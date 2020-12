Toinen aalto on nakertanut Ruotsin koronastrategin luotettavuutta – usko Anders Tegnellin linjaan hiipuu, ja hallitus käyttää nyt tiukkoja rajoituksia

Valtiotieteen tohtori pitää hämmästyttävänä sitä, kuinka paljon valtaa hallitus on antanut Kansanterveysvirastolle koronakriisissä.

Yli 7 800 kuollutta ja lähes 350 000 sairastunutta. Siinä on Ruotsin koronastrategian tulos tähän mennessä.

Strategian takana on Ruotsin Kansanterveysvirasto ja siellä erityisesti valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Strategia on perustunut vapaaehtoisuuteen. Virasto on luottanut siihen, että ruotsalaiset noudattavat sen antamia ohjeita. Ruotsin hallitus on puolestaan luottanut virastoon ja tehnyt omat päätöksensä sen suositusten pohjalta.

– On ainutlaatuista luottaa yhteen viranomaiseen tällä tavalla, valtiotieteen tohtori Marja Lemne Södertörnin korkeakoulusta Tukholmasta sanoo puhelimitse Ylelle.

Lemne toimi pitkään virkamiehenä muun muassa Ruotsin eläkevirastossa ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa ennen kuin siirtyi takaisin tutkijaksi. Hän on seurannut viranomaisten toimintaa sekä sisä- että ulkopuolelta yli 50 vuotta.

Anders Tegnellin arviot toisesta aallosta ovat osoittautuneet vääriksi. Daniel Ivarsson / Yle

Nyt hallituksen luottamus Tegnellin linjaan näyttää olevan murenemassa. Hallitus kertoi eilen perjantaina uusista tiukoista koronarajoituksista. Ne ovat vastaus koronakäyrien jyrkälle nousulle, joka alkoi marraskuussa.

Koronan ilmaantuvuusluku on Ruotsissa noin 782 sataatuhatta asukasta kohti, osoittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n (siirryt toiseen palveluun) tilasto joulukuun 18. päivänä. Suomen vastaava luku on 112.

Anders Tegnellin arviot siitä, että Ruotsi säästyisi koronan toiselta aallolta (siirryt toiseen palveluun) ovat osoittautuneet vääriksi.

"Erittäin huolestuttavaa"

Ruotsin koronahoidossa on ollut kaksi huomiota herättävää piirrettä, huomauttaa Marja Lemne Södertörnin korkeakoulusta.

– On epätavallista, että hallitus on antanut näin paljon valtaa yhdelle viranomaiselle. Se on erittäin huolestuttavaa.

Hallitus on perustellut Kansanterveysviraston johtavaa asemaa sillä, että ministerit eivät ole tartuntatautiasiantuntijoita. Perusteena on ollut myös ruotsalainen hallintomalli, joka takaa viranomaisille vahvan aseman ja kieltää ministereitä ohjaamasta virastojen päivittäistä työtä.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren, pääministeri Stefan Löfven ja Kansanterveysviraston pääjohtaja Johan Carlson lehdistötilaisuudessa 3. marraskuuta. Jessica Gow / EPA

Lemne huomauttaa, että hallituksen ei suinkaan tarvitse tehdä niin kuin Kansanterveysvirasto sanoo. Ei ole epätavallista, että hallitus sivuuttaisi asiantuntijaviranomaisten suositukset.

– Hallitus ohjaa viranomaisia ja kantaa viime kädessä vastuun, Lemne toteaa.

Samalla linjalla on Göteborgin yliopiston valtiotieteen professori Bo Rothstein, jota pidetään yhtenä Ruotsin hallintomallin parhaimmista asiantuntijoista. Hän totesi sanomalehti Svenska Dagbladetissa (siirryt toiseen palveluun) marraskuun loppupuolella, että esimerkiksi talouskriisien hoitoa tai vuoden 1981 sukellusvenekriisiä ei jätetty virkamiesten vastuulle.

