Turun toriparkki avautuu sittenkin ennen joulua – juhlallinen nauhan leikkaus keskiviikkoaamuna kello 9.30

Turun toriparkkia on rakennettu loppuvuodesta 2018 asti. Arkistokuva. Minna Rosvall / Yle

Vuosia turkulaisia puhuttanut pysäköintilaitos avautuu joulukaupan viime metreille. Toriparkissa on 620 parkkipaikkaa.

Turun toriparkki on valmis ottamaan vastaan ensimmäiset asiakkaansa.

Kokonaisuus avataan keskiviikkona 16. joulukuuta kello 9.30. Ensimmäiset yleisön autot pääsevät ajamaan sisään kello 10. Yle välittää avajaiset suorana lähetyksenä Yle Areenassa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve avaa laitoksen leikkaamalla nauhan Toriparkin sisään- ja ulosajon kohdalla Yliopistonkadulla.

Pysäköintihallia esiteltiin yleisölle jo loppukesän ja syksyn aikana. Toriparkissa on 620 parkkipaikkaa, joista 20 latauspisteitä sähköautoille. Maan alle tulee myös liiketiloja sekä varasto- ja kylmätiloja torikauppaa varten. Sisään pysäköintilaitokseen ajetaan Yliopistonkadulta.

Toriparkki on avoinna joulukuussa klo 10-22. Pysäköinti on ilmaista jouluaattoon asti. Ensi vuonna parkki on auki 24/7.

Suomen vanhimman kaupungin ytimeen rakennettu pysäköintilaitos on ollut kiistelty puheenaihe vuosia, ja tulee olemaan sitä taatusti vielä pitkään valmistumisensa jälkeenkin.

Vuosien varrella huolta on aiheuttanut muun muassa rakennustöiden mahdolliset vaikutukset lähialueen rakennuksiin sekä kustannusten jakautuminen yksityisen Turun Toriparkki Oy:n ja Turun kaupungin välillä.

Toriparkin rakentaminen on maksanut noin 40 miljoonaa euroa. Kaupungille kustannuksia tulee toriparkki-hankkeeseen liittyvistä rakennustöistä, muun muassa katujen vahvistamisesta tulevaisuudessa mahdollisesti käynnistyvää raitiotieliikennettä ennakoiden.

Toriparkin yhteydessä myös Turun kauppatori saa kokonaan uuden ilmeen. Torialueen paviljonkeineen pitäisi valmistua loppuvuodesta 2021, ja viimeistelytöitä jatketaan vielä seuraavana vuonna.

