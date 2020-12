Patrian panssaroitu AMV on ehdolla Japanin puolustusvoimien uudeksi ajoneuvoksi

Patria on mukana kilpailussa, jossa Japanin puolustusvoimille hankitaan uudet panssaroidut ajoneuvot.

Puolustusvälinekonserni Patrian AMVXP 8x8 -ajoneuvo on valittu testattavaksi Japaniin. Ajoneuvot liittyvät Japanin puolustusministeriön Next Wheeled Armoured Vehicle -projektiin. Patria valmistelee parhaillaan testivaihetta yhdessä japanilaisen asiakkaan kanssa.

Patrian Land-liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen kertoo, että japanilainen asiakas on tarkka siitä, että testattavien ajoneuvojen määrää tai testien ajankohtaa tai muutakaan tietoa emme saa kommentoida ulkopuolisille.

Toteutuessaan kaupalla on todella merkittävä vaikutus Patrian Hämeenlinnan ja Tampereen tehtaille.

– Puhutaan kuitenkin isosta hankkeesta. Nyt olemme testivaiheessa ja me uskomme, että meidän menestymismahdollisuudet ovat hyvät. Jo se on hieno osoitus, että japanilaisessa autoteollisuusmaassa luotetaan suomalaiseen insinööriosaamiseen ja Patrian kykyyn toimittaa ajoneuvoja.

Patria työllistää Hämeenlinnassa ja Tampereella yhteensä hieman alle 250 työntekijää.

Patrialla on monta rautaa tulessa eri puolilla maailmaa

Patria AMV 8x8 -tuoteperheestä on solmittu sopimuksia 1 600 ajoneuvosta maailmanlaajuisesti. Patrian Land-liiketoiminnalla on useita kilpakumppaneita muun muassa Saksasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista.

– Kyllä meillä on kovaa kilpailua. Meillä on kuitenkin hyvä tilanne siinä, että meillä on maailman paras tuote ja sitä kautta menestysmahdollisuudet hankkeessa kuin hankkeessa. Sitä osoittaa nyt tämä, että olemme Japanissa testivaiheessa. Bulgaria hankkeessa olemme kahden viimeisen joukossa yhdessä General Dynamicsin kanssa.

Patria on solminut tänä vuonna kaksi sopimusta Yhdysvaltojen armeijan kanssa. Ensimmäinen sopimus koskee Patria Nemo-kranaatinheitin järjestelmää.

– Siinä on tarkoituksena varmistaa kolme asiaa. Nemon integrointi paikalliseen ajoneuvoon, paikallisen ammuksen yhteensopivuus Nemon kanssa ja paikallisen ammunnanhallintajärjestelmän yhteensopivuus Nemon kanssa. Tämä osuus kestää ensi vuoden loppuun ja se on edennyt ihan aikataulussa, kertoo liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.

Toinen sopimus koskee sitä, että Nemolla ammutaan sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Järvisen mukaan ensimmäisten ammuntojen valmistelu on jo käynnissä. Suomessa ammuntoja tehdään Lohtajalla (siirryt toiseen palveluun).

