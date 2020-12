Liikemies Peter Nygård pidätettiin Kanadassa

Muotimogulia syytetään muun muassa seksikaupasta ja kymmeniin naisiin kohdistuvista rikoksista, kirjoittaa The New York Times -lehti.

Muotimoguli Peter Nygård on The Globe and Mail (siirryt toiseen palveluun)-lehden sekä CTV Newsin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pidätetty maasta luovuttamista koskevan pykälän mukaan. Suomalais-kanadalaista Nygårdia vastaan on nostettu Yhdysvalloissa useita syytteitä.

Nygårdin on CTV:n mukaan tarkoitus saapua oikeuteen tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Nygårdia syytetään muun muassa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä ihmiskaupasta ja kymmeniin naisiin kohdistuvista rikoksista, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Syyttäjien mukaan Nygård käytti 25 vuoden ajan yrityksensä valtaa ja sen työntekijöitä hyväkseen hankkiakseen aikuisia ja alaikäisiä naisia omaksi ja kumppaniensa seksuaalisiin tarpeisiin.

Nygårdia syytetään pitkäaikaisesta toiminnasta Yhdysvalloissa, Bahamalla ja Kanadassa.

Pidätyksestä kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Nygårdia vastaan on aiemmin nostettu Yhdysvalloissa ryhmäkanne, jossa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista.

Kanteen käsittely keskeytyi elokuussa. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan keskeytyksen arveltiin johtuvan siitä, että kanteen eteneminen ei häiritse liittovaltion poliisin FBI:n keskeneräistä rikostutkintaa.

Nygård on kiistänyt syytökset.

The New York Times kirjoitti tiistaina, että Nygårdin asianajaja kieltäytyi kommentoimasta nostettuja syytteitä.

Lähteet: STT