IL: Keskustanuorten hallinnoima säätiö on kiinnostunut Nuorisosäätiön kiinteistöomistuksista

Keskustaa lähellä oleva Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö (MKS) havittelee vakaviin talousvaikeuksiin joutuneen Nuorisosäätiön kiinteistöomaisuutta, kertoo Iltalehti.

Säätiöllä on Iltalehden tietojen mukaan käynnissä operaatio, jolla Nuorisosäätiön satojen miljoonien eurojen omaisuus palautettaisiin keskustan lähipiirin hallintaan.

Iltalehti pohjaa tietonsa salaiseen muistioon, joka on vuodettu lehdelle. Sen mukaan Maaseudun Kukkasrahaston Säätiön hallitus haluaisi tehdä Nuorisosäätiön asunnoilla voittoa rahoittaakseen Keskustanuoria.

Keskustan lähipiiriyhteisöksi luettu Maaseudun Kukkaisrahaston Säätiö on Iltalehden mukaan neuvotellut Nuorisosäätiön asuntojen hankkimisesta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Maaseudun Kukkasrahaston Säätiön hallituksen nimittää Keskustanuoret.

Nuorisosäätiön talousvaikeudet käynnistivät kiinteistöpelin

Nuorisosäätiön kiinteistöomistusten markkina-arvo on arviolta noin 200 miljoonaa euroa. Mikäli Nuorisosäätiön asunnot myytäisiin eteenpäin, niiden myyntihinta olisi kuitenkin vain noin 1,8 mljoonaa euroa.

Alhainen myyntihinta johtuu siitä, että asunnot on rakennettu pääosin Raha-automaattiyhdistysten tuella ja valtion myöntämilla tai takaamilla arava- ja korkotukilainoilla. Tuki- ja lainaehtojen takia myynneillä ei saa tehdä voittoja.

Nuorisosäätiön omaisuuden uusjaon taustalla on säätiön talousvaikeudet. Verottaja on hakemassa Nuorisosäätiötä konkurssiin ja käräjäoikeus on keskeyttänyt Nuorisosäätiön yrityssaneerauksen. Aiemmin varakas Nuorisosäätiö ajautui pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin edellisten säätiön edellisen johdon toimien takia.

Nuorisosäätiötä vuoteen 2018 asti johtaneita Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista epäillään useista talousrikoksista.

Nuorisosäätiön ex-johtajia Perttu Nousiaista (vas.) ja Aki Haaroa koskeva rikostutkinta alkoi vuonna 2017. Nyt rikoksesta epäiltynä on enimmillään jopa parikymmentä henkilöä. Yle MOT ja Markku Ulander / Lehtikuva

Keskusta menetti vallan Nuorisosäätiössä

Nuorisosäätiöllä on historiallisesti vahvat yhteydet keskustapuolueeseen. Nuorisosäätiön perusti vuonna 1961 Keskustanuoret. Säätiön johdossa on ollut useita keskustalaisia vaikuttajia, kuten nykyisen hallituksen valtiovarainministeri Matti Vanhanen ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Laaja poliisitutkinta käynnissä Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyviä rikosepäilyjä tutkivat Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi.

Rikoksesta epäiltynä on jopa parikymmentä ihmistä.

Tutkinta käynnistyi Nuorisosäätiön ex-johtajien lahjusepäilystä, mutta on sittemmin laajentunut koskemaan muun muassa laajaa joukkoa säätiön kanssa liiketoimia tehneitä liikemiehiä.

Poliisin tutkintaa hidastaa se, että epäiltyjä on ainakin kolmesta eri maasta.

Epäillyllä rikoksella hankittuja varoja on myös kierrätetty useiden maiden, kuten veroparatiisina pidettyjen Maltan ja Marshallinsaarten kautta.

Vuonna 2017 käynnistynyt poliisitutkinta kestää todennäköisesti vielä vähintään vuoden.

Rikosepäilyjen takia Nuorisosäätiön johdosta potkut vuonna 2018 saaneilla Aki Haarolla ja Perttu Nousiaisella on myös vahva keskustalainen tausta. Haaro on toiminut keskustan hallintopäällikkönä ja Nousiainen muun muassa keskustanuorten puheenjohtajana.

Vuonna 2018 keskustaisten ote Nuorisosäätiöstä kuitenkin irtosi. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nousi muun muassa Suomen Lidlin johtotehtävissä toiminut Jari Laine. Laineella tai Nuorisosäätiön nykyisellä toimitusjohtajalla Kimmo Pihlmanilla ei ole yhteyksiä keskustaan.

Keskusta on ottanut etäisyyttä Nuorisosäätiöön sitä mukaan, kun sen keskustalaisia ex-johtajia koskeva rikostutkinta on jatkanut laajentumistaan. Nuorisosäätiön ex-johtajien toimista alkaneessa rikostutkinnassa on epäiltynä enimmillään jopa parikymmentä ihmistä.

Taloudellisista epäselvyyksistä osa liittyy myös keskustapuoluetta lähellä oleviin tahoihin.