Ravintoloilla edessä musta joulu – monilla myynti on pudonnut lähes nolliin

Ravintoloissa pitäisi olla käynnissä vuoden paras kuukausi, jolla pitäisi selvitä kevääseen. Myynti on romahtanut vuoden huonoimpiin lukemiin. Tulikuuma Kumpu Oy:llä on 22 ravintolaa, joista kuusi on nyt suljettu toistaiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja Tuomo Rautio povaa kevättalvelle konkurssiaaltoa.

"Aivan järkyttävää on!" – Niina Utter

"Pahinta mitä ikinä on eteen tullut." – Riitta Horto

"Kyllä tässä haulikon piippu on suussa." – Saku Heinonen

"Kevättalvella alkaa iso rytinä." – Tuomo Rautio

Kalenterin mukaan eletään pikkujoulujen kuuminta kautta. Riehakkaan iltaelämän sijaan ravintoloissa on hiljaista kuin huopatossutehtaalla. Jotkut ovat jo sulkeneet ovensa.

Kysyimme viideltä ravintolayrittäjältä, millaisissa tunnelmissa he odottavat joulua ja ensi vuotta.

Tuomo Rautio, Tulikuuma Kumpu Oy:n ravintolat

Tuomo Rautio ennustaa ravintola-alalle hurjaa alamäkeä. Pyry Sarkiola / Yle

Mäntyharjulaisella Tuomo Rautiolla on johdettavanaan parikymmentä pub-tyylistä ravintolaa ympäri Suomen. Niistä kuusi on nyt tällä hetkellä suljettuna koronan vuoksi. Koronan leviämisvaiheen alueilla voimassa olevat rajoitukset tekivät liiketoiminnasta kannattamatonta. Yksi suljetuista ravintoloista on Jolene Kouvolan keskustassa.

– Viime viikko piti olla vuoden paras. Myynti putosi noin 60 prosenttia. Käynnissä pitäisi olla vuoden paras kuukausi, jolla pitäisi selvitä kevääseen. Taitaa olla vuoden huonoin, jos ei lasketa kiinniolokuukausia mukaan, Tuomo Rautio.

Pikkujoulukaudella on ravintola-alalla suuri merkitys. Sillä tuotolla toiminta jatkuu hiljaisten kuukausien yli pääsiäiseen asti.

– Ensi kevään pääsiäinen ja vappu ratkaisevat paljon. Jos siihen mennessä ei ole palattu lähelle normaalia, näyttää hurjalta tämä ala, ennustaa Tulikuuma Kumpu -yhtiön toimitusjohtaja Tuomo Rautio.

Rautio kokee, että ravintola-alan syyllistäminen on ollut kovaa. Valtiovallan taholta on rajoitettu elinkeinoa, mutta ei ole annettu ratkaisua kuinka tuetaan.

– Ymmärrän rajoittamisen tarpeen, mutta sen toteuttamista en. Alalle tarvitaan joko verohelpotuksia tai suoria tukia, koska muuten kevättalvella alkaa iso rytinä ja alan toimijoita vain häviää pois, sanoo Tuomo Rautio.

Kun koronan vuoksi asetettu konkurssisuoja tammikuun lopussa lakkaa on edessä konkurssiaalto. Ensimmäisenä vuorossa ovat pienet toimijat ja uudet yrittäjät.

Niina Utter, Kotkan Klubi

Yrittäjäpari Niina Utter ja Niko Löyttynen ovat luotsanneet Kotkan Klubia muutaman vuoden. Niina Utter

Kotkan Klubin varauskirjat näyttävät tyhjää. Liikevaihdosta on hävinnyt satoja tuhansia euroja.

– Marras-joulukuussa on tavallisesti tehty koko vuoden tulos. Nyt ei ole mitään. Näistä lähtökohdista on aika vaikeaa lähteä uuteen kauteen, sanoo Kotkan Klubin yrittäjä Niina Utter.

Lähes koko ravintola-ala tekee tällä hetkellä tappiota. Ne, joilla on kassassa rahaa, pelaavat niillä. Kotkan Klubi on vasta muutaman vuoden vanha yritys eikä sillä ole valtavaa puskuria käytettävissään.

– Enemmän on kuluja kuin tuloja. Vielä selvitään, mutta ei kauan, toteaa yrittäjä Niina Utter.

Kotkan Klubi on joutunut lomauttamaan osan henkilöstöään. Pikkujouluaikaan töitä on yleensä ollut tarjolla ekstraajille ja opiskelijoille, mutta tänä vuonna heitä ei tarvita.

– Tarvittaisiin ihan järkyttävää myyntipiikkiä. Ihmisten tulisi herätä, että ostaisivat paikallista. Isot ketjut kyllä pärjäävät, kun niillä on muutakin liiketoimintaa, sanoo Niina Utter.

Riitta Horto, Wanha Fiskari

Kotkalaisen ravintola Wanhan Fiskarin varauskirjat tyhjenivät pikkujouluista. Yrittäjä Riitta Horto ei muista uraltaan mitään vastaavaa. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Perinteikkään Wanhan Fiskarin joululounas on ollut brändituote jo 30 vuoden ajan. Sali on nytkin koristeltu jouluun, mutta tunnelma ei ole sama.

– Ei lähde tunnelma lentoon. Se syntyy kohtaamisista ja vuorovaikutuksesta. Nyt ihmiset ovat varovaisia ja tulevat tänne arkaillen, sanoo Kotkassa sijaitsevan Wanhan Fiskarin yrittäjä Riitta Horto.

Ravintola varauskirjasta tyhjeni hetkessä marraskuun lopussa 300 ennakkovarausta. Myynti on pudonnut 80-90 prosenttia.

