa.

Ratian mukaan äänikirjojen myynti on noussut "ihan hirveästi".

Otava kertoi aiemmin syksyllä, että kaikesta sen kaunokirjallisuuden kirjamyynnistä jo 40 prosenttia tuli oli syyskuuhun mennessä tullut äänikirjojen myynnistä.

Painettuja kirjojakin myydään Otavan Ratian mukaan "ennätyksellisen hyvin", ja erityisesti marketeissa kauppa käy.

Teos-kustantamon myyntipäällikkö Sari Häggqvist on suurten kustantamojen kanssa samoilla linjoilla: vuosi on ollut hyvä kasvun vuosi. Poikkeukselliset ajat ovat muuttaneet ihmisten ajankäyttöä, positiivisin tuloksin.

– Kyllä kirja-ala on koronavuoden voittajia.

Äänikirjojen ja e-kirjojen suosiosta huolimatta painettuja kirjoja on tänä vuonna myyty ennätyksellisen hyvin. AOP

