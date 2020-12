Markus Kartano tietää, miten kirkkosalin kaiku laitetaan kuriin ja kuinka minecraft-serveriä ylläpidetään – ja siksi hänet valittiin Vuoden papiksi

Vuoden papiksi valittu Markus Kartano on kunnostautunut erityisesti suorien verkkolähetysten tekniikkapuolen osaajana.

Vuoden papiksi valittu Markus Kartano on kunnostautunut erityisesti suorien verkkolähetysten tekniikkapuolen osaajana. Ronnie Holmberg / Yle

Suora lähetys pitäisi aloittaa vartin päästä, mutta netti pätkii ja kaikuvan kirkkosalin akustiikka sotkee puheäänet puuroksi.

Tämäntyyppiset tilanteet ovat tulleet tutuiksi Helsingin seurakuntayhtymän verkkopappi Markus Kartanolle, jolle koronavuosi on tarkoittanut jatkuvaa ongelmien ratkaisemista, henkilöstön kouluttamista ja uuden tekniikan käyttöönottoa.

Suomen kirkon pappisliiton hallitus valitsi (siirryt toiseen palveluun) Kartanon Vuoden papiksi juuri näiden ponnistusten vuoksi.

Palkitsemisperusteluiden mukaan Kartano on laittanut oman erityiskiinnostuksensa ja osaamisensa muiden käyttöön ja kirkon työn hyväksi. Monen tilaisuuden, tapahtuman ja someviestimisen taustalla hän on toiminut tärkeänä toteutumisen mahdollistajana.

Kartano itse pitää kärsivällistä luonnetta oman työn onnistumisen keskeisenä avaimena.

– Seurakunnissa on paljon ihmisiä, joilla on ihan erilaisia taitotasoja. Kaikki voivat oppia, mutta kaikki eivät välttämättä uskalla kokeilla. Toiset tarvitsevat vähän enemmän rohkaisemista kuin toiset.

Striimaajalla on aina pieni stressi

Viime maaliskuussa seurakunnat eri puolilla Suomea joutuivat yhtäkkiä uudenlaisen tilanteen eteen. Valtioneuvosto asetti Suomeen poikkeusolot, ja piispojen yhteispäätöksellä (siirryt toiseen palveluun) kirkkojen jumalanpalvelukset siirrettiin verkkoon.

Markus Kartano kiersi Helsingin seurakuntia ja neuvoi ihmisiä laitteistojen ja käytäntöjen kanssa. Yleisiä ongelmia olivat pätkivät nettiyhteydet ja puheäänen toistaminen kaikuisassa kirkossa.

– Striimaajalla on aina päällä pieni stressi. Onko johdot viritetty oikein, toimiiko netti, onko tarpeeksi aikaa laittaa kaikki kuntoon? Pitää aina olla ässä hihassa ja suunnitelmat B ja C valmiina. Kokemus on eduksi, että osaa ajatella vaihtoehtoja ja etsiä vikoja oikeista paikoista, Kartano sanoo.

Kallion kirkon urkuparvella on katseilta piilossa kaikki suoraan verkkolähetykseen tarvittava tekniikka. Ronnie Holmberg / Yle

Suorien verkkolähetysten lisäksi Kartanon osaamista on tarvittu lähes kaikessa muussakin kirkon verkkotekemisessä: podcastit, verkkovideot, etäkokoukset, erilaiset chatit ja somekanavat, jopa kirkon oman minecraft-serverin ylläpitäminen ovat kaikki olleet Kartanon työmaata.

Työpäivät venyivät välillä pitkiksi ja hektiset viikot aiheuttivat myös stressiä. Pitkästä työkokemuksesta ja papin koulutuksesta on kuitenkin ollut Kartanolle valtava hyöty.

– Pelkästään se, että ymmärrän miten jumalanpalvelus toimii, mitä se sisällöllisesti on, auttaa valtavasti. Ja kun seurakuntaelämä on muutenkin tuttua ja siitä on kokemusta, siihen pystyy soveltamaan tekniikkaa paremmin.

Myös onnistumisen tunne on auttanut palautumisessa. On palkitsevaa nähdä, kun omalla työllä ja johonkin asiaan panostamisella on oikeasti merkitystä, Kartano sanoo.

Commodore-sukupolven kasvatti

Padasjoella vuonna 1971 syntynyt ja kasvanut Markus Kartano kuvailee omaa tietään tietotekniikan pariin tyypilliseksi it-sukupolven tarinaksi. Jo varhaisteini-iässä kotiin hankittiin ensimmäinen tietokone VIC-20. Myöhemmin Kartano sai kummeiltaan Commodore 64:n, jolla hän opetteli itse koodaamaan alkeellisia pelejä.

– On ollut aina kiinnostavaa värkätä tekniikan kanssa ja saada laitteet tekemään erilaisia asioita, hän sanoo.

Markus Kartano pitää papin koulutusta hyödyllisenä taustana työhönsä, vaikka varsinaisia papin töitä hän tekee enää harvoin. Ronnie Holmberg / Yle

Nyt kun kirkon digiloikka on pakon sanelemana saatu otettua, ovet ovat auki moniin suuntiin. Monet talousvaikeuksista kärsivät seurakunnat joutuvat luopumaan korjausta vaativista tiloista, jolloin verkkolähetyksille ja sosiaaliselle medialle saattaa olla entistä suurempi tarve.

Nyt myös seurakuntien työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on kokemusta uudenlaisista tekemisen tavoista, mikä saattaa synnyttää uusia ajatuksia siitä, mitä kaikkea voi lähettää verkossa. Markus Kartanolla on tähän yksi vastaus valmiina.

– Tulevaisuudessa kaikki kirkon nettitekeminen voisi olla interaktiivisempaa ja vuorovaikutteisempaa. Että ei lähetettäisi vain yksisuuntaisesti tavaraa seurakuntalaisille päin. Esimerkiksi Zoom- tai Teams-ympäristöt ovat tästä hyviä olemassa olevia esimerkkejä.

Viime keväänä koronakriisin ja poikkeustilan aikaan Markus Kartanon työpäivät venyivät toisinaan pitkiksi. Ronnie Holmberg / Yle

