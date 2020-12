Pohjois-Savossa on hämmästyttävän hyvä koronatilanne, muttei ehkä kauaa – rajoitukset purevat, mutta asiantuntijat pelkäävät jo joulunaikaa

Itä-Suomen yläkouluhin tuli joulukuussa maskisuositus. Siilinjärveläisen Suininlahden koulun yhdeksäsluokkalaisille Juho Juveniukselle ja Niitty Haalille sen käyttö on itsestäänselvyys.

Itä-Suomen yläkouluhin tuli joulukuussa maskisuositus. Siilinjärveläisen Suininlahden koulun yhdeksäsluokkalaisille Juho Juveniukselle ja Niitty Haalille sen käyttö on itsestäänselvyys. Sami Takkinen / Yle

Maakunnassa kiristettiin kokoontumisrajoituksia, vaikka epidemia on ollut perustasolla. Se on hillinnyt taudin leviämistä.

Pohjois-Savo on onnistunut siinä, missä muut maakunnat ovat epäonnistuneet: koronatilanne on saatu pidettyä aisoissa ja rauhallisena.

Maakunta on yksi harvoja alueita, jotka ovat edelleen epidemian perustasolla, vaikka sitä ympäröivät alueet ovat olleet jo pidempään kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

– Me olemme tässä muutaman viikon ajan ihmetelleet sitä, että silmukka ikään kuin ympärillämme kiristyy ja maakunta toisensa jälkeen siirtyy kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen, mutta meillä ollaan edelleen perustasolla, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula.

Kuopiossa todetaan noin 1–3 koronatartuntaa päivässä, mikä on kiitettävä luku lähes 120 000 asukkaan kaupungille.

– Tämä voi olla merkki siitä, että kuopiolaiset ovat ottaneet maskisuositukset ja kokoontumisrajoitukset tosissaan, sanoo Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen.

Aluehallintovirasto arvioi, että poikkeuksellisen hyvään tilanteeseen on auttanut ennakointi: erilaisia rajoituksia on asetettu jo silloin, kun tilanne on ollut vielä rauhallinen.

Esimerkiksi yli 50 hengen yleisötapahtumat kiellettiin Itä-Suomessa joulukuun alussa, ja Pohjois-Savon "koronanyrkki" laajensi maskisuositusta koskemaan myös yläkouluja.

Rajoitukset ovat ehkäisseet etenkin isoja tartuntaryppäitä. Pohjois-Savossa ei ole joulukuun aikana ollut joukkoaltistumisia tai -tartuntoja. Sama ilmiö on huomattu myös muualla Suomessa.

Koko maassa marraskuun puolestavälistä alkanut jyrkkä tapausmäärien kasvu näyttää tasaantuneen. Siitä on huomattu, että kireät kokoontumisrajoitukset purevat, sanoo Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula toivoo, että ihmiset harkitsisivat tarkkaan jouluna matkustamista. Sami Takkinen / Yle

"On erittäin todennäköistä, että epidemiapesäkkeitä syntyy"

Nyt alkaa kuitenkin näyttää siltä, että koronatilanne pahenee Pohjois-Savossakin. Siitä on saatu esimakua Varkaudessa, jossa siirryttiin juuri epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Nyt korona tarttuu Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Soile Lahden mukaan perhe- ja ystäväpiireissä, rajoitusten ulottumattomissa. Esimerkiksi Helsingin yliopistollisen sairaalan alueella tehdyn kyselyn mukaan ihmiset jatkavat liikkumista ja kyläilyjä entiseen malliin rajoituksista huolimatta.

– Silloin on tietysti vahva todennäköisyys sille, että virus leviää myös rauhallisemmille alueille, Lahti toteaa.

KYSin infektioylilääkäri Koivula muistuttaa, että rajoituksetkin auttavat vain tiettyyn pisteeseen asti. Hyvä tilanne on jatkunut näinkin pitkään osittain hyvän tuurin ansioista, Koivula toteaa.

Jos koronatartunnat kääntyvät nousuun, saattavat rajoituksetkin tiukentua. Kuntia on ohjeistettu, että esimerkiksi yleisötapahtumia voi rajata paikallisesti matalalla kynnyksellä, jos tartuntoja alkaa ilmaantua.

– On erittäin todennäköistä, että epidemiapesäkkeitä syntyy. Sen takia vetoomus terveydenhuollon ammattilaisilta kansalaisille on, että harkitaan sitä matkustamista joulun aikaan, Koivula sanoo.

