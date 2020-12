Video: Hämeenlinnan jouluvaloloisto yltää keskustasta kaupungin reunamaille

Joulu on myös valon juhlaa. Ennen kuin päivä pitenee kunnolla, voimme nauttia jouluvaloista vaikka videon välityksellä. Videot ja kuvat: Tiina Kokko, Harri Oksanen, Maarit Piti-Lahti. Editointi: Tiina Kokko.

Tänä vuonna Hämeenlinnassa on juhlavalaistu useampia kohteita. Asukkaat saivat itse tehdä ehdotuksia. Kaupunkilaisten toiveiden pohjalta valaistiin Varikonniemi, Iittalan vanha puukoulu ja Designmuseo, Hanssin Jukka kauppakeskus Tuulosessa, sankarihaudat sekä pääkirjasto.

Joulukuussa Hämeen linna on kylpenyt valossa. On nähty valo-ja ääniteos, kaupunkilaisten ideoimia valaisuja ja jouluna nähdään vielä jouluvalaisu.

Valaisut on toteuttanut tuttuun tapaan Torvinen Showtekniikka. Panu Koskinen kertoo, että valaisut ovat tietäneet töitä, mutta ilahduttaneet myös ihmisiä.

– On tuntunut siltä, että on tehty hienoja juttuja, ja yleisö on ottanut ne vastaan tosi hienosti. Linnan valaisu alkaa olla jo tuttu juttu, mutta muut kohteet olivat aivan uusia.

Panu Koskinen ei uskalla arvioida paljonko valaisut ovat keränneet väkeä, koska ne eivät ole olleet tapahtumia. Jokainen on voinut ihailla valoja vaikkapa iltalenkillä. Ihmiset ovat myös antaneet palautetta valaisuista.

– Palaute, oli se minkälaista tahansa, merkitsee sitä, että valaisut ovat jollakin tavalla puhuttelevat. On tärkeää, että ne aiheuttavat jonkinlaisen reaktion. Pääosin reaktiot ovat olleet positiivisia, Koskinen sanoo.

Moni on palannut valaisujen äärelle uudelleen ja uudelleen.

Mira Suovasen suunnittelema Hämeen linnan valaisu. Hän etsi valoihin inspiraatiota Tokion neonvalojen välkkeestä ja hiljan julkaistusta Cyberpunk 2077 -videopelistä. Kuvaus: Ville Välimäki, editointi: Tiina Kokko.

Hauhon joulumetsän taustalla on Hämeen Mokia ry. Toiminnanjohtaja Jouni Heinonen toivoo, että kylää valaistaan tulevinakin jouluina. Hän haluaa luoda joulumetsästä Hauholle perinteen. Harri Oksanen / Yle

Joulumetsän rakentaminen kesti kaksi viikkoa. Harri Oksanen / Yle

Joulumetsään on kaadettu ja tuota satoja kuusia. Harri Oksanen / Yle

Rauhaisan joulutunnelman maksimoimiseksi voit vielä katsoa alla olevan videon. Siinä pääset nuotion äärelle Lopen Iso-Melkuttimen rannalle. Hyvää joulua!