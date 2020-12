Opettaja väsyi maskisuosituksiin – maski kasvoilla pää kipeytyy, ja visiirin takana ei kierrä ilma: "Välituntivalvonnasta on tullut hyvin haluttua"

Ala-asteen 3. luokan opettaja Heidi Söderlund on käyttänyt visiiriä vajaan viikon verran töissä.

Ala-asteen 3. luokan opettaja Heidi Söderlund on käyttänyt visiiriä vajaan viikon verran töissä. Kalle Purhonen / Yle

Kun alakoulun luokanopettaja Heidi Söderlund kuuli viime viikonloppuna peruskoulun henkilöstön maskisuosituksesta, hän oli totaalisen yllättynyt.

– Harmitti tosi paljon. Tiesin kokemuksesta, että maskin käyttö aiheuttaa minulle helposti päänsärkyä ja migreeniä. Pitkään käytettynä se käy myös hengityksen päälle.

Lappeenrannan Myllymäen koulussa opettava Söderlund toivoikin, että saisi käyttää töissä visiiriä. Tosin visiirikään ei ole ollut täysin ongelmaton.

– Luen lapsille päivittäin satuja viimeisellä yhteisellä tunnilla. Silloin ilma ei enää kierrä visiirin alla, mutta ääni kiertää omissa korvissa. Myös liikuntatunnit ovat haasteellisia visiirin kanssa, kertoo Söderlund.

Söderlund kertoo olevansa työpäivän jälkeen tavallista väsyneempi käytettyään visiiriä. Hän on huomannut, että limakalvot kuivuvat, hengittäminen on hankalampaa ja vettä pitää juoda paljon enemmän.

– Ulkoliikunnasta ja välituntivalvonnasta on tullut nyt hyvin haluttua, koska silloin pääsee olemaan hetken ilman maskia.

Kaupunkikohtainen suositus

Kasvomaskien käyttösuositus laajeni tällä viikolla Lappeenrannassa koskemaan myös perusopetuksen henkilöstöä. Maskisuosituksia on peruskouluissa annettu eri puolilla maata, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Jo aiemmin maskisuositus oli Etelä-Karjalassa tullut toisen asteen opiskelijoille ja henkilöstölle, kunnes toisen asteen opetus 7.12.2020 siirtyi etäopetukseksi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomiston mukaan alakoulun opettaja Heidi Söderlundin kokemukset kuulostavat tutulta. OAJ on saanut syksyn aikana jonkin verran palautetta ja kysymyksiä jäsenistöltään suojainten käytöstä.

– Osa kokee maskin käytön niin hankalana, että ei haluaisi sitä käyttää. Osa taas kysyy saako sitä käyttää, vaikka ei ole suositusta.

Kasvomaskin käyttö on aiheuttanut joillekin opettajille väsymystä ja päänsärkyä. Retu Liikanen / Yle

Vastuu oppilaista on tauoton

OAJ:n Niku Tuomisto nostaa esiin, että kuntien opetustoimessa vasta opetellaan erilaisia käytäntöjä, joita koronavirusepidemia on tuonut tullessaan. Esimerkiksi terveydenhuollon puolella työturvallisuus ja suojautuminen huomioidaan normaalioloissakin jollain tavalla.

– Varhaiskasvatuksessa ei voi pitää turvavälejä, vaan joudutaan olemaan ajoittain lähes toisen ihmisen iholla. Kouluissa taas eri ryhmiä ei saa yhdistellä. Opettajat työskentelevät tauotta maskien kanssa, koska vastuu oppilaista on katkoton koulupäivän aikana.

Vaikka kysymyksiä ja neuvoja on pyydetty, OAJ on pyrkinyt pitäytymään omassa linjassaan, jonka mukaan koulujen henkilökunnan tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja suosituksia.

– Varmasti ohjeet ovat olleet kentällä kirjavia, koska kaikki kunnat ja koulut ovat erilaisia. Yleispäteviä ohjeita koko valtakuntaan ei ole mahdollista antaa.

