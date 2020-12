Tältä näyttää espoolaisperheen arki tunturin kupeessa – etätyöpisteitä alettiin vuokrata Lapissa, kun moni haluaa yhdistää työn ja lomamatkan

Markkinarako etätyöläisille tarjottavista tiloista ja palveluista on huomattu tunturikeskuksissa.

Varhainen aamu Kittilässä Levillä, Koutamaan mökkialueella. Espoolaisessa Leskisen perheessä aloitellaan aamupalan jälkeen päivää, vanhemmat etätöitään ja lapset etäkoulua.

Perheen arki vaihtui lumettomasta etelästä Lapin maisemiin neljäksi päiväksi.

– Täällä voi mennä nauttimaan lumisesta talvesta, joka on täysin erilaista kuin totaalisen musta kaamos, joka meillä siellä etelässä on. Lumi tuo sen valon, miettii Pami Leskinen.

Puoliso Karri Leskinen pakkaa tietokonettaan laukkuun ja ryhtyy pukemaan talvivaatteita päälleen. Ulkona on muutama aste pakkasta ja edellisenä yönä on satanut lisää lunta, auto täytyy puhdistaa lumipeitteestä.

– Heti, kun se kotiarki jää taakse ja samanlainen työpäivä tulee tehtyä täällä, niin olo on kuin olisi lomalla. Selkeästi rentoutuu ja pääsee arjesta irti, sanoo Karri Leskinen, joka työskentelee toimitusjohtajana patenttitoimisto Boco IP:ssä.

Espoolainen Leskisen perhe on etätöissä vuokramökillään Levillä. Isä Karri Leskinen sopii videokokouksen ja siirtyy etätyöpisteeseen Levin keskustaan. Antti Mikkola / Yle

Leskisen nelihenkinen perhe on esimerkki korona-ajan etätyömahdollisuuksia hyödyntävistä tietotyöläisistä: palaverit voi hoitaa Lapista yhtä hyvin kuin Espoosta. Markkinarako etätyöläisille tarjottavista tiloista ja palveluista on huomattu tunturikeskuksissa.

Koronapandemia vauhditti uuden bisneksen syntyä

Pami Leskinen työskentelee Fazer Oy:ssä hankintapäällikkönä ja seuraa saapuneita sähköposteja. Perheen lapset Sini ja Nalle ottavat esille koulukirjojaan.

– Pääsääntöisesti meidän työnteko on sitä, että tietotyöläisinä kaikki tarvittava löytyy koneelta. Yhteydet toimivat ja teams-palaverit pyörivät. Eroa ei ole kotikonttoriin tai viralliseen konttoriin, Pami Leskinen punnitsee.

Tilastokeskuksen arvion mukaan enimmillään noin puolet suomalaisista palkansaajista työskenteli viime keväänä pahimpana korona-aikana etänä kotoaan. Arvioon on laskettu myös koulut, jotka olivat pitkään etäopetuksessa.

Kesällä etätyön määrä väheni, mutta toisen korona-aallon iskiessä luvut kasvoivat jälleen. Viime kevään etätyöluvuissa ei olla, sillä esimerkiksi peruskouluissa on pysytty pääasiassa lähiopetuksessa.

Petra Kola-Erätuli sai idean etätyöpisteiden vuokraamisesta, kun hän itse oli etätöissä perheen mökillä Lapissa. Antti Mikkola / Yle

Joihinkin tunturikeskuksiin on perustettu korona-aikana työpisteitä ihmisille, jotka vaativat tehtäviinsä rauhallisen työympäristön ja toimivan verkkoyhteyden. Tällainen etätyöpiste Levin keskustassa on myös Karri Leskisellä.

– Meillä on hallituksen kokous ja sitten kansainvälisen organisaation hallituksen kokous ja ihan kiva on päästä tekemään sitä rauhassa tilassa, joka on minulle varattu.

Levillä ja Ylläksellä herättiin ensimmäisinä

Tunturikeskuksissa etätyöpisteitä tarjoavien yritysten mielestä heidän toiminnallaan yhdistetään kaksi puolta. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus rauhalliseen työhön ja vapaa-ajalla harrastuksiin, jotka poikkeavat kotikulmien tutusta ympäristöstä.

– Täällä Lapissa on turvallista olla, kun pystyy työskentelemään tällaisissa vip-tiloissa ja olemaan mökillä. Paikalliset yrittäjät pystyvät hoitamaan ruuat mökille ja ei tarvitse ylimääräisiä ihmiskontakteja, miettii Innovation Home Oy:n toimitusjohtaja Petra Kola-Erätuli, joka vuokraa erillistä etätyötilaa Levillä.

Myös heidän yrityksensä joutui muuttamaan toimintaansa koronapandemian iskiessä. Asiakaskyselyssä selvisi, että erillisille työpisteille lomakeskuksissa on tarvetta. Kola-Erätuli on ollut etätöissä Lapissa itsekin 10 viikkoa tänä vuonna.

