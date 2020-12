Kahden miljoonan euron menetetty keikkavuosi vei Apocalyptican Eicca Toppisen työkkärin luukulle – ”Kuti jäi piippuun”

– Moni on kysynyt, miksi emme julkaise uutta musaa. He unohtavat, ettei studioaika ole ilmaista.

– Moni on kysynyt, miksi emme julkaise uutta musaa. He unohtavat, ettei studioaika ole ilmaista. Benjamin Suomela / Yle

Kuusentuoksuisessa metsässä tömisee. Pitkätukkainen mies takoo mustaa nyrkkeilysäkkiä. Korvarenkaat heiluvat, hengitys höyryää pikkupakkasessa.

Metallibändi Apocalyptican toimitusjohtaja, sellisti Eicca Toppinen, 45,on tänä vuonna toteuttanut poikavuosien unelman. Nyrkkeilyharrastukselle löytyi tilaa vasta nyt, kun korona tyhjensi kalenterin.

Toppisen työt loppuivat maaliskuussa kuin seinään. Samoin kävi monelle muullekin esiintyvälle taiteilijalle.

Muusikkojen liiton jäsenkyselyn mukaan 96 prosenttia muusikoista (siirryt toiseen palveluun) on menettänyt työtilaisuuksia koronan takia. Kiertue peruuntui joka neljänneltä. Juuri näin kävi Toppiselle.

Apocalypticalla oli pelissä paljon: sekä taloudellisesti että taiteellisesti. Korona iski pahimpaan mahdolliseen saumaan.

Uusi levy oli ilmestynyt tammikuussa ja sen jälkeen oli tarkoitus lähteä tien päälle tienaamaan.

– Kuti jäi piippuun. Levy tulee päätökseen vasta, kun uusia biisejä on esitetty yleisölle.

Se olisi tehty maailmankiertueella, johon piti kuulua 96 kaupunkia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Orlando, San Francisco, New York. Berliini, Milano, Wien. Ja Suomen Turku, josta kaikki alkaisi. Kotiin olisi tultu vasta jouluksi.

Turun Logomossa 12. maaliskuuta soitettu keikka jäi kuitenkin kiertueen ainoaksi.

Edellisenä päivänä WHO oli julistanut koronan pandemiaksi. Yöllä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kieltänyt lennot Euroopasta Amerikkaan.

Pian Suomeen julistettaisiin poikkeusolot ja rajat pantaisiin kiinni. Sitä Toppinen eikä kukaan muukaan vielä silloin tiennyt.

Iltaa Turussa Toppinen kuvailee oudoksi. Salista ei kuulunut tavanomaista riehakasta kikatusta. Lipun ostaneista kolmannes oli jäänyt kotiin. Loput pälyilivät toisiaan ahdistuneina. Uutiset mystisestä tartuntataudista painoivat harteita. Niin yleisö kuin esiintyjätkin leijuivat epätietoisuuden sumussa.

– Jengiltä oli mennyt paletti sekaisin ja oli kova työ saada heidät unohtamaan se.

Lopulta yleisö rentoutui, mutta sen jälkeen Toppisella oli paljon muutakin ajateltavaa.

Nyrkkeily oli Toppisen lapsuuden haave. Uusi harrastus on kantanut häntä vaikeana vuonna. Benjamin Suomela / Yle

Avioerohakemus käräjäoikeuteen

Kun keikka oli ohi, Toppinen ajeli yksin kotiin Sipooseen. Keli oli samantyyppinen kuin nyt. Lumeton, eurooppalainen talvi.

Toimitusjohtaja oli päivän aikana saanut siirrettyä yhtyeen viisi Suomen keikkaa vuodella eteenpäin. Myös huhtikuun ainoa esiintyminen, festarit Ranskassa, oli peruttu.

Nyt siis ehtisi rauhoittua, ennen kuin maailmankiertue alkaisi. Liikkeelle lähdettäisiin ehkä jo keväällä, viimeistään syksyllä, ajatteli Toppinen silloin.

Tauko tulisikin tarpeeseen, sillä Toppinen ja monista TV-sarjoista tuttu näyttelijä Kirsi Ylijoki olivat päättäneet (siirryt toiseen palveluun)lähteä eri teille. Avioerohakemus jätettäisiin käräjäoikeuteen maanantaina. Toppinen oli muuttanut pois perheen yhteisestä kodista jo aiemmin.

– Kun lapset olivat pieniä, halusimme yhdistää kuvaukset, kiertueet ja perhe-elämän. Teimme mahdottomasta mahdollisen. Tällä haavaa viritämme kumpikin elämäämme uuteen suuntaan.

Nyt tiedämme, että Eicca Toppisen huhtikuusta tuli pitkä ja pimeä. Sellainen, jonka loppua ei näy vieläkään.

Sen aikana hän on joutunut luopumaan 23-vuotisen avioliittonsa lisäksi monesta muustakin tärkeästä.

