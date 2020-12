Tartunta tuli jonkun mukana työpaikalle, ja lähes koronaton maakunta sai todellisen joulupommin – kymmeniä palomiehiä ja ensihoitajia pois töistä

Karanteenissa on Etelä-Karjalassa 20 ensihoitajaa. Kiireellisen avun luvataan tulevan joka tapauksessa perille. (arkistokuva)

Lukuisa määrä ensihoitajia ja pelastuslaitoksen työntekijöitä on sairastunut koronaan Etelä-Karjalassa. Karanteenissa on 40 henkilöä.

Etelä-Karjalassa 40 pelastuslaitoksen työntekijää ja sairaanhoitopiirin ensihoitajaa on jouduttu asettamaan karanteeniin mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia.

Työntekijöistä useat ovat sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Sairastuneiden tarkkaa lukumäärää ja työpaikan sijaintia ei tietosuojasyistä voi kertoa, mutta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveyspiirin mukaan sairastuneita on muutama, kuitenkin alle 10.

Positiivisen tuloksen saaneet henkilöt on eristetty koteihinsa.

Koronavirukselle altistuneet 40 työntekijää on asetettu karanteeniin.

– Varmuuden vuoksi henkilöstöä on asetettu karanteeniin, jotta mahdollinen tartunnan leviäminen kyettäisiin mahdollisimman katkaisemaan, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta päivystävä päällikkö Jani Kanerva.

Yllättävä määrä

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on yli 100 työntekijää eri puolilla maakuntaa, suurin osa Lappeenrannassa ja Imatralla. Pelastuslaitoksen työntekijöistä, joista suurin osa on palomiehiä, reilut 20 on karanteenissa.

Pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Jani Kanervan mukaan tartuntaketjun alkupää on epäselvä.

– Pelastuslaitoksen työntekijät kohtaavat asiakkaita ja toki jokaisella työntekijällä on myös siviilielämä, josta tartunnan on voinut saada, pohtii Kanerva.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on nyt reilut 20 altistumista koronalle. (arkistokuva) Kalle Purhonen / Yle

Tartuntojen määrä on yllättävä, koska Etelä-Karjalassa muuten on säästytty suurilta tartuntamääriltä. Viime viikkojen aikana maakunnassa on ollut vain yksittäisiä positiivisia koronatuloksia.

Paloasemilla on Jani Kanervan mukaan yritetty tehdä kaikki mahdollinen tartuntojen estämiseksi.

– Meillä on viime maaliskuusta lähtien ollut käytössä korona-ajan turvallisuuskäytäntö. On suosittu mahdollisuuksien mukaan etätyötä ja paloasemilla kontaktit minimoitu. Henkilöstö kohtaa vuoronvaihdossa niin vähän kuin mahdollista. Turvallisuudesta on huolehdittu myös ruokailuissa ja kuntoilussa, luettelee Kanerva.

Toimintakyky säilyy

Pelastusjohtaja Jani Kanervan mukaan pelastuslaitos pysyy toimintakykyisenä, vaikka reilut 20 henkilöä on pois rivistä. Henkilökunnan työvuoroja eri paloasemilla on muutettu niin, että vahvuus säilyy. Lisäksi apua pyydetään sopimuspalokunnista, kuten esimerkiksi vapaapalokunnista.

– Pyrimme huolehtimaan, että ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuus voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin, sanoo päivystävän päällikkö Jani Kanerva.

Pelastuslaitos lupaa, että kaikki kiireelliset pelastustyöt hoidetaan. (arkistokuva) Kalle Purhonen / Yle

Jo keväästä lähtien Etelä-Karjalan pelastuslaitos on monien muiden pelastuslaitosten tavoin joutunut vähentämään kiireetöntä toimintaansa, esimerkiksi yleistä paloturvallisuusneuvontaa. Siksi pelastuslaitoksen toiveena on, että yhtään tartuntaa ei enää tulisi.

Myös ensihoitajia riittää

Palokunta ja ensihoito toimivat usein samoissa tiloissa, minkä takia tartunnan leviäminen ensihoitajien ja palomiesten välillä on todennäköistä.

Karanteeniin on Etelä-Karjalassa palomiesten lisäksi asetettu noin 20 ensihoidon työntekijää. Karanteeni kestää kymmenen päivää. Suurin osa positiivisen tuloksen saaneista altistuneista palaa töihin ennen joulua.

Varotoimena henkilöstöstä otetaan koronatestejä sekä ensihoidossa että pelastuslaitolla.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ylilääkäri Sami Raasakka korostaa, että karanteenista huolimatta myös ensihoidon valmius kiireellisen avun antamiseen on turvattu.

