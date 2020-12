Hoitajat ovat olleet koronan takia kovilla: selvitimme, voiko hyvä pomo parantaa työoloja ja mitä he tekevät työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Reetta Tervo ja Petri Jetsu ovat huippupomoja. Heidän työpaikoillaan työntekijät ovat tyytyväisiä työoloihin, -vuoroihin ja tasapuolisuuteen, jolla kaikkia kohdellaan. Sekä Tervo että Jetsu ovat töissä parjatulla hoitoalalla.

Miten he sen tekevät?

Ylen teki marraskuussa kyselyn, jolla etsittiin hyviä pomoja sosiaali- ja terveysalalta. Saimme satoja vastauksia hyvistä pomoista ympäri Suomen. Reetta Tervo oli eniten mainintoja saanut naispuolinen pomo, Petri Jetsu puolestaan eniten kannatusta saanut mies.

Vapaa-aika ja työ sovitellaan yhteen palapelinä: vuorotyössäkin voi harrastaa säännöllisesti

Vantaan Peijaksen sairaalassa päivystysosaston työntekijät ovat poikkeuksellisen tyytyväisiä työpaikkaansa ja sen viihtyvyyteen.

Työntekijät suunnittelevat itse omat työvuoronsa sopimalla keskenään vapaapäivien jakautumisesta. Ergonomiasta pidetään huolta esimerkiksi taukohuoneen erilaisilla hierontavälineillä.

Kalenterin mukaisia juhlapäiviä ei ole myöskään unohdettu. Niitä muistetaan juhlia kunnolla: joulua, juhannusta, vappua ja kaikkia muita juhlapäiviä juhlistetaan koristein ja nyyttäriherkuilla.

Myös päivystysosaston pomoon, osastonhoitaja Reetta Tervoon ollaan hyvin tyytyväisiä. Työntekijät kuvailivat Tervoa tasapuoliseksi, reiluksi ja huomioon ottavaksi.

– Ajattelen niin, että sadalle työntekijälle pitää kaikille pyrkiä antamaan sama. Kun vapaa-ajan ja työn saa hyvin yhdistettyä, töissäkin antaa kaikkensa.

Puheet siitä, että vuorotyöläisellä ei voisi olla harrastuksia, ovat Tervon mielestä turhia. Jos työntekijällä on tiistaisin harrastus, se on täysin mahdollista. Silloin työntekijä voi joustaa toiseen suuntaan ja olla vaikkapa aina keskiviikkoiltaisin töissä.

– Tulen mahdollisimman pitkään vastaan, jos työntekijän oma elämä sitä vaatii. Sama oikeus on sitten kaikilla muillakin.

Samoilla linjoilla on myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essoten sijaishallinnan esimies Petri Jetsu. Hän pyörittää kuntayhtymässä sijaisrulettia, millä paikataan äkillisiä 1-3 päivän poissaoloja.

– Jos asiat saadaan kotona sujumaan, niin kyllä ne yleensä tuppaa sujumaan töissäkin. Molempien, sekä työnantajan että työntekijän pitää pystyä joustamaan, Jetsu toteaa.

Tasapuolisuus on nykypäivää, käskytys pölyinen tuulahdus menneisyydestä

Molemmat kuvailevat hyvän esimiehen olevan oikeudenmukainen ja joustava. Töitä tehdään ilman titteliä.

Tervo valittiin Peijaksen sairaalan päivystysosaston osastonhoitajaksi kolme vuotta sitten. Aiemmin hän työskenteli samassa yksikössä apulaisosastonhoitajana ja sitä ennen kymmenen vuotta rivisairaanhoitajana.

– Luulen, että se arvostus nousee sieltä. Tiedän todellakin, millaista on olla täällä jouluna töissä.

Vaikka Tervo saisi esimiehenä itse päättää milloin pitää lomiaan, hän ei pidä niitä automaattisesti suosittuina loma-aikoina. Myös hän tekee töitä esimerkiksi jouluisin.

– Minulla on ihan samat säännöt kuin heilläkin.