Nyrkkeily viehättää Toppista, koska se vaatii samoja asioita kuin soittaminen: rytmitajua ja keskittymistä. Benjamin Suomela / Yle

Kahden miljoonan menetykset

Apocalyptican kymmenes albumi Cello ilmestyi tammikuussa 2020. Toppinen kuvailee sitä hetkittäin synkäksi, mutta toiveikkaaksi musiikkimatkaksi ihmisyyteen.

Instrumentaalilevyn tekeminen maksoi 80 000 euroa. Tällä kertaa levy pystyttiin tekemään ilman lainaa, kun edellistä levyä varten oli pankista nostettu 150 000 euroa.

Musiikkialan ansaintalogiikka pyörii sykleissä. Pitkä kiertue tuo tulot, jotka levyn tekeminen ja itse kiertäminen syövät. Kunnon show ei synny ilmaiseksi. Tarvitaan roudareita, äänimiehiä, valaisijoita. Rekka-autollinen tekniikkaa.

Apocalyptican toteutumattomaan maailmankiertueeseen oli jo ehditty investoida 40 000–50 000 euroa, ennen kuin yhtäkään keikkaa oli tehty. Myös koreografia oli harjoiteltu esityskuntoon.

– Kymmenen tyyppiä Berliinissä viikon: hotellit, lennot, henkilökunta, sekin maksoi kymppitonnin.

Kaiken piti olla valmiina. Nyt maailmankiertue on siiretty vuoteen 2022.

Apocalyptican kaltaiset bändit, joilla on paljon faneja ympäri pallon, ovat suomalaisen musiikkiviennin kuumaa ydintä. Alan kansainvälistymistä edistävän Music Finlandin mukaan vienti on noussut kahdessa vuosikymmenessä nollilta lähes 100 miljoonan euron bisnekseksi.

Nyt koronan aikana elävän musiikin vienti on vähentynyt 75 prosenttia. Alan ainoita valonpilkahduksia ovat olleet maailmantähdille kirjoittavat biisinikkarit, kuten Alma Miettinen ja Teemu Brunila.

Nyt kun keikkailevat artistit pysyvät kotona, ovat myös taustalla häärivät tuhannet tapahtuma-alan ammattilaiset jääneet työtä vaille.

Toppinen aloitti sellonsoiton 9-vuotiaana. Benjamin Suomela / Yle

– Olen deadline-harjoittelija, nyt olen soittanut vähemmän kuin yleensä ja siksi sormet kipeytyvät. Benjamin Suomela / Yle

Kun Eicca ei soita, siivoojakin kärsii

Elävä musiikki, jota Apocalyptican tyyppiset kokoonpanot esittävät, muodostaa puolet suomalaisen musiikkialan koko arvosta. Muita maailmalla paljon keikkailevia ovat muun muassa Nightwish-yhtye, trumpetisti Verneri Pohjola ja DJ Yotto.

Alan syklisyydestä kertoo se, että viime vuonna, kun Eicca Toppisen luotsaama bändi teki levyn, oli Apocalyptica Agency Oy:n liikevaihto 412 000 euroa. Tänä vuonna se olisi ollut kiertueen ansiosta noin kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2022 miljoonan.

Nyt rahat jäivät saamatta.

Siitä kärsii paitsi Toppinen bändikavereineen, myös koko kansantalous. Lippujen myynti, markkinointi, catering, aulapalvelut, siivoojat, taksikuskit. Apocalyptican kaltaiset elävän musiikin tähdet työllistävät joukon taustatyötä tekeviä ammattilaisia, joista monet ovat yksinyrittäjiä tai itsensätyöllistäjiä.

Viime vuonna tapahtumateollisuuden arvo (siirryt toiseen palveluun)oli 2,35 miljardia. Koronarajoitusten takia ala on ollut tänä vuonna kuin varjo entisestään: liikevaihto on enää 500 miljoonaa. Kesällä perustetun Tapahtumateollisuus ry:n mukaan 95 prosenttia alan yrityksistä uskoo tekevänsä kuluvana vuonna tappiota.

Vaikka Apocalyptica ryhtyi toteuttamaan heti keväällä striimauksia eli livekonsertteja netissä, ne eivät ole korvanneet tulojen menetyksiä. Myös striimauksia varten täytyy palkata henkilökuntaa, mutta niistä on hankala saada tuloja.

Yhteensä Apocalyptica on tehnyt neljä livelähetystä, mutta into on vuoden mittaan hiipunut siksikin, että tarjontaa on liikaa.

– Me tehdään striimi vain, jos löytyy kuningasidea.

Siitä huolimatta fanit on yritettävä pitää lämpiminä koronan yli. Siihen Toppisella on omat keinonsa.

Eicca Toppinen on poiminut ilonaiheita eristysajasta. – Tämä vuosi on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus olla tekemättä mitään. Benjamin Suomela / Yle

Työkkärin luukulla

Eicca Toppiselle koronavuosi on ollut elämistä jatkuvassa Älä osta mitään -päivässä.

Juoksulenkeillään hän käyttää kymmenen vuotta vanhoja tuulihousuja. Ainoa uusi vaate on pipo.

Toppinen on elänyt säästöillä ja satunnaisilla apurahoilla. Lainoihinsa hän on ottanut lyhennysvapaita.