Lemne tai Rothstein eivät halua spekuloida sillä, miksi hallitus on pitkään asettunut koronakriisin hoidossa takapenkille. Lemne kuitenkin huomauttaa, että valtio-opissa tunnetaan "shame and blame" -teoria.

– On helpompi syyttää muita, kun ei ota vastuuta.

Oppositio on ollut hiljaa

Toinen korona-ajan huomiota herättävä piirre on, kuinka hiljaa oppositio on ollut, Lemne sanoo. Hallituksen ja Kansanterveysviraston linjaa on arvosteltu vain vähän.

– Demokratian toimiminen vaatii aktiivisen opposition. Kaikki ovat hoitaneet tätä melko kömpelösti.

Oppositio on ollut koronakriisin aikana yllättävän hiljaa. Claudio Bresciani / Epa

Ruotsin pääoppositiopuolue on maltillinen kokoomus, mutta oppositiossa ovat myös kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit ja vasemmistopuolue. Näistä ruotsidemokraatit on tähän mennessä ollut aktiivisin hallituksen koronalinjan arvostelija.

Ruotsidemokraatit on vaatinut kasvomaskien käyttöä kesästä lähtien. Alun perin hallitus tyrmäsi ajatuksen, koska Ruotsissa "lääketieteellisiä päätöksiä eivät tee puolueet vaan asiantuntijat" (siirryt toiseen palveluun).

Kansanterveysvirasto ei ole halunnut suositella kasvomaskien käyttöä, koska se voisi viraston mukaan luoda ihmisille väärän turvallisuuden tunteen. Virasto on pitänyt turvavälien noudattamista maskeja tärkeämpänä.

Eilen perjantaina sekä hallitus että Kansanterveysvirasto asettuivat kuitenkin kasvomaskien käytön taakse. Niitä suositellaan julkisessa liikenteessä ruuhka-aikoina.

Kyltti kehottaa muistamaan turvavälit Tukholman metrossa. Amir Nabizadeh / EPA

"Eroa, Anders Tegnell"

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson vaati Anders Tegnellin eroa mielipidekirjoituksessa Dagens Nyheterissä (siirryt toiseen palveluun) kesäkuun alussa. Hän sanoi, että Ruotsin linja vaikutti yhä oudommalta muuhun maailmaan verrattuna ja kuvasi kuolleiden määrää traagiseksi.

Åkesson moitti Kansanterveysvirastoa useista virheellisistä olettamuksista ja kyvyttömyydestä tunnustaa virheensä. Hallitusta hän moitti Kansanterveysviraston varjoihin kätkeytymisestä.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson haluaisi kasvomaskisuosituksen Ruotsiin ja vaatii Anders Tegnellin eroa. Stella Pictures / AOP

– Väärien päätösten tekijöiden pitää harkita tehtävänsä jättämistä välittömästi. Anders Tegnellin pitää siksi erota. Vasta silloin hän osoittaa ruotsalaisille kantavansa vastuun Kansanterveysviraston virheistä, Åkesson kirjoitti.

Myös yksittäiset julkisuuden henkilöt ovat vaatineet Tegnellin eroa, ja internetissä on vetoomus (siirryt toiseen palveluun) Tegnellin eroamiseksi. Sen on kuitenkin allekirjoittanut vain runsaat 3 000 henkilöä.

Tegnell nauttii yhä kansan enemmistön luottamusta, vaikka luottamus häneen onkin alimmillaan koko kriisin aikana. Torstaina julkaistu mielipidemittaus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että 59 prosenttia ruotsalaisista tuntee suurta luottamusta Tegnelliä kohtaan. Määrä on vähentynyt kuudella prosenttiyksiköllä marraskuusta.

16 prosenttia kertoo luottavansa häneen vain vähän. Määrä on vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä.

Ruotsissa kaduilla olevissa valotauluissa ihmisille jaetaan tietoa koronaepidemiasta ja kehotetaan pysymään kotona, jos he ovat sairaita. Fredrik Sandberg / TT / EPA / AOP

"Moni muu olisi jo eronnut"

Vaikka vaatimukset Tegnellin erosta ovat hajanaisia, valtiotieteen tohtori Marja Lemne veikkaa, että moni muu olisi hänen asemassaan jo eronnut.