– Osa saatiin vaihdettua mukaan myytäviksi annoksiksi ja lahjakorteiksi, mutta eivät ne millään täytä sitä valtavaa vajetta, sanoo Horto.

Wanhan Fiskarin yrittäjällä on kokemusta vuosikymmenten ajalta. Hänen mukaansa korona on pahinta, mitä ravintola-alalla on ikinä eteen tullut.

– On selvitty 1970-luvun öljykriisistä ja 1990-luvun pankkikriisistä, mutta tämä on ihan askel tuntemattomaan. Epävarmuuden sotku on mieletön, huokaa Riitta Horto.

Hän toivoo, että Wanha Fiskari selviää sillä, että henkilöstöstä jokainen nipistää vähän. Ensimmäiseen lomautukseen turvauduttiin viime viikolla. Konkurssin uhka leijuu silti myös Wanhan Fiskarin yllä.

Saku Heinonen, Hilpeä Hospodar

Hilpeä Hospodar joutui sulkemaan ovensa parhaaseen sesonkiaikaan. Minna Kaipainen / Yle

Hilpeä Hospodar Pieksämäellä sulki ovensa ennen itsenäisyyspäivää ja lomautti henkilökuntansa eli kolme vakituista työntekijää. Yhdestä työntekijästä Hospodar luopui jo kevään jälkeen. Yksi koronarypäs tyhjensi varauskirjan sormia napsauttamalla.

– Ei ollut muuta mahdollisuutta. Varauskirja tyhjeni kolmessa tunnissa. Ei ravintolaa voi pyörittää ilman tuottoa, sanoo ravintoloitsija Saku Heinonen.

Heinonen kirjoitti ajatuksistaan myös Savon Sanomiin. (siirryt toiseen palveluun)

Ravintola-alalla on huonot katteet, joista ei kerry voittoja. Kaikki mikä tulee, myös menee ravintolan pyörittämiseen. Ei ravintoloilla ole mitään säästöjä ja rahavarastoja.

– On selvää, ettei tuollaisella miinuksella voi mikään pyöriä. Meillä on kaikki kiinni tässä yhdessä paikassa. Ei ole mitään, millä paikata menetyksiä, harmittelee Heinonen.

Tappion korjaaminen vie paljon aikaa. Lisäksi suurimmalla osalla ravintoloitsijoista on isot lainat. Saku Heinosen mukaan ravintolat eivät tule selviämään tästä ilman massiivista tukipakettia.

– Alkuvuodesta saatiin paikka rahallisesti hyvään tilanteeseen ja kaikki toimimaan. Sitten kaikki meni perseelleen. En mä muista tästä vuodesta mitään, niin hirveätä tämä on ollut. Kyllä tässä on haulikon piippu suussa, sanoo Heinonen.

Susanna Kurvinen, Olé, Kymin Huvila, lounasravintola W

Susanna Kurvinen kiittelee asiakkaitaan, jotka ovat uskaltaneet käyttää ravintolapalveluita kaikesta huolimatta. Pyry Sarkiola / Yle

Ravintoloitsija Susanna Kurvisella on Kouvolassa käsissään useampi ruokaravintola. Kaikki ravintolat ovat hieman erilaisia, mikä on ollut pelastus. Voikkaalla toimiva henkilöstöravintola W jatkaa toimintaansa normaalisti eikä korona juuri näy. Samoin Kymin Huvilan lounaalla riittää asiakkaita.

– Etätyö vaikuttaa jonkin verran, mutta asiakaskunnassa on iäkkäitä henkilöitä, jotka ovat käyneet ruokailemassa kaikesta huolimatta, sanoo ravintoloitsija Susanna Kurvinen.

Pikkujoulukausi on tämän vuoden osalta kuitenkin unohdettava. Silti Kurvisen à la carte ravintola Oléssa ovi käy mukavan tiuhaan.

– Ei missään tapauksessa sellaista kuin yleensä pikkujoulun aika, mutta ihan mukavasti on riittänyt asiakkaita, toteaa Kurvinen.

Pikkujoulujen puuttuminen tekee merkittävän loven liikevaihtoon, mutta Susanna Kurvisen omistamissa paikoissa vaikutus jää kuitenkin vähäiseksi.

– Paljon on kiinni siitä, että nykyinen asiakaskunta uskaltaa käydä meillä ja käyttää meidän palveluita. Jos käy jotain dramaattisempaa ja joudutaan sulkemaan ovet, niin silloin ollaan isojen haasteiden edessä.

MaRa: Pikkujoulu ei pelastanutkaan

Vielä vähän aikaa sitten näytti siltä, että ravintoloiden pelastus olisi tullut pikkujouluista. Tämän jälkeen koronatilanne heikkeni ja alue toisensa jälkeen siirtyi leviämisvaiheeseen ja tiukkoihin rajoituksiin.

– Tilanteesta tekee erityisen hankalan se, että se on täysin ravintolayrittäjistä riippumaton, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Keväällä edessä olevat konkurssit voivat viedä monelta elämäntyön, harmittelee Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Mikko Koski / YLE

MaRa ennustaa, että keväällä on odotettavissa konkurssien aalto ja maassatyöttömyys. MaRan kyselyiden mukaan konkurssi uhkaa jopa joka viidettä yritystä. Se tarkoittaa tuhansia ravintoloita ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

– Kyseessä on sekä taloudellinen että henkinen menetys. Se voi monen kohdalla tarkoittaa koko elämäntyötä, jossa on kiinni myös omaisuus, sanoo Lappi.

Lohduttomin tilanne on pienillä paikkakunnilla, joilla ravintolatoiminnan saaminen kannattavaksi on ollut hankalaa jo ilman koronaakin.