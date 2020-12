Herätys: Selvitimme hyvien pomojen johtamistapoja, Saksa laittaa koko yhteiskunnan kiinni, kannabistuotteiden myynti lisääntynyt

Arjesta juhlaa, vapaa-ajan kunnioitusta ja rehellistä puhetta: selvitimme hyvien pomojen johtamistapoja parjatulla hoitoalalla

Hyvä pomo vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin. Yle teki marraskuussa kyselyn, jolla etsittiin hyviä pomoja sosiaali- ja terveysalalta. Saimme satoja vastauksia hyvistä pomoista ympäri Suomen.

Kysyimme kahdelta huippupomolta, kuinka he onnistuvat esimiestyössä ja helpottavat työntekijöiden oloa työpaikoilla.

THL:n kysely osoittaa koronan vaikutusten iskeneen pahiten pääkaupunkiseudulla asuviin

Pääkaupunkiseudulla nuoret aikuiset kokevat yksinäisyyttä muun muassa siksi, että läheiset ovat kaukana maakunnissa ja koronarajoitukset toivat esteitä muulle kanssakäymiselle. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Koronan vaikutukset suomalaisten hyvinvointiin vaihtelevat selvästi alueittain, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kyselytutkimuksesta, johon on vastannut 16 600 suomalaista.

Kyselyyn vastanneiden mukaan koronaepidemian ja -rajoitusten vaikutukset ovat heijastuneet ihmisten arkielämään, taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä elintapoihin. Uudellamaalla koronaepidemia on ollut vakavin, joten myös sen vaikutukset arkielämään ja palveluihin näkyvät muuta maata enemmän.

Kannabiksen kasvatukseen ja käyttöön soveltuvien tuotteiden myynti jo miljoonaluokkaa

Osa myynnissä olevista kasvatusteltoista on varsin massiivisia. Toni Pitkänen / Yle

Kannabiksen kasvattamiseen ja käyttöön liittyvien välineiden suosio on lisääntynyt nopeasti. Myynnissä on esimerkiksi kasvatustelttoja, vesiviljelylaitteita, LED-valoja ja kannabiksen siemeniä, joiden myynti on jo miljoonaluokkaa.

Alan myymälöiden määrä on sekin lisääntynyt nopeasti, ja toiminnassa on jo ainakin parikymmentä kivijalkamyymälää ympäri maata. Asiakkaat suosivat anonyymia ostamista, eikä myymälöissä kysytä tarvikkeiden käyttötarkoitusta.

Saksassa alkaa laaja yhteiskunnan sulku

Berliinissä moni ostoskatu ruuhkautui maanantaina ja tiistaina, kun ihmiset kiirehtivät jouluostoksille ennen kauppojen sulkemista keskiviikkona. Kuva Berliinin tunnetulta Wilmersdorfer Strasselta. Filip Singer / EPA

Saksassa koronatartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan ja päivittäin raportoidaan satoja uusia kuolemia, joten Euroopan suurin talous ottaa nyt kovat keinot käyttöön.

Keskiviikosta alkaen koko saksalainen yhteiskunta menee käytännössä kiinni ainakin tammikuun 10. päivään asti. Kovat toimet saavat tukea talousviisailta, mutta samalla painaa huoli jatkosta, kirjoittaa Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

Lounaasta leviää sadealue

Keskiviikkona suurimpaan osaan Suomea leviää sadealue. Sade on lounaassa ja läntisimmässä Suomessa vettä, muualla räntää tai lunta. Maan keski- ja itäosassa sekä Kainuussa lunta voi kertyä yli 10 senttimetriä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä suuressa osassa maata (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää säästä Ylen sääsivulta.