Ylläksellä kolme yrittäjänaista huomasivat jo joitakin vuosia sitten, että etätyöpisteille olisi kysyntää. Koronapandemia vauhditti suunnitelmien toteutumista.

– Ihan selkeästi kyselyt etätyöpisteistä ovat kasvaneet, kun tullaan pitemmäksi aikaa mökille. Se on hyvä paikallisen elinkeinon kannalta ja he tuovat myös tänne osaamista, miettii Kohta Coworking Oy:n toimitusjohtaja Heidi Siira.

Karri Leskisellä on vuokraamassaan etätyötilassa kaksi pitkää kokousta. Pekka Viinikka / Yle

Etätyöläisten määrä tunturissa mitataan tuhansissa

Tällä hetkellä tutkittua tietoa etätyöntekijöiden määristä eri puolilla Suomea ei vielä ole saatavilla. Matkailualan näppituntuma on, että etätyöläisten määrät mitataan esimerkiksi Lapin osalta mieluummin tuhansissa kuin sadoissa.

– Meidän täyttöaste on ollut yli 90 prosenttia avaamisesta lähtien, laskee toimitusjohtaja Petra Kola-Erätuli.

Yritys aikoo avata jo tammikuussa uusia etätyöpisteitä yhteistyössä Visit Levin kanssa.

Lapissa on herätty muuallakin miettimään etätyöpisteiden vuokraustoimintaa. Kaupungeissa sille olisi myös selkeä markkinarako.

– Tällaisia suunnitelmia on olemassa ja asiaan on herätty kaupungissakin. Työn ja loman sekoittaminen on tulevaisuutta, toteaa Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Etätyö vaatii sopeutumista myös lapsilta

Pami ja Karri Leskinen ovat työskennelleet etänä lähes täysipäiväisesti maaliskuusta lähtien. Molempien työtehtävissä tarvitaan yksityisyyttä, jota kunnioitetaan molemmin puolin.

– Työasiat ovat luottamuksellisia, eivätkä kuulu edes perheenjäsenille. Työt pystyy järjestämään hyvin ja varsinkin, jos on tällaisia mahdollisuuksia, että toinen aikuisista voi lähteä ihan fyysisesti toiseen paikkaan töihin, laskee Pami Leskinen.

Neljäsluokkalainen Nalle Leskinen on syventynyt perheen vuokramökillä matematiikan tehtäviin. Antti Mikkola / Yle

Samaan aikaan kun Karri Leskinen miettii videopalaverin sisältöjä etätyökonttorilla, muu perhe jatkaa töitään mökillä. Perheen lapset odottavat jo taukoa, jolloin voi käydä piipahtamassa ulkona, haistelemassa talven tuoksua.

– Ihan kiva olla täällä, kun näkymät ovat hyviä. Kun tehtävät on tehty niin voi mennä sen jälkeen ulos pulkkailemaan ja hyppimään lumihankeen, suunnittelee nelosluokkalainen Nalle Leskinen.

Kuudesluokkalainen Sini Leskinen haaveilee jo seuraavan päivä matkasta katsomaan husky-koiria. Ruotsin kirjoitustehtävän täytyy olla kuitenkin valmis ennen koirasafarimatkaa. Onneksi taukoja on helpompi pitää kuin koulussa.

– Pitää olla hiljaa, kun vanhemmat ovat palavereissa. Toisaalta voi mennä missä vaiheessa vaan ulos ja tulla takaisin sisään tekemään tehtäviä, tuumii Sini Leskinen.

Sini Leskisen etäkoulutehtävä on valmistumassa ja tauolla odottaa lyhyt pulkkailuretki. Antti Mikkola / Yle

Toimistyön kulttuuri muuttuu pandemian jälkeen

Leskisen perheessä vakuutetaan, että muutamien päivien piipahdus Lapissa on perinteisen kotiarjen sijaan virkistävä kokemus.

– Kun täällä on niin sanotusti oikea talvi, niin voidaan lähteä pulkkailemaan, lumikenkäilemään ja laskettelemaan, suunnittelee Pami Leskinen.

Leskiset ovat suunnitelleet vapaa-aikansa Lapissa tarkkaan. Päivän töiden jälkeen on tarkoitus suunnistaa hiihtohisseille ja koko perhe ryhtyy testaamaan viime talven jälkeen rinteessä tämän hetken laskutaitojaan.

Kaikki ovat sitä mieltä, että etätyöt ovat jollakin asteikolla tulleet jäädäkseen niille, joilla siihen on mahdollisuus.

– Jatkossa tehdään paikasta riippumatta huomattavasti enemmän töitä. Se asettaa uudenlaisia kysymyksiä, että millaisia toimitiloja tulevaisuudessa tarvitaan, jos niin iso määrä on etätöissä, miettii Karri Leskinen ja ryhtyy valmistautumaan lumikenkäilyyn.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 saakka.

