Koronan kurittama Liettua koventaa sulkua – poliisi ja sotilaat alkavat valvoa liikkumiskieltoja

Latviassa koronatilanne on helpompi kuin Liettuassa. Latvian pääkaupungissa Riiassa ihmiset osoittivat viikonloppuna mieltään koronarajoituksia vastaan.

Liettuasta on lyhyessä ajassa tullut EU:n pahimpia korona-alueita. Tartuntoja on tuplaten Latviaan ja Viroon verrattuna.

Liettua laajentaa tänään keskiviikkona koronasulkua kovin toimenpitein. Lähes kaikki kaupat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta suljetaan. Ihmisten pitää pysyä kotonaan, ja liikkuminen maan eri osien välillä kielletään.

Viron yleisradion ERR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) liikkumiskieltoja tehostamaan perustetaan 250 tiesulkua kaupunkien ulkopuolelle. Niiden avulla valvotaan liikennettä viikonloppuisin ja joulunpyhinä. Poliisin avuksi tiesuluille tulee sotilaita ja vapaaehtoisia.

Ihmisillä on lupa poistua kotoaan vain töihin, välttämättömille ostoksille, sairasta hoitamaan tai hautajaisiin. Kävelyllä saa käydä oman perheenjäsenen seurassa. Toisiin talouksiin kuuluvien kanssa ei saa pitää juhlia.

Uudet rajoitukset ovat voimassa kolme viikkoa.

– Liettuassa ei ole turvallista paikkaa, sanoi maan uusi pääministeri Ingrida Šimonytė rajoituksista ilmoittaessaan.

Liettuan katolisissa kirkoissa ei pidetä joulun ja uudenvuoden aikana jumalanpalveluksia. Kirkot ovat kuitenkin auki.

Oppilaitokset ja ravintolat on määrätty suljettaviksi jo aikaisemmin, ja ne pysyvät kiinni ainakin tammikuun loppuun asti.

Liettuan pääkaupungissa Vilnassa saa liikkua vain oman perheen kesken. Mindaugas Kulbis / AP

Tartuntalukemat Euroopan huippua

Liettuasta on reilussa kuukaudessa tullut yksi Euroopan pahimmista korona-alueista. EU-maista vain Kroatia ja Luxemburg ovat samoissa tartuntalukemissa.

Ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti on EU:n tartuntatautikeskuksen ECDC:n mukaan Liettuassa noin 1 200. Latviassa ja Virossa luku on noin 450,Suomessa noin 110.

Koronatartuntojen määriä Euroopan eri maiden välillä voi vertailla täällä. (siirryt toiseen palveluun)

Liettuassa tilanne on pääministeri Šimonytėn mukaan niin vakava, että terveysviranomaiset eivät enää pysty jäljittämään tartuntaketjuja.

Šimonytė ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda ovat arvostelleet edellistä hallitusta koronatoimien laiminlyömisestä. Liettuassa vaihtui hallitus viime viikolla.

Latviassakin koronapoikkeustila

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt loppusyksyn mittaan nopeasti myös Latviassa ja Virossa. Latviassa on voimassa poikkeustila tammikuun 11. päivään asti.

Kokoontumisrajoitusten lisäksi muun muassa alkoholin myynti on kielletty viikonloppuisin.

Latvian hallitus päättää huomenna (siirryt toiseen palveluun) torstaina lisärajoituksista, koska sairastuneiden määrä uhkaa Latvian sairaaloiden kantokykyä.

Pääministeri Krisjanis Karinsin mukaan Latviassa ei kuitenkaan aseteta samanlaisia liikkumisrajoituksia kuin Liettuassa.

Virossa kovimmat sulkutoimenpiteet on kohdistettu Itä-Virumaalle, missä koronatilanne on Viron pahin. Koko maassa on pidennetty koulujen ja muiden oppilaitosten joululomia.