Hän huomauttaa, että Tegnellin arviot taudin kehityksestä ovat jatkuvasti menneet pieleen. Lisäksi Kansanterveysviraston linja rikkoo Maailman terveysjärjestön ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen suosituksia.

– Meillä on eri linja, ja me olemme muka oikeassa.

Lue lisää Anders Tegnellin virhearvioista tästä jutusta:

Ruotsin koronamies Tegnell on aliarvioinut taudin leviämistä toistuvasti – tässä kooste aiemmista arvioista

Tegnellin asemasta päättää Kansanterveysvirasto.

– Hallitus ei voi erottaa Anders Tegnelliä. Se ei voi edes erottaa virastojen pääjohtajia, Lemne sanoo.

Kansanterveysviraston pääjohtajalla Johan Carlsonilla olisi valta erottaa Tegnell, mutta siitä ei ole mitään merkkejä.

Hallitus pidensi pari kuukautta sitten Carlsonin omaa kautta (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun lopusta lokakuun loppuun 2021.

Kansanterveysviraston pääjohtajalla Johan Carlsonilla olisi valta erottaa Anders Tegnell halutessaan. Janerik Henriksson / EPA

Kuka tahtipuikkoa heiluttaakaan?

Ruotsissa toistettiin koko kevään, kesän ja alkusyksyn mantraa Kansanterveysviraston asiantuntijuudesta ja itsenäisyydestä koronakriisin hoidossa.

– On selvää, että me heilutamme tahtipuikkoa. Meiltä odotetaan erilaisia toimia, ja meihin kohdistuu kova paine ulkopuolelta. Mutta me hoidamme näitä kysymyksiä itsenäisesti, Johan Carlson Kansanterveysvirastosta sanoi sanomalehti Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun) 15. maaliskuuta.

Koronan toinen aalto on saanut myös Ruotsin hallituksen toimimaan. Pääministeri Stefan Löfven ilmoitti eilen perjantaina merkittävistä koronarajoituksista.

Hallituksen linja alkoi kuitenkin tiukentua jo marraskuun 11. päivänä, kun Löfven ilmoitti lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun), että hallitus kieltää alkoholin myynnin ravintoloissa kello 22 jälkeen illalla.

Kansanterveysviraston Johan Carlson tai Anders Tegnell eivät olleet mukana lehdistötilaisuudessa, toisin kuin aiemmin.

Ruotsin hallitus kielsi alkoholin myynnin kello 22:n jälkeen illalla. Tyhjä ravintola Tukholman keskustassa. Amir Nabizadeh / EPA

Muutamia päiviä myöhemmin Löfven ilmoitti yli kahdeksan henkilön kokoontumisten kieltämisestä. Hän myös halusi korjata väärinkäsityksen, että Ruotsin strategia olisi perustunut vain suosituksiin.

– Minulta ja muilta ministereiltä on kysytty, miksi siirrymme nyt suosituksista kieltoihin ja miksi emme tehneet näin, kun tilanne keväällä oli kriittinen, Löfven totesi lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

– Ruotsin strategiana on koko ajan ollut sekä suositusten että kieltojen käyttäminen. Keväällä suosituksia noudatettiin suuressa määrin, ja ruotsalaiset käyttivät tervettä järkeään.

Ihmisiä ostoksilla Tukholman keskustassa. Amir Nabizadeh / EPA

Nyt suosituksia ei Löfvenin mukaan enää noudatettu riittävän hyvin, ja siksi oli kieltojen aika. Kahdeksan henkilön kokoontumisten kieltämisen lisäksi Löfven neuvoi ihmisiä olemaan menemättä kuntosalille tai kirjastoon ja olemaan järjestämättä juhlia tai päivällisiä.

Tiukkoja rajoituksia jouluksi

Eilen perjantaina hallitus ilmoitti tiukoista koronarajoituksista jouluksi. Rajoitukset ovat voimassa kuukauden.

