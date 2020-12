Ruumishuoneeseen rakennettiin tähtitaivas – tällainen on 2020-luvun terveyskeskus

Uusi hyvinvointiasema nousi Etelä-Karjalan perukoille ennätysvauhdilla. Yksi rakennuksen kiehtovista yksityiskohdista on huone, jossa on tähtitaivas.

Uusi hyvinvointiasema nousi Etelä-Karjalan perukoille ennätysvauhdilla. Yksi rakennuksen kiehtovista yksityiskohdista on huone, jossa on tähtitaivas. Mikko Savolainen / Yle

Luminen maisema ympäröi upouutta hyvinvointiasemaa. Pääsisäänkäynnin vierellä seisoo valkoinen joulukuusi.

Sisällä rakennuksessa on yhtä rauhallista kuin talvisessa ulkoilmassa. Asiakkaita ei aamutuimaan näy missään.

– Kun infektiopotilaat on ohjattu muualle, asiakkaita on ollut vähemmän. Määrä vaihtelee päivittäin, kertoo sairaanhoitajien tiiminvetäjä Ilona Hänninen.

On hänen ja muiden avoterveydenhuollon henkilöstön kolmas päivä uusissa työtiloissa.

Uusi hyvinvointiasema saatiin valmiiksi vauhdikkaasti, sillä se on rakennettu 17 tilaelementistä. Mikko Savolainen / Yle

Etelä-Karjalan Savitaipaleelle valmistui marraskuussa uusi hyvinvointiasema. Vauhdilla nousseen hyvinvointiaseman tiloissa on vaaleaa, valoisaa ja upouutta.

Nyt paikkakunnalla voidaan vihdoin huokaista helpotuksesta. Uuden hyvinvointiaseman rakentaminen ei ollut mikään läpihuutojuttu.

Lottopotti osoittautui haaveuneksi

Savitaipaletta kohtasi vuoden 2019 kesällä lottovoitto, kun hyvinvointipalvelujätti Mehiläinen lupasi ostaa vanhan purkukuntoisen terveysaseman miljoonilla euroilla.

Terveysasemalla oli sisäilmaongelmia ja se olisi tarvinnut mittavan peruskorjauksen.

Mehiläisen oli tarkoitus purkaa rakennus omaan laskuunsa ja rakentaa uusi, vanhuksille suunnattu palveluasumisen yksikkö torin laidalle keskustaan.

Mehiläisen oli tarkoitus ostaa Savitaipaleen hyvinvointiasema ja muita sote-kiinteistöjä 2,7 miljoonalla eurolla Kare Lehtonen / Yle

Kävi kuitenkin ilmi, että onnenpotku oli liian hyvä ollakseen totta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kunnan ja Mehiläisen sote-kiinteistökaupat olivat lainvastaisia.

Savitaipaleen kunta uhkasi joutua markkinaoikeuden eteen. Kunta ja Mehiläinen ehtivät kuitenkin perua kaupat ennen sitä.

Lopulta kunta päätti kääriä hihat ja rakentaa itse uuden hyvinvointiaseman vanhan viereen.

Jäähyväiset tähtitaivaan alla

Savitaipaleen hyvinvointiasema on jaettu kolmeen osaan. Tiloissa toimiiavo- ja suunterveydenhuolto, sekä näytteenotto.

Hammaslääkärin palvelut aloittavat talossa vuoden vaihteen jälkeen. Mikko Savolainen / Yle

Rakennus on paljon kompaktimpi kuin entinen terveysasema. Uudella hyvinvointiasemalla on alle 900neliötä, kun vanhoissa tiloissa oli yli 3 000 neliötä. Palveluista ei ole kuitenkaan tarvinnut karsia.

– Uusi rakennus on toimiva, eikä täällä ole hukkaneliöitä. Kaikki tilat on tehty käyttäjille ja he ovat päässeet vaikuttamaan tiloihin, sanoo Savitaipaleen kunnan kiinteistöpäällikkö Mikko Holsti.

Esimerkiksi hoitohuoneissa on nyt kaksi ovea, kun aiemmin ainoa varapoistumistie oli ikkunan kautta. Aikaisemmin hoitajat olisivat joutuneet kiipeämään ulos ikkunasta, jos potilas olisi esimerkiksi muuttunut aggressiiviseksi.

Toinen uuden hyvinvointiaseman erikoisuuksista on pitkän käytävän päässä sijaitseva huone, jonka katossa loistaa led-valoista tehty tähtitaivas.

Hiljainen huone on todella tärkeä pienessä maalaiskunnassa, jossa keskussairaalan ruumishuoneelle voi olla useita kymmeniä tai satoja kilometrejä matkaa. Mikko Savolainen / Yle

Huone on rakennettu jäähyväisiä varten. Pienessä kunnassa myös vainajat saattavat viipyä hetken terveyskeskuksen tiloissa ennen hautaustoimistoon siirtämistä.

– Kotona tai laitoksessa kuollut vainaja viedään hiljaiseen huoneeseen, jossa hänetlaitetaan arkkuun ja josta hautaustoimisto vie vainajan kappeliin, sairaanhoitajien tiiminvetäjä Ilona Hänninen kertoo.

Hiljaiseen huoneeseen on talon päädyssä oma sisäänkäynti, jotta surijat saavat saapua tilaan rauhassa.

Kaikki tarvittava lähellä

Sairaanhoitajien tiiminvetäjä Ilona Hänninen on tyytyväinen päästessään pois vanhalta terveysasemalta, jonka tilat olivat pienet ja käytävät kapeat.

– Todella hienoa työskennellä uusissa tiloissa, joissa on hyvä ilma ja kauniit puitteet. Täällä on viihtyisää ja kaikki on lähellä.

Ilona Hännisen mukaan monet tutut hyvinvointiaseman asiakkaat tulevat tiloihin melkein kuin kotiinsa. Mikko Savolainen / Yle

Arki on Hännisen mukaan alkanut uudessa rakennuksessa hyvin.

– Moni asia hakee vielä paikkaansa. Myösasiakkaat ovat etsineet, mistä ovesta meille tullaan sisään, mutta kaikki ovat lopulta löytäneet.

Hänninen on työssään huomannut, kuinka tärkeä asia oman kunnan hyvinvointiasema on ihmisille.

– Monet olivat kauhuissaan vanhan talon kunnosta ja siitä, eikö tänne saadakaan uusia tiloja. Nyt asiakkaat ovat jo kehuneet uusia tiloja kauniiksi ja käytännöllisiksi.