Silti hän joutui luopumaan työhuoneestaan.

– Vuokramökki stadin ja Sipoon rajalla, jonka kulut lämmityksineen ovat kymppitonnin vuodessa. Se oli liikaa.

Business Finland on jakanut tänä vuonna kehittämistukea (siirryt toiseen palveluun) 30 000 yritykselle lähes miljardin euron edestä. Apocalyptica sai 70 000 euroa. Toppinen ei vielä suostu kertomaan, mitä uutta sillä kehitettiin, mutta sanoo, että summalla saatiin myös maksettua bändin neljälle jäsenelle parin kuukauden palkat.

Koronavuonna yrittäjätkin ovat poikkeuksellisesti voineet saada työmarkkinatukea. Kiireisimpänä aikana huhti-toukokuussa yrittäjien hakemuksia tuli (siirryt toiseen palveluun)Kelaan yhteensä yli 32 000. Myös Toppinen asioi silloin työkkärin luukulla. Hän ehti nostaa tukea kolmen kuukauden ajalta yhteensä 2 100 euroa.

– Hakemuksen läpimenoon meni kolme kuukautta, se jäi kiinni jostain selvityksen selvityksen selvityksestä, kuvailee Toppinen.

Kun päätös sitten tuli, kävi ilmi, että Toppinen joutuisi maksamaan takaisin lähes kaiken. Syynä oli se, että hän oli saanut samaan aikaan Teosto- ja Gramex -käyttökorvauksia aikaisemmilta vuosilta. Ne ovat ansiotuloa siinä missä palkkakin, mutta eivät kerrytä saajansa työttömyysturvaa.

Muusikkojen liitossa on huomattu, että moni taiteilija on jäänyt tukiviidakon väliinputoajaksi ja sotkeutunut paperisotaan.

“Olin alkoholiriippuvainen, vaikka en nukkunut sillan alla”

Siitä on pian kaksi vuotta kun Eicca Toppinen laittoi korkin kiinni. Ilman tuota päätöstä koronavuodesta olisi voinut tulla toisenlainen.

Toppiselle alkoholi oli maistunut nuoresta pitäen, vähitellen määrät kasvoivat.

Ei kahta ilman kolmatta. Kulkurin iltakaljat: lager-olutta, ehkä punaviiniä, joskus jaloviinaa.

Hän alkoi nollata päätään alkoholilla niin kotona kuin keikoillakin. Tissuttelu muuttui päivittäiseksi, keskittyminen rupesi katkeilemaan ja työteho hiipumaan. Pian haitat ylittivät hyödyt. Pöhnällä hän lakaisi maton alle asioita, joita ei tohtinut käsitellä.

– Lopulta se paskakaivo tulvi yli. Olin alkoholiriippuvainen, vaikka en nukkunut sillan alla.

Toppinen kertoo ymmärtäneensä vasta terapiassa laiminlyöneensä itseään ja perhettään. Muusikko oli elänyt syyllisyyden ja hyvittelyn noidankehässä.

– En ole polttanut kynttilääni pelkästään molemmista päistä vaan myös keskeltä.

Aiemmin viinanhuuruisina pidetyissä rock-piireissä raittiudesta on tullut pieni muoti-ilmiö. Siitä ovat julkisesti kertoneet ainakin Ismo Alanko, Reino Nordin ja Lauri Ylönen. Moni muu on ryhtynyt absolutistiksi vähin äänin.

Eicca Toppisen mukaan yksi syy on alan raakuus: kilpailu on kovaa eikä yleisö halua maksaa siitä, että esiintyjät örveltävät lavalla.

– On oltava kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti. Meidän bändissä lähes kaikki ovat lopettaneet juomisen.

Haastatteluhetkellä Toppisen terassilla on tyhjä pahvikori, jossa on kotimaisen alkoholittoman oluen logo. Iltakaljastaan Toppinen siis ei ole luopunut. Se on vain muuttunut alkoholittomaksi.

Joulukin on tipaton. Sitä Toppinen viettää ex-vaimonsa ja kahden aikuisen poikansa kanssa Sipoossa perheen entisessä yhteisessä kodissa.

Tähän jouluun sisältyy myös luopumista. Perhe on monena vuodenvaihteena lentänyt yhdessä Meksikon valoon.

Siksi Toppinen lataa akkujaan meren rannassa. Nyt, kun päivä on lyhimmillään, hän juoksee sinne otsalampun kanssa. Joskus hän vetäisee kympin, joskus puolimaratonin.

– Koska sitten, kun tää on ohi, mennään taas urku auki.

Lenkkikuviaan muusikko jakaa Facebookissa sekä Instagramissa ja fanit Portugalissa, Sveitsissä ja rapakon takana vastaavat niihin sydämin ja sanoin “See you in 2022”.

Juttua varten on haastateltu Music Finlandin tutkimuspäällikköä Merja Hottista, Muusikkojen liiton juristia Sanni Kahilaista sekä Tapahtumateollisuus ry:n edunvalvontajohtaja Kati Kuusistoa.