– Älkää antako joulunvieton aiheuttaa tartuntarypästä. Älkää tavatko koko sukua joulupöydässä. Viettäkää joulu vain lähimpienne kanssa, pääministeri Stefan Löfven vetosi lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Ravintoloiden alkoholinmyyntikieltoa aikaistetaan kello 20:een, ja ravintolaseurueen koko puolitetaan neljään.

Valtion, maakäräjien ja kuntien ei-välttämättömät toiminnot, kuten urheilutilat, museot ja kirjastot, suljetaan välittömästi.

Ostoskeskusten, liikkeiden ja kuntosalien kävijämääriä rajoitetaan.

– Jos emme saavuteta toivotettua tulosta, hallitus alkaa suunnitella näiden palvelujen sulkemista kokonaan, Stefan Löfven ilmoitti.

Kitkaa Löfvenin ja Tegnellin välillä?

Ruotsalainen media on tulkinnut hallituksen ottaman aktiivisemman roolin koronakriisin hoidossa merkiksi epäluottamuksesta Tegnelliä ja Kansanterveysvirastoa kohtaan. Lemne on samaa mieltä.

– Minun arvioni mukaan heidän välillään on kahnausta. Sekä Tegnell että Löfven ovat kieltäneet sen, ja se on lakaistu maton alle, mutta siellä se on.

Lemne perustaa arvionsa lausuntoihin, joissa ministerit yhtäältä kyseenalaistavat Tegnellin arvioita ja Tegnell toisaalta hallituksen päätöksiä.

Ruotsin pääministeri saapui kasvomaskissa EU:n huippukokoukseen Brysselissä lokakuun puolivälissä. Olivier Hoslet / EPA

Ruotsin radio (siirryt toiseen palveluun) haastatteli Tegnelliä samana päivänä, kun Löfven oli kertonut kahdeksan henkilön kokoontumisrajoituksesta. Radiotoimittaja oletti lähtökohtaisesti, että rajoitus perustui Kansanterveysviraston suositukseen ja halusi tietää, koska siitä on päätetty.

– Tämä on hallituksen päätös. Me emme ole sitä vaatineet, Tegnell sanoi. Pääministerin linjauksen vastaisesti hän myös arvioi, että elokuvissa voisi jatkossakin käydä.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren on kyseenalaistanut Tegnellin suosituksia pariinkin otteeseen. Kun Tegnell totesi, että isovanhemmat ja lapsenlapset voivat halata toisiaan taas vapaasti, Hallengren toppuutteli.

– En periaatteesta koskaan sano Anders Tegnelliä vastaan. Mutta mielestäni pitää varoa tulkitsemasta tätä yleisenä ohjeena, Hallengren sanoi lokakuun lopussa SvD:n mukaan.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren. Henrik Montgomery / EPA

Oppositio aktivoitumassa?

Koronakomitean väliraportin (siirryt toiseen palveluun) julkistaminen tiistaina on tarjonnut oppositiolle mahdollisuuden aktivoitua koronakriisissä. Raportissa todettiin, että Ruotsi on epäonnistunut vanhusten suojelemisessa. Vanhustenhoidon rakenteellisiin ongelmiin ei ole puututtu.

Koronatiimi Malmössä. Malin Palm / Yle

– Perimmäinen vastuu on hallituksella ja aiemmilla hallituksilla, jotka ovat tienneet näistä puutteista, sanoi komitean puheenjohtaja Mats Mellin tiedotustilaisuudessa.

Neljällä kymmenestä vanhainkotien hoitajasta ei ole perushoitajan tutkintoa, huomautti koronakomitea. Sairaanhoitaja on usein töissä vain toimistoaikaan.

Kristillisdemokraatit on profiloitunut Ruotsissa hoiva- ja vanhustenhoitopuolueena. Puheenjohtaja Ebba Busch kuvaili torstaina koronakomitean kritiikkiä hallitusta kohtaan "lyijynraskaaksi".

Hän kehotti pääministeri Stefan Löfveniä eroamaan. Buschin mielestä Löfvenin pitäisi arvioida, onko tämä oikea henkilö johtamaan Ruotsin kriisistä.