Petri Jetsu jumppaa työvuorolistat niin, että työntekijän oma vapaa-aika ja työ osuisivat mahdollisimman saumattomasti yhteen. Esa Huuhko / Yle

Arjessa pomojen pitää sovitella yhteen mahdollisia ja mahdottomuuksia ja luovia työntekijöiden toiveiden seassa. 11 vuotta alalla on näyttänyt Petri Jetsulle sen, että vanhanaikainen käskyttämismentaliteetti joutaa romukoppaan.

– Sillä ei saa mitään muuta kuin tuhoa aikaiseksi. Äkillisessä tilanteessa se voi johtaa niin sanottuun Pyrrhoksen voittoon, mutta siinä maksaa kalliin hinnan. Mieluummin mennään neuvotellen ja yhteistyössä, Jetsu summaa.

Rehellinen puhe ja aito kuuleminen vievät pitkälle

Ihmiset viettävät työpaikalla keskimäärin kolmanneksen vuorokaudestaan. Vuorotöissä voi olla niinkin, että työpaikalla ollaan kellon ympäri.

Siksi avoimuus ja rento ilmapiiri ovat avaintekijöitä töissä viihtymisessä. Kun Tervon ovi on auki, tuon tuosta joku työntekijöistä piipahtaa rupattelemaan.

Vaikeimpia hetkiä ovat olleet työntekijän henkilökohtaisuuksiin ja käytökseen puuttumiset.

– Niihin täytyy ehdottomasti puuttua. Et voi olla hyvä esimies, jos sinulla ei ole hyvää tiimiä, Tervo pohtii.

Hyvänä esimiehenä ei voi toimia, jos itse ei voi hyvin. Siksi omasta hyvinvoinnista pitää pitää kiinni eikä esimerkiksi tehdä ylitöitä tai viedä töitä kotiin, Reetta Tervo toteaa. Petteri Sopanen / Yle

Nykypäivän sirpaleisuus ja nopeatempoisuus voivat omalla tavallaan vaikeuttaa esimiesten työtä. Siksi Jetsun mielestä on tärkeää, että esimiehelle voi puhua matalalla kynnyksellä.

– Ei pidä pelkästään kuunnella, vaan myös kuulla. Ja mielellään aika herkällä korvalla.

Työntekijöiden arvostuksen pitää olla kaiken keskiössä. Vuosien varrella hoitoalalla on otettu työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa myös isoja askeleita parempaan suuntaan esimerkiksi työvuorosuunnittelussa, toteaa Tehyn yhteiskuntasuhteiden ja kehittämisen toimialajohtaja Kirsi Sillanpää.

Hyvällä johtamisella on Sillanpään mukaan tärkeä vaikutus alan veto- ja pitovoimaan.

– Kuormittavassa kolmivuorotyössä on tärkeää, että hoitajat pystyvät itse vaikuttamaan työvuoroihinsa. Myös se, että esimies osaa kohdata työntekijät yksilöinä, lisää arvostuksen kokemista töissä.

Tutkimusten mukaan hyvä johtaminen vähentää työuupumusta ja lisää potilasturvallisuutta.

– Ei me voida paeta sitä faktaa, että sote-alan tilanne hoitajien näkökulmasta on todella huolestuttava, jos ajattelee alan vaihtamista ja jaksaako työuralla loppuun saakka. Ne luvut eivät ole päätä huimaavia. Siksi on tärkeää, että sote-alan pitoa ja vetovoimaa voidaan vahvistaa hyvällä johtamisella.

Vinkkilista hyvään johtajuuteen

Sovittele yhteen työntekijöiden työ- ja vapaa-aika. Peijaksessa ehdottomat vapaatoiveet menevät esimerkiksi aina läpi, Reetta Tervo vinkkaa.

Puhu, puhu ja puhu. Avoimuus ja matalan kynnyksen jutustelu kantavat hedelmää. Lisäksi henkilöstöä täytyy kuulla, eikä pelkästään kuunnella, Petri Jetsu huomauttaa.

Kaikilla työntekijöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Arki on kaksisuuntainen peli, jossa joustetaan puolin ja toisin, Jetsu sanoo. Kun kaikki noudattavat esimerkiksi samoja työaikoja riippumatta siitä mitä työtä tekee, on se aitoa yhdenvertaisuutta, Reetta Tervo toteaa.

Haastateltava ja toimittaja eivät ole sukua keskenään.

Voit keskustella aiheesta torstai-iltaan 17.12.2020 klo 23 asti.