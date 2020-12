Miten rokotukset toteutetaan Suomessa nyt kun EU-komissio haluaa maille yhteislähtöä?

Kaikkien Euroopan unionin 27 jäsenmaan on määrä aloittaa kansalaisten rokotukset koronavirusta vastaan samana päivänä. Kysyimme asiantuntijoilta miten muun muassa tämä vaikuttaa rokotusaikatauluihin Suomessa.

Kysymyksiimme vastasivat sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Tuija Kumpulainen ja HUS Apteekin toimialajohtaja Kerstin Carlsson.

Miten Euroopan komission esittämä kaikkien EU-maiden yhteisaloitus rokotteiden antamisessa vaikuttaa Suomessa rokotusten aikatauluun?

TK: –Yhteisaloitusajatuksen vaikutus on vielä avoin. Eri mailla on erilainen infra järjestää rokotukset. EU-maissakin on erilaiset terveydenhuollon realiteetit.

Onko yhteislähtö hyvä vai huono asia?

TK: – En ota kantaa yhteislähdön ideaan.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee ensimmäisen covid-19-rokotteen hyväksymistä 21.12. eli ensi viikon maanantaina. Kuinka varmaa on, että BioNtech/Pfizerin koronarokote hyväksytään tuolloin?

TK: –Tähän en osaa vastata. Jos kuitenkin katsotaan Yhdysvaltojen hyväksyntää ja Britannian päätöstä käyttää hätämenettelyä, niin olen toiveikas.

Mikä on arvio, aikaistuvatko rokotukset Suomessa tämän takia?

TK: – Jos myyntilupa tulee tuolloin, niin se vaikuttaa asiaan. Tosin keskeistä on myös rokotteiden toimitusaikataulu.

Milloin rokotukset aikaisintaan alkavat Suomessa? Milloin tämä asia varmistuu?

TK: – Tarvitaan myyntilupa, Suomessa valtioneuvoston asetus, rokotteet maahan ja rokotusten toimeenpano. Suomi voi vaikuttaa asetukseen ja toimeenpanoon. Myyntilupa on EMAssa käsittelyssä, rokotteet lääkeyhtiön käsissä.

Milloin rokotusasetus on valmis?

TK: –Asetus on valmisteilla.

Euroopan lääkeviraston EMA:n hyväksynnän jälkeen tarvitaan EU:n komission hyväksyntä, joka kestää arviolta ainakin vuorokauden. Jos rokote hyväksytään, mitkä ovat seuraavat askeleet ja mikä on niiden aikataulu?

TK: –Suomessa tehdään valtioneuvoston asetus. Merkittävä toistaiseksi avoin asia on rokotteen saapumisaikataulu ja –määrät.

Mitä reittiä rokotteet saapuvat Suomeen ja milloin aikaisintaan? Kuinka suurta rokote-erää Suomeen odotetaan ensimmäisessä kuljetuksessa?

TK: – Reitti ei tiedossani. Minun tietoni mukaan määrää ja aikaa ei ole vahvistettu. Tästä on vastuussa THL:n rokotehankintayksikkö.

Toimitetaanko koko saapunut rokote-erä HUS Apteekkiin? Milloin se on sieltä jaettavissa eteenpäin?

TK: – Eri rokotteilla on erilaiset järjestelyt. Jotkut rokotteista toimitetaan tiettyihin pisteisiin, osa käyttää normaaleja lääketukkureittejä.

Millä tavalla rokotteen antamiseen kutsutaan? Ovatko vanhukset jo ensimmäisellä erällä rokotettavien joukossa?

TK: – Kunnat vastaavat erityisesti väestön rokottamisesta. Ikäihmiset ovat valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittuina koronaa hoitavan henkilöstön ohella. Järjestys riippuu rokotteiden saapumisvauhdista. Lisäksi ikäihmisillä voi olla, että jokin rokotteista ei tepsi heillä. Eli ei synny immuunivastetta ja silloin sellaista rokotetta ei käytetä heille.

Rokotetaanko helsinkiläisvanhukset ennen muuta maata?

TK: – En ole kuullut tällaisesta ehdotuksesta.

Jaetaanko ensimmäinen erä kokonaisuudessa HUSin alueella? Kuinka monta annosta rokotetta on ensimmäisessä erässä?

KC: – THL määrittelee rokote-erien jakelua Suomessa.

HUS on kertonut, että sillä on käytössään rokotteisiin tarvittavat kylmälaitteet. Rokotteiden jakelua Uudellamaalla hoitaa HUS Apteekki, mihin kaikkialle rokotteet menevät sieltä?

KC: – HUS Apteekki huolehtii koko Uudenmaan että Kymsoten jäsenkuntien rokotejakelusta. Säilytyskapasiteetti on riittävä huomioiden tulevia rokote-eriä. THL määrittelee rokote-erien jakelua Suomessa.

Onko vastaavat kylmälaitteet muissa sairaanhoitopiireissä?

KC: – Syväjääpakastin-säilytysolosuhteet ovat turvattu kaikissa sairaanhoitopiireissä.

