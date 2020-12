Pasi Aaltonen istui baarissa tuntemattoman miehen kanssa vuonna 2002 – nyt poliisi uskoo tietävänsä, kuka surmasi hänet tuntia myöhemmin kotona

Poliisilla on nyt varteenotettava epäilty, ja esitutkinta on loppusuoralla.

Ylen tietojen mukaan poliisi uskoo, että tamperelaisen tarjoilijan Pasi Aaltosen henkirikos 18 vuoden takaa on selviämässä. Esitutkinta ei ole valmis mutta loppusuoralla.

Juttu pysyi pitkään selvittämättömänä erittäin laajasta teknisestä ja taktisesta tutkinnasta huolimatta. Nyt poliisilla on tapauksessa epäilty. Hän ei ole vangittuna eikä pidätettynä. Poliisi ei kerro, onko kyseinen epäilty kuollut.

Rikoksen ratkaisemiseen johtivat ainakin osaksi teknisen rikostutkinnan edistyneet menetelmät.

Poliisi on informoinut Aaltosen läheisiä tutkinnan edistymisestä. Jutun tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki ei ole suostunut vahvistamaan tutkinnan edistymistä Ylelle.

Tänään jutun päätutkija, rikosylikonstaapeli Vesa Mäkinen kertoi hänestä tehdyssä henkilöjutussa (siirryt toiseen palveluun) Aamulehdelle, että ”lähes 20 vuotta vanhan, Tampereella tehdyn henkirikoksen” tutkinnassa on saavutettu merkittävä edistysaskel. Päätutkija ei kertonut, mistä rikoksesta on kyse.

Kyse on Ylen tietojen mukaan juuri Pasi Aaltosen henkirikoksesta.

Löytyi surmattuna kotoaan päiviä teon jälkeen

Aaltonen vietti viimeistä iltaansa Tampereella 23.–24. elokuuta 2002. Aaltosen ruumis löytyi hänen kotoaan Satamakadulta 30. elokuuta 2002. Tuntematon tekijä oli surmannut hänet veitsellä.

Teknisessä tutkinnassa asunnosta saatiin esiin verinen jalanjälki. Asunnosta löytyivät myös veriset Adidaksen sukat, jotka poliisi päätteli kuuluvan surmaajalle.

Surmayönä eräs ulkopuolinen silminnäkijä näki, että tuntematon mies meni Näsilinnankatu 33:n porttikongin luo ja jätti sinne jotakin. Porttikongista löytyi Sievi-merkkiset kävelykengiltä näyttävät turvakengät, jotka oli vahvistettu kärjistä.

Poliisi sai teknisessä tutkinnassa selville, että ne olivat olleet Aaltosen asunnossa.

Poliisi piti pitkään pääepäiltynä tuntematonta miestä, jonka nähtiin istuvan Aaltosen kanssa yökerhon ikkunapöydässä noin tunti ennen surmaa.

Tiedossa ei ole, mikä yksityiskohta on johtanut tutkinnan edistymiseen. Ylen tietojen mukaan tutkinta on edistynyt, koska poliisi on analysoinut vanhoja näytteitä ja todisteita uudelleen nykytekniikan avulla.

Poliisi ei ole koskaan kertonut, löytyikö Aaltosen asunnosta mahdollisesti epäillylle kuuluvaa dna:ta.