– Muutoin hänen pitää erota, Busch sanoi uutistoimisto TT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Hän ei aio esittää pääministeristä luottamusäänestystä valtiopäivillä, koska hallituksella on siellä enemmistö ja äänestys olisi turha.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch. Pelle T Nilsson / SPA

Vallan hajauttamisen ongelma

Valtiotieteen tohtori Marja Lemne huomauttaa, että vallan alueellinen hajauttaminen on vaikeuttanut koronakriisin hoitoa Ruotsissa.

Vastuu terveydenhuollosta on maakäräjillä ja vastuu vanhustenhoidosta kunnilla. Ne hoitavat asioitaan itsenäisesti, ellei lainsäädännössä ole erikseen säädetty toisin.

– Valtion, alueiden ja kuntien jako vaatii koordinaatiota. Tehtävien jako ei ole selkeää kriisiaikana. Koordinaatio vie aikaa, Lemne sanoo.

Ruotsin perustuslaissa ei ole määritelty, miten valta jaetaan muissa kriiseissä kuin sodassa. Hallitus valmistelee nyt pandemialakia, mutta Lemne ei ole vakuuttunut sen tarpeesta.

– Ensi kerralla joudumme ehkä käsittelemään erilaista kriisiä, kuten luonnonkatastrofia. Meillä ei ole lakiteknisesti riittävää valmiutta kriisien hoitoon, Lemne sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että hallitus tekee aloitteita kriisivalmiuden parantamiseksi ennen kuin kriisi on ohi.

Ruotsin koronarajoitukset Alkohohlin myynti lopetetaan jouluaatosta lähtien kello 20. Voimassa oleva rajoitus on kello 22.

Ravintolapöydässä saa jouluaatosta lähtien istua korkeintaan neljän henkilön seurue. Voimassa oleva rajoitus on kahdeksan henkilöä.

Yleinen kokoontumisrajoitus on kahdeksan henkilöä.

Uimahallit, liikuntahallit, museot, kirjastot ja muut ei-välttämättömät julkiset palvelut suljetaan tästä päivästä eli lauantaista lähtien.

Ostoskeskusten, liikkeiden ja muiden palvelujen asiakasmääriä rajoitetaan siten, että ruuhkia ei synny. Yrittäjät määrittelevät sopivan asiakasmäärän.

Peruskoulut ovat antaneet lähiopetusta koko kriisin ajan, mutta lukiot siirtyivät joulukuussa etäopetukseen.

Korkeakouluissa ja yliopistoissa suositaan etäopetusta.

Jo (siirryt toiseen palveluun) uluna kehotetaan miettimään (siirryt toiseen palveluun) , onko matka suurkaupunkiin tai hiihtokeskukseen välttämätön.

uluna kehotetaan miettimään , onko matka suurkaupunkiin tai hiihtokeskukseen välttämätön. Ruotsista saa matkustaa noin 30 maahan Euroopassa ja EU-maista Ruotsiin, eikä maahantulon yhteydessä tarvitse jäädä karanteeniin (siirryt toiseen palveluun) .

. EU:n ulkopuolisia ei-välttämättömiä matkoja tulisi välttää, eikä EU:n ulkopuolisista maista saa matkustaa Ruotsiin.

Ruotsin sisällä voi liikkua melko vapaasti. Sairaana ei pidä matkustaa. Ruotsin televisio listaa kaikki voimassa olevat suositukset ja rajoitukset täällä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Ruotsin koronakomissio: Vanhusten suojelemisessa on epäonnistuttu – katso raportin esittely

Kirjeenvaihtajalta: "Paska vuosi 2020", sanoi uutistenlukija televisiossa ja kiteytti koronatunnelman Ruotsissa tällä hetkellä

Yle tapasi Ruotsin sairaimmaksi koronapotilaaksi kutsutun Kent Östlingin – 61 päivää hengityskoneessa ja 12 tunnin päässä kuolemasta

Svenska Dagbladet: Sprickan växer – så blev Tegnell av med sitt veto (siirryt toiseen palveluun) [maksumuurin takana]