Ei määräys, vaan suositus

Lappeenrannassa maskisuosituksen laajentamisella myös perusopetuksen henkilöstölle haluttiin nimenomaan yhdenmukaistaa kirjavia käytäntöjä.

Perusopetuksen henkilöstö on Lappeenrannassa voinut aiemminkin käyttää suojaimia halutessaan ja työnantaja on niitä heille hankkinut. Tämä on aiheuttanut ihmetystä.

– Meille tuli muutamia yhteydenottoja huoltajilta, jotka hämmästelivät kuinka toisessa koulussa maskeja jo käytetään ja toisessa ei. He olivat myös kiinnittäneet huomiota siihen, että käytännöt vaihtelivat koulun sisälläkin, kertoo Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti.

Lappeenrannan opetustoimi halusi yhdenmukaistaa koulujen maskisuositusta. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Toisekseen suosituksella haluttiin edelleen pienentää riskiä saada tartunta koulussa. Routti muistuttaa, että kyseessä ei ole määräys.

– Maskin käyttö on vapaaehtoista ja jokainen voi itse ratkaista, käyttääkö maskia vai ei. Muistutin myös rehtoreita, että henkilökunnassa voi olla jäseniä, joilla on terveydentilaan liittyvä syy olla käyttämättä maskia.

Maskisuositus koskee koko Etelä-Karjalassa myös koulukuljetuksia.

Opettajien voimavarat lopussa

OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomiston mukaan ammattijärjestö on kerännyt jäsenistöltään palautetta työhyvinvoinnista jo reilun vuoden ajan lyhyellä kyselyllä. Tällä viikolla on kysytty esimerkiksi työntekijöiden voimavaroista.

Neljännes kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että omat voimavarat tehdä työtä eivät ole riittävät.

– Vapaamuotoisessa tekstiosuudessa opettajat kertoivat esimerkiksi maskeista ja siitä, miten ne vaikuttavat äänenkäyttöön ja aiheuttavat joillekin päänsärkyä ja väsymistä.

Visiirin käyttö yllätti

Lappeenrannan Myllymäen koulun opettaja Heidi Söderlund kertoo hyväksyneensä visiirin käytön samantien.

– Ymmärrän, että jos tällä pystytään auttamaan lähiopetuksen jatkumista, niin ei muuta kuin visiiri päähän ja menoksi.

Viime kevään kahden kuukauden etäopetusjakson muistot eivät houkuttele palaamaan etäopetukseen.

– Päällimmäisenä jäi mieleen jatkuva riittämättömyyden tunne. Koko ajan oli olo, että pitäiskö tehdä jotain enemmän, että lapsilla olisi mahdollisimman hyvä. Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyi totaalisesti.

“Maanantaina kouluun mennessä tuntui, kuin olisi jostain tieteiselokuvasta”, Heidi Söderlund kertoo. Kalle Purhonen / Yle

Söderlundin mukaan lapset ovat sopeutuneet maski- ja visiiripäisiin aikuisiin hyvin.

– Oppilaat ovat kertoneet omien vanhempiensa maskikokemuksia. Keskusteluissamme on noussut esiin, että meillä kouluissa on vielä kevyt versio suojautumisessa verrattuna terveydenhuoltoon ja hoiva-alaan.

Söderlund kertoo yllättyneensä siitä, miten rankkaa työskentely visiirin kanssa oikeastaan on.

– Arvostukseni terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan on noussut vielä aiempaakin korkeammalle.

Lue seuraavaksi:

"Tämä ei ole kaikille helppoa", sanoo maskeista oireileva sairaanhoitaja Piia Saarinen – hän ja tuhannet muut kertoivat, miltä kasvomaskin käyttö tuntuu

Silja Sevonkari yllättyi, kun sai maskin käytön aikana rajun reaktion – "Tuli todella ahdistava tunne, kuin paniikkikohtaus"

Jotkin kasvomaskit haisevat pahalle, mutta miksi? "Ensiksi on sanottava, että maskien ei kuuluisi haista miltään", toteaa asiantuntija