Talvet lämpenevät, miten rinteisiin tehdään lunta lauhalla säällä? Katso suorana kello 14 alkaen

Vuokatinvaaralla Kainuussa on avoinna kolme rinnettä, ja rinnekausi saatiin tänä talvena käyntiin tavallista myöhemmin.

Luonnonlunta on tänä talvena vielä niukasti. Tanja Heikkonen / Yle

Lumettaminen on jo jonkin aikaa ollut kaupallisen laskettelukeskustoiminnan edellytys. Talven tulo on muuttunut jo Kainuunkin korkeuksilla ajankohdaltaan hyvin vaihtelevaksi.

Nimenomaan pakkanen tuo talven hiihtokeskuksiin. Lumi on toissijainen asia, kertoo Suomen hiihtokeskusyhdistysten toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

– Luonnonlumi ja sen tuoma valoisuus on ehkäpä mielenterveydelle tärkeämpää kuin rinnekeskuksille. Enemmän puhutaan pakkasesta.

Suomessa lähes kaikki keskukset lumettavat ja varmistavat sillä lumen kestävyyden. Keskuksia Suomessa on reilu 70. Suurin osa näistä on pieniä lähikeskuksia.

Lindfors kertoo, että tykkilumi on koostumukseltaan erilaista kuin luonnonlumi, sen kantavuus on parempi. Nykyään myös pienemmät pakkaslukemat mahdollistavat lumettamisen, mutta optimaalinen sää on Lindforsin mukaan 10–15 pakkasastetta ja kuiva sekä tyyni keli.

– Nykyteknologia mahdollistaa lumettamisen lyhyemmälläkin pakkasjaksolla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on menty huimasti eteenpäin tässäkin tekniikassa, Lindfors summaa.

Lumettamisen hinnan määrää pakkanen ja vesi

Suurin osa Suomen keskuksista lumettaa joko kierrätetyllä lumella tai luonnonvedellä. Tämä on edullisempaa ja ekologisempaa. Esimerkiksi Levillä vesi tulee Ounasjoesta. Osa keskuksista kerää edellisen talven lumet sulamaan ja hyödyntää niiden sulamisvesiä uuden lumen tekoon.

Lindfors arvioi, että vain parissa kotimaan keskuksessa käytetään vesijohtovettä. Veden lähteen lisäksi hintaa määräävät pakkasasteet.

– Lauhalla lumettaminen ei ole niin tehokasta kuin pakkasella. Pakkasella määrät ovat isompia ja lumi laadukkaampaa.

Lindfors kertoo, että rinnekeskukset ovat miettineet ja toteuttaneet toimia koronapandemian takia viime kesästä asti. SHKY perusti työryhmän, johon kuuluu tekijöitä ympäri Suomen.

Yksi työryhmän jäsenistä on Vuokatinrinteiden toimitusjohtaja Lauri Suutarinen. Vuokatissa on otettu käyttöön esimerkiksi hissikuulutukset, joissa muistutetaan turvaväleistä ja hissiin menosta vain oman seurueen kanssa.

Hiihtokeskusten riskipaikkoja koronan suhteen ovat sisätilat, joissa on tehty erilaisia järjestelyitä. Osa on ottanut käyttöön vuokraamoihin liikennevalomallin, jossa rajataan asiakasmäärää sisätiloissa. Maskeja suositellaan käytettäväksi sisätiloissa.

– Koronaturvallisuus vaatii myös asiakkaiden omaa toimintaa, Lindfors summaa.

Tänä vuonna Kainuussa ensimmäisenä rinteen sai auki Hyrynsalmen Ukkohalla, joka siis päihitti Vuokatin, jossa laskettelukausi on tavallisesti saatu käyntiin itsenäisyyspäivän tienoilla. Tämän viikon lopulla avautuu myös Puolangalla Paljakan rinteet.

Onko syksy siis ollut poikkeuksellisen lämmin? Miten vaihteleviin talviin pitää investoinneilla varautua? Näihin kysymyksiin vastaa Vuokatinrinteiden toimitusjohtaja Lauri Suutarinen klo 14 suorassa lähetyksestä, jota voit seurata tässä artikkelissa.

