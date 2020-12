Elokuvateatterista popcorn-ravintola? Ahdinkoon joutuneet yrittäjät kritisoivat koronarajoituksia ja koettavat keksiä uusia keinoja selviytymiseen

Koronavirus on hiljentänyt myös elokuvateatterit. Kuvituskuva.

Filmikamarin mukaan lipputulomenetys on leffateattereille tänä vuonna lähes 53 miljoonaa euroa.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat elokuvateattereille erityisesti näin jouluna kova isku. Alan kattojärjestö Filmikamari ennustaa joulukuun jäävän viime vuodesta peräti 97 prosenttia.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että viime joulukuun lähes miljoona yleisö vaihtuu noin 30 000 katsojaan, Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen havainnollistaa.

Pääsylipputuloja kertyy järjestön arvion mukaan joulukuussa noin 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Se tietää alan työntekijöille lomautuksia ja sitä, että esimerkiksi useat nuoret jäävät ilman lisätöitä.

– Meidän toimialalla joulun välipäivät ovat vuoden kiireisin aika, ja nyt kun suurin osa teattereista joudutaan pitämään kiinni, sillä on iso taloudellinen vaikutus, kertoo myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Markkinajohtaja Finnkinon kaikki pääkaupunkiseudun teatterit ovat toistaiseksi kiinni. Yrityksellä on avoinna saleja vain neljässä kaupungissa Suomessa: Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Porissa.

Alan toiseksi suurin yritys Bio Rex aikoo pitää leffateatterinsa auki kymmenen hengen katsojarajoituksella, mutta tappiot joulukuussa ovat valtavat. Bio Rex toimii muun muassa Hyvinkäällä ja Porvoossa.

– Kun puhutaan vuoden tärkeimmästä sesongista ja siitä leikataan yli 90 prosenttia pois, se on erittäin suuri isku, Bio Rexin toimitusjohtaja Aku Jaakkola kertoo.

"Parin tunnin paperihommilla elokuvateatteri muuttuisi popcorn-ravintolaksi"

Elokuvateattereissa toivotaan nyt, että alan yritykset huomioitaisiin muihin tapahtuma-alan toimijoihin nähden eri tavalla koronarajoituksia määrättäessä.

Perusteeksi Finnkino ja Bio Rex esittävät, että elokuvateattereissa pystytään estämään koronaviruksen leviäminen tehokkaasti, jopa paremmin kuin ravintoloissa.

Esimerkiksi Finnkinolla on tiedossa Wolf-Mannilan mukaan vain muutama tapaus, joissa myöhemmin koronapositiiviseksi todettu henkilö on käynyt elokuvissa. Tartuntaketjuja ei ole tapauksista hänen mukaansa syntynyt ja mahdollisesti altistuneille henkilöille on aina tiedotettu asiasta viranomaisten toimesta.

– Pystymme rajoittamaan kapasiteettia, määrittelemään missä ihmiset istuvat ja siten säilyttämään turvavälit. Elokuvateattereissa ihmiset myös katsovat samaan suuntaan, eikä näytöksissä yleensä puhuta, mikä laskee merkittävästi tutkimuksien mukaan leviämisen riskiä, Wolf-Mannila sanoo.

Bio Rexin toimitusjohtaja näkee tämän hetken tilanteen niin epäoikeudenmukaisena ja hullunkurisena, että hän on selvittänyt, mitä elokuvateattereiden muuttaminen ravintoloiksi vaatisi.

– En osaa enää itkeä, kun rupeaa naurattamaan. Parin tunnin paperihommilla elokuvateatteri muuttuisi popcorn-ravintolaksi, jolloin se olisi ravintolasäätelyn piirissä ja olisimme hyvin erilaisessa rajoitusympäristössä, Jaakkola toteaa.

Elokuvateatterin muuttaminen ravintolaksi mahdollistaisi noin 50–75 prosentin yleisökapasiteetin.

– Onhan se todella vaikeaa ymmärtää, että nimikkeen vaihdoksella sama asia päätyy eri säätelyn piiriin, ja että sillä on merkitystä, myydäänkö lippuja vai ruoka-annoksia. Kohtelu on rajua, eikä faktat tunnu vaakakupissa paljon painavan. Olemme tällä hetkellä yhteiskunnan hylkijöitä, puuskahtaa Jaakkola.

Toistaiseksi Bio Rex ei aio muuttaa elokuvateattereita ravintoloiksi, mutta aika näyttää.

– En rupea tänään vielä paperihommiin. Jos pitkään jatkuu niin sitten, sanoo toimitusjohtaja Jaakkola.

Lipputulomenetys on leffateattereille kattojärjestön Filmikamarin mukaan tänä vuonna lähes 53 miljoonaa euroa. Miinusta ennustetaan syntyvän viime vuoteen verrattuna 55 prosenttia.

– Koko vuoden osalta näyttäisi siltä, että meidän kävijämäärät tulee jäämään noin puoleen vuodesta 2019. Sillä on dramaattisen isot vaikutukset meidän tämän vuoden tulokseen, kertoo Finnkinon myyntijohtaja Wolf-Mannila.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 18. joulukuuta kello 23:een saakka.

