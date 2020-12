Torronsuon kansallispuistossa Tammelassa pääsee ihailemaan keidassuon kauneutta myös esteetöntä pitkospuupolkua pitkin

Torronsuon kansallispuistossa on panostettu esteettömyyteen jo vuosia.

Lounais-Hämeeseen 30 vuotta sitten perustetun Torronsuon kansallispuiston palveluvarustusta on kohennettu vastaamaan entistä paremmin kasvavaan kävijämäärään.

– Pitkospuureittien ja rakennelmien tavoitteena on tarjota kaikille retkeilijöille mieleenpainuvia elämyksiä ja miellyttäviä retkikokemuksia, mutta myös ohjata yhä kasvavan kävijämäärän kulkua puistossa luontoa säästäen, kertoo Metsähallituksen puistomestari Harri Kirjavainen tiedotteessa.

Alkukesästä puistoon valmistui Kiljamon pysäköintialueen laajennus, ja taukopaikalle retkeilijät saivat uuden esteettömän nuotiokatoksen sekä kuivakäymälän.

Joulukuun alussa valmistui puolestaan aivan uusi esteetön pitkospuupolku ja polun päässä oleva näköalatasanne. Tämä noin 120 metriä pitkä pitkospuupolku sijaitsee Kiljamon näkötornin eteläpuolella, ja se on rakennettu kokonaisuudessaan suolle.

Torronsuon näkötornin läheisyydessä on retkipaikka, missä voi hetkeksi levähtää ennen torniin kiipeämistä. Timo Leponiemi / Yle

Lisäksi vastikään on saatu valmiiksi jo olemassa oleva Kiljamon pysäköintialueen opastustaulun luota alkava ja näköalatasanteelle johtava esteetön pitkospuureitti. Lahonneet pitkospuut uusittiin noin 150 metrin pituiselta reitiltä. Kiljamon reittiä pääsee kulkemaan pitkospolkua pitkin, mutta näköalatasanteelle ei saa vielä mennä ennen kuin se on korjattu.

– Talven tulo keskeytti näköalatasanteen korjaamisen, eikä tasanteelle saa mennä ennen kuin se on korjattu ensi vuoden puolella. Näköalatasanteella on kieltotaulu sinne kulkemisen estämiseksi.

Esteettömiä luontokokemuksia kaikille

Metsähallituksen tehtävänä on huolehtia luontokohteista ja siitä, että ne tarjoavat monipuolisesti palveluja ja retkeilyreittejä kaikille luonnossa liikkujille. Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa retkeilypalvelujen esteettömyyttä samalla, kun olemassa olevia palvelurakenteita kunnostetaan.

Torronsuon kansallispuisto on esteettömyyden edelläkävijä, sillä puistoon valmistui jo 20 vuotta sitten leveä noin parinsadan metrin mittainen pitkospuureitti, jota pitkin pääsi suoraan Kiljamon pysäköintialueelta näköalatasanteelle. Tämä levennetty pitkospuureitti oli ensimmäinen pyörätuoleilla kuljettavaksi tarkoitettu reitti Etelä-Suomessa.

Timo Leponiemi / Yle

Kansallispuiston uudet palvelurakenteet on tehty osana Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanketta. Kunnostustöihin on käytetty vankityövoimaa. Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen luontopalvelut. Rahoitus tulee Hämeen Ely-keskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta.

