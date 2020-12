Kahta miestä syytetään törkeästä väärennyksestä: ukrainalaisia työntekijöitä välitettiin betonitehtaalle romanialaisina

Haastehakemuksen mukaan vajaalle 20 ukrainalaiselle tehtiin Romanian henkilökortteja, jotta he menisivät Suomessa EU-kansalaisista.

Kahdelle miehelle on luettu syytteet törkeästä väärennyksestä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Miehiä epäillään väärien henkilöpapereiden valmistamisesta vajaalle 20 ukrainalaiselle työntekijälle.

Haastehakemuksen mukaan epäiltyjen miesten yhtiöt välittivät ukrainalaisia työntekijöitä keskisuomalaiselle betonitehtaalle.

Toinen epäillyistä käytti henkilökortteja harhauttavana todisteena aluehallintovirastossa Tampereella. Syyttäjän mukaan tavoitteena oli osoittaa, että työntekijät olisivat romanialaisia ja siten EU-kansalaisina oikeutettuja työntekoon Suomessa ilman työlupaa.

Aiemmassa tarkastuksessa työntekijöiden oli kuitenkin ilmoitettu olleen ukrainalaisia ja aluehallintovirastolle oli esitetty heidän ukrainalaiset passinsa.

Haastehakemuksen perusteella epäillyt teettivät henkilökortit tuntemattomaksi jääneellä henkilöllä.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Syyttäjä pitää tekoa törkeänä, koska väärennyksen kohteena ovat olleet vieraan valtion henkilökortit, jotka ovat todistusarvoltaan erityisen merkityksellisiä.

– Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska vääriä henkilökortteja on käytetty esittämällä ne Suomen viranomaiselle ja koska henkilökorttien lukumäärä on suuri, haastehakemuksessa sanotaan.

Epäilty rikos tapahtui syksyllä 2017. Syyttäjä vaatii epäillyille ainakin kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta.