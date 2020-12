Korona leviää vieraskielisissä perheissä Varsinais-Suomessa, eikä se johdu tiedon puutteesta – taustalla yhteisöllisyys ja isot perheet

Muhis Azizi on sitä mieltä, että tietoa koronasta on tarjolla paljon ja eri kielillä, mutta tärkeintä olisi saada se menemään perille.

Vieraskielisissä perheissä lisääntyneet koronatartunnat eivät ainakaan enää johdu siitä, ettei tietoa olisi tarjolla omalla kielellä.

Näin arvioivat maahanmuuttajien parissa työskentelevät.

Varsinais-Suomessa on viime päivien aikana todettu runsaasti tartuntoja vieraskielisissä perhepiireissä. Asiasta kirjoittaa muun muassa Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo Ylelle, että vieraskielisillä on Turussa edelleen todettu jonkin verran enemmän koronatartuntoja.

Suurimpana syynä tartuntojen kasvuun on yhteisöllisyys ja suuret perheet, uskoo Maahanmuuttajien Osaamiskeskuksessa työskentelevä kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja Turun monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Muhis Azizi.

– On hyvin outoa sanoa, että nyt ei saa käydä vaikka omien ikääntyneiden vanhempien luona. Myös olosuhteet asunnoissa ovat hyvin erilaiset. On isot perheet, joissa tartuntoja tulee, Azizi sanoo.

Yhteisöllisyyden ja läheisyyden merkitystä korostaa myös maahanmuuttajanaisten asioita ajavan Daisy Ladiesin toiminnanjohtaja Hülya “Hissu” Kytö.

– Me maahanmuuttajat haluamme halata ja olla kavereiden kanssa. Minäkin olen yksi syyllinen siihen, sanoo Kytö.

Hissu Kytö kertoo, että korona-aikana on vaikeaa olla halaamatta. Silti etäisyydet ovat säilyneet hyvin esimerkiksi Daisy Ladiesin toiminnassa. Paula Collin / Yle

Sekä Maahanmuuttajien Osaamiskeskus että Daisy Ladies ovat tehneet paljon työtä välittääkseen tietoa koronasta vieraskielisiin perheisiin. Daisy Ladies käänsi keväällä koronaohjeita eri kielille, latasi koronavilkkuja ihmisten puhelimiin, opasti, soitteli koteihin ja jakoi maskeja. Myös Maahanmuuttajien Osaamiskeskus on jalkautunut ihmisten pariin ja jakanut kasvomaskeja Varissuolla.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että myös koulujen eri kieliset opettajat ovat aktiivisesti vieneet koronatietoutta perheisiin. Yhdistykset ja järjestötoimijat ovat tärkeässä roolissa vieraskielisten tavoittamisessa.

– Yhteistyö on ollut tärkeää ja sitä on edelleen aktivoitu, jotta kaikki saisivat tiedon koronasta ja siitä, kuinka vakava tilanne Turussa tällä hetkellä on, Peltoniemi sanoo.

Koronatestipisteitä on perustettu eri puolille kaupunkia ja koronabussi kiertää Halisissa ja Pernossa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä hakeutua testiin. Koronabussiin ja Varissuon testipisteeseen voi hakeutua ilman ajanvarausta. Puhelinsoitto voi olla jo osalle kynnyskysymys, jos suomi tai ruotsi eivät suju.

Koronasta puhuminen voi olla tabu

Tiedonvälitys on tärkeää, ja siihen on on panostettu jo pitkään: materiaaleja on kirjoitettu eri kielillä ja ne ovat netissä kaikkien saatavilla (siirryt toiseen palveluun). Käännöksiä on tehty sitä mukaa, kun on tullut tarvetta uusille kielille.

Nyt tietoa on tarjolla niin paljon ja niin monella kielellä, että enää tiedonsaanti ei jää kielestä kiinni. Tätä mieltä ovat sekä Hissu Kytö että Muhis Azizi.

– Se on kiinni jaksamattomuudesta eli jaksaako kukaan kuunnella enää ohjeita. Neuvoja on tullut eri kielillä, kuvilla ja animaatioilla, joten asia on mennyt varmasti perille. Jos ei muuten, niin imaamien kautta, Azizi sanoo.

Ilmassa alkaa kuitenkin olla jo väsymystä ja kyllästymistä, uskoo Azizi. Hän sanoo, että asiaa olisi syytä pitää jatkuvasti esillä, vaikka vähän jo kyllästyttääkin. Avoimuus on tärkeää myös tässä asiassa, ja esimerkin voima.

– Monien maahanmuuttajien keskuudessa on tabu sanoa, että minulla on korona. Itse laitoin Facebookiin videon, jossa kerroin, että minulla on korona enkä auta ketään tai ota ketään kotiini. Videon näki 30 000 ihmistä. Meidän pitää pystyä puhumaan näistä asioista.

Puhumisen kannalla on myös Hissu Kytö.

– Ihmisten kanssa pitää istua ja puhua rauhallisesti heidän ymmärtämällään kielellä. Tärkeintä on, että ihminen ymmärtää, ei pelkää.

