42 maan vertailututkimus paljasti: yksilökeskeinen kulttuuri altistaa vanhempia uupumukselle – Suomessa seitsemänneksi uupuneimmat vanhemmat

Tutkimuksessa eniten uupumusta esiintyi Puolassa ja vähiten Thaimaassa. Ruotsi sijoittui uupumuspistemäärällään listan puoliväliin. Lahde: International Investigation of Parental Burnout (IIPB) Consortium, Parental Burnout around the Globe: A 42-country study. In press at Affective Science. Jyrki Lyytikkä / Yle