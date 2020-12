Traficom asetti liikennöintivelvoitteen viidelle maakuntakentälle valtion tuella – oikeusministeri Henriksson: "Tätä päätöstä on odotettu"

Kemi-Tornion lentokenttä on yksi maakuntakentistä, joita julkisen palvelun velvoite koskee. Arkistokuva marraskuulta.

Kemi-Tornion lentokenttä on yksi maakuntakentistä, joita julkisen palvelun velvoite koskee. Arkistokuva marraskuulta. Laura Valta / Yle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt julkisen palvelun velvoitteen asettamisesta viidelle kotimaan lentoreitille.

Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana.

Velvoitteella on tarkoitus varmistaa Helsingin ja näiden viiden alueen saavutettavuus nykytilanteessa.

– Olemme Traficomissa katsoneet, että liikennöintivelvoitteen asettaminen näiden viiden yhteysvälin osalta on tällä hetkellä välttämätöntä, jotta alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan turvata, sanoo tiedotteessa johtaja Pipsa Eklund.

Velvoite tarkoittaa, että valtio ostaa kyseisten reittien liikenteen.

Euroopan komissio julkaisee kilpailutusasiakirjat myöhemmin

Ensi vuoden aikana kyseiset reitit kilpailutetaan ja tavoitteena on toteuttaa ne vuoden 2022 alusta lähtien markkinaehtoisesti.

Kilpailutus perustuu eduskunnan lisätalousarvion 11,5 miljoonan euron lisämäärärahaan (siirryt toiseen palveluun) lentoliikenteelle.

Kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien on voitava osallistua kilpailutukseen, minkä vuoksi Traficom on toimittanut tarvittavat tiedot kilpailutuksesta Euroopan komissiolle, joka julkaisee ne myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä.

Tarjousten jättämiseen on varattava 61 päivää, joten aikaisintaan helmikuussa tiedetään, mitkä yhtiöt jatkavat liikennettä.

Vahvistaa alueiden kilpailukykyä

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää päätöstä erittäin tervetulleena alueiden asukkaille ja yrityksille.

– Tätä päätöstä on odotettu. Se vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja auttaa yrityksiä selviytymään koronakriisistä. Suomi elää viennistä ja on keskeistä, että Suomessa on riittävästi lentokenttiä, hyviä yhteyksiä ja pääsy eri alueille, Henriksson sanoo tiedotteessaan.

Henrikssonin mukaan toimivat lentoyhteydet ovat välttämättömiä alueiden kilpailukyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

– Yritykset ovat riippuvaisia siitä, että asiakkaat pääsevät seudulle ja jotta seudulta pääsee nopeasti Eurooppaan ja maailmalle, hän sanoo.

Myös Savonlinnaan tulossa velvoite

Liikenne- ja viestintävirasto kertoo asettavansa lähiaikoina liikennöintivelvoitteen myös Savonlinnan lennoille. Velvoitteen on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden huhtikuussa. Velvoitteen kesto on neljä vuotta.

Sitä perustellaan sillä, että sen avulla halutaan turvata alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Traficomista kerrotaan, että valtio tukee Savonlinnan lentoja noin miljoonalla eurolla vuodessa.

Savonlinnan lentojen kilpailutusta ei ole vielä aloitettu, mutta sekin on tarkoitus aloittaa Traficomin johtaja Pipsa Eklundin mukaan lähiaikoina.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

Lue lisää:

Irlantilainen yhtiö on kiinnostunut maakuntalennoista – hallitus on päättänyt 11,5 miljoonan euron ostoista

Kotimaan lakkautettaville lentoreiteille haetaan uusia yhtiöitä – Traficom: "Lennot jatkuvat keskeytyksettä"