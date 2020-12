Ruotsin koronakomissio: Vanhusten suojelemisessa on epäonnistuttu – katso raportin esittely

Ruotsin koronakomissio julkaisee tiistaina väliraporttinsa siitä, miten viranomaiset ja poliitikot ovat hoitaneet koronaviruksen torjuntaa.

Raporttia sekä Ruotsin koronatilannetta tarkastellaan kokonaisuudessaan tiedotustilaisuudessa kello 16 Suomen aikaa.

Raportissa arvostellaan yhteiskunnan epäonnistuneen pelastamaan vanhemmat ihmiset, kertovat useat ruotsalaismediat, kuten Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) ja Dagens Nyheter. (siirryt toiseen palveluun)

Selvitysryhmä kirjaa lukuisia puutteita, joista ovat sen mukaan vastuussa niin maan nykyinen kuin edelliset hallitukset.

SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) raportti kertoo myös vanhusten hoidossa olevan puutteita.

– Vanhustenhoidon työntekijät jäivät suurelta osin yksin hoitamaan kriisitilannetta, kirjoittaa komissio.

Komission mukaan viranomaisten ja hallituksen toimenpiteet infektioiden leviämisriskin vähentämiseksi vanhusten hoidossa olivat liian myöhäisiä ja monilta osin riittämättömiä.

Raportti: Vanhustenhoidossa paljon puutteita

Raportin mukaan Ruotsissa koronaan kuolleista yhdeksän kymmenestä on ollut yli 70-vuotiaita. Kuolleista neljännes sai kotihoitoa ja lähes puolet asui hoivakodeissa.

Raportin mukaan vanhusten hoidossa puutteita on ollut esimerkiksi henkilöstön määrässä sekä pätevyydessä. Esimerkiksi hoitoon tarvittavia laitteita ei ole ollut tarpeeksi hoivakodeissa. Hoitoalalla työtilanne on usein myös kuormittunut, raportti kertoo.

SVT:n haastatteleman komission jäsenen Karoliinisen instituutin professorin ja vanhustutkijan Mats Thorslundin mukaan raportti on suora kritiikki hallitukselle ja vanhusten hoidosta vastaaville.

Aftonbladet kertoo myös raportin arvostelleen viestinnän Ruotsin terveysviranomaisen ja paikallisten terveydenhuollon viranomaisten välillä olleen takkuista, sillä tehokasta kanavaa viestien vaihdolle ei ollut. Raportin mukaan kuntien tilanteesta hoitaa koronavirusta ei ollut riittävästi tietoa.

Löfven: On myönnettävä vastuu

Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin mukaan hallituksen ja edellisten hallitusten on myönnettävä vastuunsa tilanteesta, kertoo TT.

– Olisi outoa, jos emme pandemian sekä tämän jälkeen tekisi johtopäätöksiä siitä, että asiat on tehtävä toisin, Löfven sanoi lyhyessä lehdistötilaisuudessa.

Löfven sanoi kuitenkin, ettei ole lukenut koronakomission raporttia eikä siksi voi tehdä vielä antaa kauaskantoisia kommentteja asiasta.

Kansanterveysviranomaisen mukaan Ruotsissa on rekisteröity perjantain jälkeen 153 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Ruotsissa ei raportoida päivittäisiä koronalukuja lauantain ja maanantain välisenä aikana.

Koko epidemian aikana koronaan kuolleiden määrä on Ruotsissa nyt 7 667, Suomessa 466. Ruotsin asukasluku on noin kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Ruotsin hallitus perusti kesäkuussa komission tutkimaan Ruotsin viranomaisten ja poliitikkojen toimintaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Komission perustamiselle oli poliittista painetta. Komissiossa on kahdeksan asiantuntijaa eri aloilta, jotka edustavat yhteiskunnan eri osa-alueita.

Koronakomissio on tarkastellut koronatoimia keväästä viime aikoihin. Loppuraportti on määrä julkaista viimeistään helmikuussa 2022. Seuraava osaraportti on määrä julkaista ensi vuoden lokakuussa.

Lähteet: STT