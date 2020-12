Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa koronatartunta ja paljon altistuneita – usean yrityksen työntekijöitä testataan

Ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä on todettu tänään koronavirustartunta, jolle voi olla altistunut useita kymmeniä henkilöitä.

Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu koronatartunta ja laajoja altistumisia. Teollisuusalueen ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä on todettu tiistaina 15..12. koronavirustartunta, jolle on mahdollisesti altistunut useita kymmeniä henkilöitä.

Henkilö on ollut todennäköisesti tartuttava jo 8.12. alkaen. Tartuntaan liittyy laaja tartuntaketjujen riski, joten Kainuun sote ja Terrafame käynnistävät altistuneiden kartoittamisen ja testaamisen.

Koronatestausta tehdään nyt ensivaiheessa 8.–11.12. ja 14.12. alueella toimineiden yritysten työntekijöihin eli Porin Teollisuusputken, Heavy Installationin, Oulun Hitsauspalveluiden ja Parpalan työntekijöihin.

Erityisesti Terrafamen teollisuusalueen pääruokalassa 8.–11.12. ja 14.12. klo 8–9, 12–12.30 ja 14.30–14.45 käyneitä tai yllä mainittujen yritysten kanssa työskennelleitä kehotetaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Kainuun sote pyytää myös muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmenee.

